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ÅÂÈÁ¾ÇÕ½ÃÀå»óÀÎÈ¸ ±Ç¿µ¿À È¸ÀåÀº "Áö³ 2016³â 10¿ù ÅÂÈ½ÃÀåÀÌ ÅÂÇ³ 'Â÷¹Ù'·Î ÂüÈ¤ÇÑ ¼öÇØ¸¦ ÀÔ¾î Àý¸ÁÇÏ°í ÀÖÀ» ¶§, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ, ±ºÀÎ, ½Ã¹Î µî °¢°è°¢Ãþ¿¡¼ ¼º±Ý°ú º¹±¸¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ ¿Ô´Ù. Æ¯È÷, °æ±âµµ»óÀÎ¿¬ÇÕÈ¸¿¡¼ 700¸¸¿øÀÇ ¼öÇØÀÇ¿¬±ÝÀ» ÀüÇØ¿Ô¾ú´Ù"¸ç "ÀÌ¹ø Æø¿ì¿¡ ½Ã¸§ÇÏ°í ÀÖ´Â °æ±âÁö¿ª°ú Æ÷Ç×ÀÇ ¼öÇØ ÀüÅë½ÃÀåµéÀÌ ¼ÓÈ÷ º¹±¸µÅ Àç°³ÀåÀÇ ±â»Û ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö±â¸¦ °£ÀýÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÅÂÈÁ¾ÇÕ½ÃÀåÀº 2016³â 10¿ù 5ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²µ¿¾È °©ÀÚ±â ³»¸° ½Ã°£´ç 139§®ÀÇ Æø¿ì·Î ¿Â ½ÃÀåÀÌ Ä§¼ö ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù.
ÀÌÁöÇý ±âÀÚ hyee0126@naver.com
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