¿ï»ê¼­ 'µ¿ÇØ¾È ¹ßÀüÆ÷·³' °³ÃÖ¡¦ÃÊ±¤¿ª °æÁ¦Çù·Â ¹æ¾È ¸ð»ö

|µ¿ÇØ¾È±Ç ¹ßÀüÆ÷·³(¿ï»ê¿¬±¸¿ø, °¿ø¿¬±¸¿ø, ´ë±¸°æºÏ¿¬±¸¿ø)ÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í, ¿ï»ê½Ã°¡ ÈÄ¿øÇÏ´Â 'Á¦14È¸ µ¿ÇØ¾È ¹ßÀüÆ÷·³'ÀÌ 15ÀÏ ¿ï»êÀü½ÃÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿ï»ê, °¿ø, °æºÏÀÇ »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬¡¤°ü °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿·È´Ù.
µ¿ÇØ¸¦ ³¢°í ÀÖ´Â ¿ï»ê¡¤°¿ø¡¤°æºÏÀÇ »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬¡¤°üÀÌ ¼ÒÇü¸ðµâ¿øÀü(SMR) ±Û·Î¹ú °ÅÁ¡È µîÀ» À§ÇÑ µ¿ÇØ¾È±Ç¿ª ÃÊ±¤¿ª °æÁ¦Çù·Â ¹æ¾È ¸ð»ö¿¡ ¸Ó¸®¸¦ ¸Â´ò´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â 15ÀÏ ¿ï»êÀü½ÃÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ 'Á¦14È¸ µ¿ÇØ¾È ¹ßÀüÆ÷·³'À» °³ÃÖÇß´Ù.
µ¿ÇØ¾È ¹ßÀüÆ÷·³Àº µ¿ÇØ¾È±Ç ½ÃµµÁö»çÇùÀÇÈ¸ ÇÕÀÇ·Î 2007³â Ã¢¸³Çß´Ù. ¿ï»ê, °¿ø, °æºÏ 3°³ ½Ã¡¤µµ ¿¬±¸¿øÀÌ °øµ¿ Âü¿©ÇØ µ¿ÇØ¾È±Ç °³¹ßÀ» À§ÇÑ Á¤Ã¥ °³¹ß°ú ÁÖ¿ä Çö¾È¿¡ ´ëÇÑ »ó»ý Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇØ ¿Ô´Ù.
ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº µ¿ÇØ¾È±Ç ¹ßÀüÆ÷·³(¿ï»ê¿¬±¸¿ø, °¿ø¿¬±¸¿ø, ´ë±¸°æºÏ¿¬±¸¿ø)ÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í ¿ï»ê½Ã°¡ ÈÄ¿øÇÏ¸ç ¿ï»ê, °¿ø, °æºÏÁö¿ª »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬¡¤°ü °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ µ¿ÇØ¾È±Ç ÃÊ±¤¿ª °æÁ¦Çù·Â ¹æÇâ°ú °úÁ¦¸¦ ³íÀÇÇß´Ù.
¹Ú¾çÈ£ Àü ±¹Åä¿¬±¸¿øÀåÀÌ 'µ¿ÇØ¾ÈÀ» ¾î¶»°Ô º¼ °ÍÀÎ°¡'¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ±âÁ¶ °¿¬À» ¸Ã¾Ò°í, ¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ© ¿ìÇ×¼ö ´ÜÀåÀº 'µ¿ÇØ¾È±Ç ¿¡³ÊÁö»ýÅÂ°è Á¶¼º ¹æ¾È'À» Á¦¾ÈÇß´Ù.
¶Ç ´ë±¸°æºÏ¿¬±¸¿ø Á¤±º¿ì ¹Ú»ç´Â '¼ÒÇü¸ðµâ¿øÀü(SMR) ±Û·Î¹ú °ÅÁ¡È¸¦ À§ÇÑ µ¿ÇØ¾È±Ç Çù·Â ¹æ¾È'À», °¿ø¿¬±¸¿ø À¯½Â°¢ ¹Ú»ç´Â 'µ¿ÇØ¾È±Ç¿ª ¿¬°è¸¦ ÅëÇÑ °ü±¤ È°¼ºÈ ¹æ¾È'À» °¢°¢ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÁøÇàµÈ Åä·Ð¿¡¼´Â ¿ï»ê¿¬±¸¿ø °¿µÈÆ ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀÌ ÁÂÀåÀ» ¸Ã°í, ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø(UNIST) ±Ç¿µ±¹ ±³¼ö, Æ÷Ç×°ø°ú´ë(POSTECH) Á¶Ç×Áø ±³¼ö, ¿ï»ê¿¬±¸¿ø ¼Õ¼ö¹Î ¿¬±¸À§¿øÀÌ Âü¿©ÇØ ÃÊ±¤¿ª °æÁ¦Çù·Â ¹æÇâ°ú °úÁ¦, ¹ßÀü ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇß´Ù. Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ jhj74@iusm.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ