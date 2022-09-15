¿ï»ê½Ã, ¿ï»ê°æÂûÃ» 17ÀÏ Çà¾ÈÀ§ ±¹°¨

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15ÀÏ Á¤Ä¡±Ç¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ Á¤±â ±¹Á¤°¨»ç´Â ´ÙÀ½´Þ 4ÀÏºÎÅÍ 24ÀÏ±îÁö 3ÁÖ°£ ÁøÇàµÈ´Ù. ¾ÆÁ÷±îÁö ÇöÀå ½ÃÂûÀ» ºñ·ÔÇÑ Áö¿ª ÀÏÁ¤°ú °ü·ÃÇÑ ±¹°¨ ÀÏÁ¤ÀÌ ¸ðµÎ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ Çà¾ÈÀ§, ±³À°À§, ±âÀçÀ§¿¡¼± Áö¿ª ÇöÀå ±¹°¨¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
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