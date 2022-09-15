ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME Á¤Ä¡ ±¹È¸/Á¤´ç
ëÅ´ëÅë·É ÅÂ¾ç±¤ ºñ¸®¿¡ "°³Åº½º·´´Ù, »ç¹ý Ã³¸®"
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
ñé ¼­¿­ 3À§ ¸®ÀÜ¼ö, ëÅ´ëÅë·É ¿¹¹æ¡¤±èÀÇÀå È¸´ã
19½Ã°£ Àü
¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
19½Ã°£ Àü
¿µ¿©¿ÕÀÇ °ü ÀÏ¹Ý°ø°³¡¦"30½Ã°£ ÁÙ¼­ ¼ö¹é¸¸¸í ÀÛº°ÀÎ»ç"
1ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É ÇØ¿Ü¼ø¹æ ÈÄ ¿©¾ß ´ëÇ¥µé°ú È¸µ¿ ÃßÁø
1ÀÏ Àü
'¿À°×' ¿¡¹Ì»ó °¨µ¶»ó¡¤³²¿ìÁÖ¿¬»ó µî 6°ü¿Õ
2ÀÏ Àü
ÀÎÇÃ·¹ °øÆ÷¿¡ 2³â¸¸¿¡ ÃÖ´ë Æø¶ôÇÑ ´º¿åÁõ½Ã
2ÀÏ Àü
Âû½º3¼¼ Âü¼® Ãßµµ¿¹¹èÈÄ ¿©¿ÕÀÇ °ü ÀÏ¹Ý¿¡ Ã³À½ °ø°³
3ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É, 19ÀÏ çÈ¿©¿Õ Àå·Ê¡¤20ÀÏ À¯¿£ÃÑÈ¸ ¿¬¼³
3ÀÏ Àü
74¼¼¿¡ ¿ÕÀ§ ¿À¸¥ Âû½º3¼¼¡¦64³â°£ ¿Õ¼¼ÀÚ
7ÀÏ Àü
¿µ±¹ ¿¤¸®ÀÚº£½º 2¼¼ ¿©¿Õ 96¼¼·Î ¼­°Å
7ÀÏ Àü
LA, '¿ÀÂ¡¾î °ÔÀÓÀÇ ³¯' Á¦Á¤
8ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É, 'Èù³²³ë ÇÇÇØ' Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ Æ¯º°Àç³­Áö¿ª ¼±Æ÷
8ÀÏ Àü
Æ÷Ç× ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå¼­ 9¸í ±¸Á¶¡¦2¸í »ýÁ¸¡¤7¸í ½ÉÁ¤Áö
9ÀÏ Àü
¿Ü½Äºñ Áö¼Ó »ó½Â¡¦±è¹ä Æò±Õ°¡°Ý 3Ãµ¿ø ³Ñ¾î
9ÀÏ Àü
³ó»ê¹°°¡°Ý 9¿ù¿¡µµ ºñ½Î´Ù¡¦"ÃâÇÏ·® °¨¼Ò Å¿"
10ÀÏ Àü
¿Ëº® ¹«³ÊÁö°í °¡·Î¼ö ¾²·¯Áö°í 120¿©°Ç ½Å°í
10ÀÏ Àü
°¡½º¡¤Àü·Â µµ¸Å°¡°Ý ±Þµî¼¼¡¦°¡½º°ø»ç¡¤ÇÑÀü ºÎ½Ç À§Çè °íÁ¶
11ÀÏ Àü
ÀÌ¿ø¼® °ËÂûÃÑÀå ÈÄº¸ÀÚ Ã»¹®È¸¡¦'ÀÌÀç¸í Ëþ¼ÒÈ¯' µî °Ýµ¹ ¿¹»ó
11ÀÏ Àü
¹°·Á¹ÞÀº ¸¸Å­ ¼¼±Ý ³»´Â À¯»êÃëµæ¼¼ º»°Ý ÃßÁø¡¦Á¤ºÎ ¿ë¿ª °ø°í
15ÀÏ Àü
Èù³²³ë ¾ÆÁ÷ ¾È ¿Ô´Âµ¥¡¦Á¦ÁÖ ¿À´ÃºÎÅÍ 3ÀÏ±îÁö 100~200§® ºñ
15ÀÏ Àü
   
À±¼®¿­ ´ëÅë·ÉÀÌ 15ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç Ã»»ç·Î Ãâ±Ù, ÃëÀçÁøÀÇ Áú¹®¿¡ ´äÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
À±¼®¿­ ´ëÅë·ÉÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ½ÃÀý ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö »ç¾÷ÀÇ ºñ¸®¿Í °ü·Ã "Âü °³Åº½º·´´Ù"¸ç Á÷°ÝÇß´Ù.

À± ´ëÅë·ÉÀº 15ÀÏ ¿ÀÀü ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç Ãâ±Ù ±æ¿¡ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª "±¹¹ÎµéÀÇ Ç÷¼¼°¡ ¾î·Á¿î ºÐµéÀ» À§ÇÑ º¹Áö, ¶Ç ±×ºÐµéÀ» Áö¿øÇÏ´Â µ¥ ¾²¿©¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ·± ÀÌ±Ç Ä«¸£ÅÚÀÇ ºñ¸®¿¡ »ç¿ëµÆ´Ù"¶ó¸ç "¹ý¿¡ À§¹ÝµÇ´Â ºÎºÐµéÀº Á¤»óÀûÀÎ »ç¹ý ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ Ã³¸®µÉ °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

´ëÅë·ÉÀÌ '»ç¹ý Ã³¸®' °¡´É¼º±îÁö °Å·ÐÇÏ¸é¼­ »ç¹ý´ç±¹ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓ µî¿¡ µû¶ó ÈÄÆøÇ³µµ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¾Õ¼­ Áö³­ 13ÀÏ ±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀº Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý 12Á¶¿ø Áß 2Á¶1,000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ç¥º»Á¶»ç¸¦ ÇÑ °á°ú À§¹ý¡¤ºÎ´ç »ç·Ê 2,267°Ç(2,616¾ï¿ø ±Ô¸ð)À» Àû¹ßÇß´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.

À± ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ °°Àº Á¶»ç °á°ú¸¦ »çÀü º¸°í¹Þ°í "±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ» ¸Ú´ë·Î ¾²´Â ÀÚµéÀ» ¾ö´ÜÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í Áö½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÅÂ¾ç±¤Àº Å»¿øÀüÀ» ÃßÁøÇÑ ÀüÀÓ Á¤ºÎÀÇ ÇÙ½É ¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ÀÌ´Ù.

À± ´ëÅë·ÉÀº ´ë¼±ÈÄº¸ ½ÃÀýºÎÅÍ ÀüÀÓ Á¤ºÎ°¡ ÀÌ³äÀûÀÎ Å»¿øÀü ±âÁ¶ ¾Æ·¡ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¸¦ ´ë½Å ³»¼¼¿ü°í ±× °úÁ¤¿¡¼­ ÀÏºÎ ÀÎ»ç¿¡°Ô ÅÂ¾ç±¤ »ç¾÷ÀÇ Æ¯Çý¸¦ Á¦°øÇß´Ù°í ÁÖÀåÇØ ¿Ô´Ù.

½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±ÞÀ» À§ÇÑ Àü·«»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý 12Á¶¿ø Áß 2Á¶1,000¾ï¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ç¥º»Á¶»ç¿¡¼­ºÎÅÍ ºñ¸® »ç·Ê°¡ ´Ù¼ö Àû¹ßµÇ¸é¼­ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÇ±¸½ÉÀÌ »ç½Ç·Î È®ÀÎµÆ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

´Ù¸¸ '»ç¹ýÃ³¸®' ¾ð±ÞÀÇ °æ¿ì »ç¹ý´ç±¹À» ÇâÇØ Àü Á¤±ÇÀÇ ºñ¸®¿¡ ´ëÇÑ °í°­µµ ¼ö»ç¸¦ °­Á¶ÇÑ ¸Þ½ÃÁö·Î ºñÃÄÁú ¼ö ÀÖ¾î ÆÄÀåÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.

´ëÅë·É½Ç °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ "À± ´ëÅë·ÉÀÇ ¿À´Ã ¹ß¾ðÀº ÅÂ¾ç±¤ »ç¾÷ µî°ú °ü·ÃÇØ ÁË°¡ ÀÖ´ÂÁö¸¦ Æ÷ÇÔÇØ Àü¹ÝÀûÀÎ °ÍÀ» »ç¹ýÀû ½Ã½ºÅÛ¿¡ ¸Ã±â°Ú´Ù´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "°Å¸®¸¦ µÐ °ÍÀ¸·Î ºÁ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.


¹éÁÖÈñ ±âÀÚ qorwngml0131@hanmail.net


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
  • ¿ï»ê½Ã¡¤Çö´ëÂ÷ ³ë»ç, Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀå ½Å¼³ '¸Â¼Õ'
  • ñé ¼­¿­ 3À§ ¸®ÀÜ¼ö, ëÅ´ëÅë·É ¿¹¹æ¡¤±èÀÇÀå È¸´ã
    • <font color='#0000ff'>¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í</font> ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2022 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top