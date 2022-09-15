¿ï»êÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ®Å¬·´, °¡À» Á¤Ãë ´ãÀº ¿¬ÁÖ¹«´ë ÀÌ¾î°¡

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Ã¹ ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Ì´Â µ¶ÀÏ ¸¸ÇÏÀÓ ±¹¸³À½´ë ¼®»ç Ãâ½ÅÀÎ ÀÌÀçÇöÀº 14¼¼ ¶§ ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü°ú Çù¿¬ÇÒ Á¤µµ·Î Àç´ÉÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¿¬ÁÖÀÚ·Î, ÀÌ¹ø µ¶ÁÖÈ¸¿¡¼ <ÇÇ¾Æ³ë ¼Ò³ªÅ¸ 13¹ø È¯»ó°îÇ³> µî º£Åäº¥, ¼îÆØ, ¸®½ºÆ® °îÀ¸·Î °íÀü°ú ³¶¸¸ÀûÀÎ ÇÇ¾Æ³ë ¼±À²À» ¼±»çÇÑ´Ù.
µÎ ¹øÂ° '¾Ó»óºíÀÇ ¹ã'Àº µÎ ´ëÀÇ ÇÇ¾Æ³ë·Î ÇÇ¾Æ³ë ¾Ó»óºí ¸ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç, ¼¼ ¹øÂ° 'µ¶ÁÖ°îÀÇ ¹ã'¿¡¼´Â 7¸íÀÇ ¿¬ÁÖÀÚµéÀÌ ±í¾î°¡´Â °¡À»ÀÇ Á¤Ãë¸¦ ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °îµé·Î ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Î´Ù.
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