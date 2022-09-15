ëÅ´ëÅë·É ÅÂ¾ç±¤ ºñ¸®¿¡ "°³Åº½º·´´Ù, »ç¹ý Ã³¸®"

|À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÌ 15ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç Ã»»ç·Î Ãâ±Ù, ÃëÀçÁøÀÇ Áú¹®¿¡ ´äÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
À± ´ëÅë·ÉÀº 15ÀÏ ¿ÀÀü ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç Ãâ±Ù ±æ¿¡ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª "±¹¹ÎµéÀÇ Ç÷¼¼°¡ ¾î·Á¿î ºÐµéÀ» À§ÇÑ º¹Áö, ¶Ç ±×ºÐµéÀ» Áö¿øÇÏ´Â µ¥ ¾²¿©¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ·± ÀÌ±Ç Ä«¸£ÅÚÀÇ ºñ¸®¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù"¶ó¸ç "¹ý¿¡ À§¹ÝµÇ´Â ºÎºÐµéÀº Á¤»óÀûÀÎ »ç¹ý ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ Ã³¸®µÉ °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
´ëÅë·ÉÀÌ '»ç¹ý Ã³¸®' °¡´É¼º±îÁö °Å·ÐÇÏ¸é¼ »ç¹ý´ç±¹ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓ µî¿¡ µû¶ó ÈÄÆøÇ³µµ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 13ÀÏ ±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀº Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý 12Á¶¿ø Áß 2Á¶1,000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ç¥º»Á¶»ç¸¦ ÇÑ °á°ú À§¹ý¡¤ºÎ´ç »ç·Ê 2,267°Ç(2,616¾ï¿ø ±Ô¸ð)À» Àû¹ßÇß´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À± ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ °°Àº Á¶»ç °á°ú¸¦ »çÀü º¸°í¹Þ°í "±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ» ¸Ú´ë·Î ¾²´Â ÀÚµéÀ» ¾ö´ÜÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í Áö½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÅÂ¾ç±¤Àº Å»¿øÀüÀ» ÃßÁøÇÑ ÀüÀÓ Á¤ºÎÀÇ ÇÙ½É ¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ÀÌ´Ù.
À± ´ëÅë·ÉÀº ´ë¼±ÈÄº¸ ½ÃÀýºÎÅÍ ÀüÀÓ Á¤ºÎ°¡ ÀÌ³äÀûÀÎ Å»¿øÀü ±âÁ¶ ¾Æ·¡ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¸¦ ´ë½Å ³»¼¼¿ü°í ±× °úÁ¤¿¡¼ ÀÏºÎ ÀÎ»ç¿¡°Ô ÅÂ¾ç±¤ »ç¾÷ÀÇ Æ¯Çý¸¦ Á¦°øÇß´Ù°í ÁÖÀåÇØ ¿Ô´Ù.
½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±ÞÀ» À§ÇÑ Àü·«»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý 12Á¶¿ø Áß 2Á¶1,000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ç¥º»Á¶»ç¿¡¼ºÎÅÍ ºñ¸® »ç·Ê°¡ ´Ù¼ö Àû¹ßµÇ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÇ±¸½ÉÀÌ »ç½Ç·Î È®ÀÎµÆ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
´Ù¸¸ '»ç¹ýÃ³¸®' ¾ð±ÞÀÇ °æ¿ì »ç¹ý´ç±¹À» ÇâÇØ Àü Á¤±ÇÀÇ ºñ¸®¿¡ ´ëÇÑ °í°µµ ¼ö»ç¸¦ °Á¶ÇÑ ¸Þ½ÃÁö·Î ºñÃÄÁú ¼ö ÀÖ¾î ÆÄÀåÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.
´ëÅë·É½Ç °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ "À± ´ëÅë·ÉÀÇ ¿À´Ã ¹ß¾ðÀº ÅÂ¾ç±¤ »ç¾÷ µî°ú °ü·ÃÇØ ÁË°¡ ÀÖ´ÂÁö¸¦ Æ÷ÇÔÇØ Àü¹ÝÀûÀÎ °ÍÀ» »ç¹ýÀû ½Ã½ºÅÛ¿¡ ¸Ã±â°Ú´Ù´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "°Å¸®¸¦ µÐ °ÍÀ¸·Î ºÁ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
¹éÁÖÈñ ±âÀÚ qorwngml0131@hanmail.net
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ