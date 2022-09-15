¡®À¸¶ùÂ÷Â÷¡¯ Áß±¸ ¿øµµ½É¿¡ ¿ì··Âù ÇÔ¼º ¿ï·ÁÆÛÁø´Ù

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ÄÚ·Î³ª19·Î Ãë¼ÒµÆ´ø Å«ÁÙ´ç±â±â Çà»ç°¡ 3³â ¸¸¿¡ Àç°³µÅ Áß±¸ ¿øµµ½É¿¡ ÀÀ¿ø±¸È£°¡ ¿ï·Á ÆÛÁø´Ù.
2022¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦°¡ ÀÌ´Þ 16ÀÏºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö 'ÀÕ´Ù! ÇÔ²²ÇÏ¸é Ä¿Áö´Â Èû! ¿ï»êÅ«ÁÙ´Ù¸®±â!'¸¦ ÁÖÁ¦·Î »çÈê°£ Áß±¸ ¿øµµ½É ÀÏ¿ø¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù.
¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦ÃßÁøÀ§¿øÈ¸°¡ ÁÖÃÖ ÁÖ°üÇÏ°í ¿ï»ê±¤¿ª½Ã, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸°¡ ÈÄ¿øÇÏ´Â ÀÌ¹ø ÃàÁ¦´Â ÄÚ·Î³ª19 ¹ßº´ ÀÌÈÄ 3³â ¸¸¿¡ ¿ï»ê¸¶µÎÈñ Å«ÁÙ´ç±â±â'¸¶µÎÈñ'°¡ ÁøÇàµÅ ±â´ë¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
'¸¶µÎÈñ'´Â 320³â µ¿¾È ÀÌ¾îÁ® ¿Â ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Ç³¼ÓÀ¸·Î, ´Ü¿Ê³¯À» ¸Â¾Æ ¿ï»ê º´¿µ°ú ¿ï»êºÎÀÇ »ç¶÷µéÀÌ µ¿±º°ú ¼±ºÀ¸·Î ³ª´µ¾î ½ÂºÎ¸¦ °Ü·ç´Â ÀüÅë ÁÙ´Ù¸®±â´Ù.
'¸¶µÎÈñ'´Â 17ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã 30ºÐ ÇÐ¼º·Î(½Ã°èÅ¾»ç°Å¸®)¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù.
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¿ÀÈÄ 1½ÃºÎÅÍ ÅÂÈ°º¯¿¡¼ ¸¶µÎÈñ Ãã °æ¿¬´ëÈ¸·Î ºÐÀ§±â¸¦ °íÁ¶½ÃÅ°°í ¿ÀÈÄ 3½Ã ÅÂÈ° Ã¼À°°ø¿ø¿¡ Áý°áÇÑ µÚ, µ¿±º°ú ¼±ºÀÌ ÅÂÈ°º¯¿¡¼ Ãâ¹ß, ÇÔ²² ÁÙÀ» ÀÌµ¿ÇÏ´Â µ¿¾È ´í½Ì ÆÀ ÆÛ·¹ÀÌµåµµ ÆîÃÄÁø´Ù. Å«ÁÙ´ç±â±â Àü, ÀüÃ¼ Âü¿©ÀÚµéÀÌ ¸¶µÎÈñ °ü·Ã ÇÃ·¡½Ã¸÷µµ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Å«ÁÙ´ç±â±â ¿Ü ´ÙÃ¤·Î¿î Çà»çµéµµ ÀÌ¾îÁø´Ù.
<¸¶µÎÈñ ¸¶´ç>¿¡¼´Â ¸¶µÎÈñ Å«ÁÙ Á¦ÀÛ, À¯Ä¡ºÎ·ÃÊµîºÎ·µ¿´ëÇ× °ñ¸ñÁÙ´ç±â±â, ±×³×Å¸±â µî ¹Î¼Ó³îÀÌ¸¶´ç, '¸¶µÎÈñ¿Í ÇÔ²²ÇØ¿ä' µî Ã¼Çè ¹× ÆÇ¸ÅÇà»ç°¡ ÁøÇàµÇ°í, Ã»¼Ò³â°ú ÁÖ¹ÎÂü¿© ¹ö½ºÅ·, »ýÈ°¿¹¼úÀÎ ÇÑ¸¶´ç, ¿ï»êÅ«¾Ö±â °¡¿äÁ¦, Áö¿ª¿¹¼úÀÎ °ø¿¬, ¿ì¸®µ¿³× °¡¼ö¿Õ, Å¥ºò½ºÅä¸® °ø¿¬, 'µµÈ£ºÎ»ç ³³½Ã¿À' ÇàÂ÷ µîµµ ÆîÃÄÁø´Ù.
<Àü½Ã·Ã¼Çè¸¶´ç>À¸·Î´Â ¸¶µÎÈñ Àü½Ã°ü, µµÈ£ºÎ»ç Æ÷ÅäÁ¸, ¾î¸°ÀÌ ³îÀÌÅÍ, ¸¶µÎ¶û Ä¿ÇÇ·Â÷ ¸¶½Ã±â, ÀÜÄ¡ 'ÄÅ'±¹¼ö, ¸¶µÎÈñ »õ³¢ÁÙ ²¿±â Ã¼Çè, Áß±¸ ÀüÅë °ø¿¹Ç°Àü, ¿¹¼úÀÛ´ç ¹®È¸¶ÄÏ, Àü±¹Ã¼Àü È«º¸°üÀÌ ¿¸®°í, <ÀüÅë¸¶´ç>¿¡¼´Â Àü±¹¼Ò¸®°æ¿¬´ëÈ¸, ¿µ³²ÇÑº¹ ÆÐ¼Ç¼î, ¿ï»êµ¿Çå ¹®È¸¶´çÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.
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¹Ú¹®ÅÂ ÃàÁ¦ÃßÁøÀ§¿øÀåÀº "¹«¾ùº¸´Ù ¾ÈÀüÀ» ¿ì¼±¿¡ µÎ°í, ¿ÃÇØ ÃàÁ¦ÀÇ ½½·Î°ÇÀÎ 'ÇÔ²²ÇÏ¸é Ä¿Áö´Â Èû!'ÀÌ¶ó´Â ¹®±¸Ã³·³ ÄÚ·Î³ª19·Î Ä§Ã¼µÆ´ø ¸¹Àº ½Ã¹Îµé°ú Áß±¸ »óÀÎµé¿¡°Ô À§·Î¿Í ÈûÀÌ µÇ´Â Çà»ç°¡ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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°íÀºÁ¤ ±âÀÚ kowriter1@iusm.co.kr
|2022¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦°¡ ÀÌ´Þ 16ÀÏºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö 'ÀÕ´Ù! ÇÔ²²ÇÏ¸é Ä¿Áö´Â Èû! ¿ï»êÅ«ÁÙ´Ù¸®±â!'¸¦ ÁÖÁ¦·Î »çÈê°£ Áß±¸ ¿øµµ½É ÀÏ¿ø¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù.
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