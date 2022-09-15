"µ¶¼±°æ¿µ, º´¿ø»ó¾÷È­ Áß´ÜÇØ¶ó"...¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø ³ëÁ¶, 21ÀÏ ÃÑÆÄ¾÷ ¿¹°í

|°ø°ø¿î¼ö³ëÁ¶ ÀÇ·á¿¬´ëº»ºÎ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øºÐÈ¸´Â 15ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿À´Â 21ÀÏ Àü¸éÆÄ¾÷ ¿¹°í ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ÀÎ·Â Ãæ¿ø, ±âº»±Þ ÀÎ»ó, º´¿ø »ó¾÷È Áß´ÜÀ» ÃË±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. . ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
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±×·¯¸é¼ "º´¿ø °æ¿µÁøÀº º´¿ø »ó¾÷È Á¤Ã¥À» Ã¶È¸ÇÏ°í º´¿ø ³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô Á¤´çÇÑ ³ëµ¿ÀÇ ´ë°¡¸¦ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ¸·Î ÁöºÒÇÏ¶ó"¸ç "ÆÄ±¹ÀÇ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ¿ï»ê´ëº´¿ø °æ¿µÁø¿¡°Ô ÀÖ´Ù"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿ï»ê´ëº´¿ø °ü°èÀÚ´Â "³ëÁ¶°¡ ÁÖÀåÇÏ´Â ÀÇ»ç ¼º°ú±ÞÁ¦ ½ÃÇàÀº ÇöÀç·Î¼´Â ±Ù°Å¾ø´Â ¼Ò¹®"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÔ¿øÈ¯ÀÚÀÇ Áúº´ ±º¿¡ µû¶ó ¹Ì¸® Á¤ÇØÁø Æ÷°ý¼ö°¡¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â '½ÅÆ÷°ý¼ö°¡Á¦'°¡ Àû¿ëµÈ º´¿øÀÌ¶ó ÀÇ»ç°¡ °³º°ÀûÀ¸·Î ¼öÀÍÀ» ³»±â ¾î·Á¿î ±¸Á¶"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶Ç "ÆÄ¾÷À¸·Î ÀÎÇÑ È¯ÀÚµéÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ¸·±â À§ÇØ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ¿¡ ±³¼·À» °®°í ±âº»±Þ ÀÎ»ó¾ÈÀ» ³ëÁ¶¿¡ ´Ù½Ã Á¦½ÃÇÑ »óÅÂ"¶ó¸ç "´çÀÏ Àú³áºÎÅÍ ³ëÁ¶°¡ »õ·Î¿î Á¦½Ã¾ÈÀ» ³õ°í ³»ºÎ °ËÅä¸¦ ÁøÇàÇØ ´äº¯À» ³»³õÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
À±º´Áý ±âÀÚ sini20000kr@naver.com
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