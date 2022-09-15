[±â°í] ¡®°è¾ö¹®°Ç¡¯, ¼±µ¿ÀÇ µµ±¸¿´³ª

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‘±â¹«»ç ¹®°Ç’ ÆÄµ¿ ¸í¸í¹é¹é Áø»ó ±Ô¸íÀ»
¡¡2018³â 7¿ù 10ÀÏ, ÀÎµµ¸¦ ¼ø¹æ ÁßÀÌ´ø ¹®ÀçÀÎ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹³»¿¡ ±ä±ÞÈ÷ Æ¯º°Áö½Ã¸¦ ³»¸°´Ù.
¡¡"µ¶¸³ ¼ö»ç´ÜÀ» ²Ù·Á ½Å¼ÓÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ¼ö»çÇÏ¶ó" ´ë±Ô¸ð ¼Ò¿ä»çÅÂ¿Í °°ÀÌ À§±ÞÇÑ Çö¾ÈÀÌ ¹ß»ýÇÑ °Íµµ ¾Æ´Ñµ¥ ÇØ¿Ü¿¡¼ ¿Ü±³¿¡ ÁýÁßÇØ¾ßÇÒ ½Ã°£¿¡ ³»¸° ÀÌ·ÊÀû Áö½Ã¿´´Ù. ´ë»óÀº ÀÌ¸¥¹Ù '±â¹«»ç °è¾ö¹®°Ç' »ç°Ç.
¡¡ÀÌÃ¶Èñ ´ç½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 'ÀÇÈ¤ÀÇ ¹®°Ç'ÀÌ¶ó¸ç ¾ð·Ð¿¡ °ø°³ÇÑÁö 6ÀÏÂ°¿´Áö¸¸ ¼Û¿µ¹« ´ç½Ã ±¹¹æÀå°üÀÌ ÀÌ¹Ì ¸î °³¿ù Àü¿¡ ¹®°ÇÀÇ Á¸Àç¸¦ Ã»¿Í´ë¿¡ º¸°íÇß°í ´ë¼ö·ÓÁö ¾Ê°Ô ³Ñ¾î°¬´ø »ç¾ÈÀÌ¾ú´Ù.
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¡¡Á¤ºÎ¼ö¸³ ÀÌÈÄ ¸ðµÎ 11¹øÀÌ³ª ºñ»ó°è¾ö·ÉÀ» °æÇèÇÑ ±¹¹ÎµéÀÌ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÇ Æ¯º°Áö½Ã¿¡ ÀÌ¾î ¹®ÀçÀÎ Ã»¿Í´ë´Â '¼¼ºÎÀÚ·á'¶ó¸ç 67ÂÊ ºÐ·®ÀÇ ¹®°ÇÀ» Ãß°¡·Î °ø°³Çß´Ù. ±×°Íµµ ±èÀÇ°â ÀÇ¿ø(´ç½Ã Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ)ÀÌ ÆÐ³Î±îÁö ¸¸µé¾î »ó¼¼È÷ ÇØ¼³ÇÏµíÀÌ Á÷Á¢ ºê¸®ÇÎÀ» Çß´Ù. ÀÌ ¶ÇÇÑ ÂüÀ¸·Î ÀÌ·ÊÀûÀÌ¾ú´Ù.
¡¡¹®Á¦ÀÇ ¹®°ÇÀº ±¹±º±â¹«»ç·ÉºÎ°¡ 2017³â 3¿ù ÀÛ¼ºÇÑ 'Àü½Ã °è¾ö ¹× ÇÕ¼ö¾÷¹« ¼öÇà¹æ¾È'ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¹®°ÇÀ¸·Î ºñ»ó»çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇßÀ» °æ¿ì¸¦ ´ëºñÇÑ 'Åë»óÀû ¾÷¹«°èÈ¹'ÀÌ¾ú´Ù.
¡¡±×·±µ¥ ¹®°ÇÀ» Ã³À½ °ø°³ÇÑ ÀÌÀÇ¿øÀº "ÃÐºÒÁýÈ¸ ¶§ ±ºÀÌ À§¼ö·É, °è¾ö·ÉÀ» ÁØºñÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ °á±¹»ç½Ç·Î ¹àÇôÁ³´Ù"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ôÀÌ¸ç ¸¶Ä¡ '½ÇÁ¦·Î ½ÇÇàÇÒ °èÈ¹'ÀÌ¾ú´ø °ÍÃ³·³ ÁÖÀåÇß´Ù.
¡¡ÀÌ¾î ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¶ó´Â °÷ÀÌ ¼±µ¿¿¡ °¡¼¼ÇÏ¿© '±¹±º ±â¹«»ç·ÉºÎ°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ ÃÐºÒÁýÈ¸ Áø¾ÐÀ» À§ÇØ ¼¿ï ½Ã³»¿¡ ÅÊÅ© 200´ë¿Í Àå°©Â÷ 550´ë, Æ¯Àü»ç 1,400¸í µî ´ë±Ô¸ð ¹«Àåº´·ÂÀ» ÅõÀÔÇÏ·Á Çß´Ù'°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ´ç½ÃÀÇ ¾ð·Ð±â»çµé Á¦¸ñÀ» º¸¸é ¼Ò¸§ÀÌ µ¸À» Á¤µµ·Î ¼¶¶àÇÏ´Ù.
¡¡'ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ ÅÊÅ©, Àå°©Â÷ ÅõÀÔ … ÀüµÎÈ¯ Äíµ¥Å¸ Èí»ç' 'ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ ÃÑºÎ¸® °Ü´« ±â¹«»ç' '±¤È¹® 3°³ ¿©´Ü ¹èÄ¡, ÃÐºÒ½ÃÀ§ ¶§ °è¾ö·É ±¸Ã¼ °èÈ¹ Â®´Ù' '±â¹«»ç °è¾ö·É °ËÅä, 12.12 ±º»ç¹Ý¶õ°ú ´à¾Æ' '±â¹«»ç, ½Ã¹ÎµéÀ» Áø¾Ð ´ë»óÀ¸·Î ¿©°Ü' µîµî ¼±Á¤¼ºÀÌ ±Ø¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÀÌ¸¦ º» ±¹¹ÎµéÀº ÇÑ°á°°ÀÌ '¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ°¡ ÃÐºÒÁýÈ¸¸¦ Áø¾ÐÇÏ±âÀ§ÇØ °è¾ö·ÉÀ» ¼±Æ÷ÇÒ ±¸Ã¼ÀûÀÎ °èÈ¹À» ¼¼¿ü±¸³ª. Àú·± ±Ø¾Ç¹«µµÇÑ ¼¼·ÂÀÌ ÀÖ³ª'¶ó°í »ý°¢ÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù.
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¡¡±º·°Ë ÇÕµ¿ ¼ö»ç´ÜÀÇ 3°³¿ù ³Ñ´Â ¼ö»ç°á°ú°¡ ÀÌ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÑ´Ù. ´ë±Ô¸ð ¼ö»ç ÀÎ·ÂÀ¸·Î ±¹¹æºÎ,±â¹«»ç·ÉºÎ, ´ëÅë·É ±â·Ï°ü µî 90¿©°÷À» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ°í 240¿©¸íÀ» Á¶»çÇÏ°í ³½ °á·ÐÀº '³»¶õÀ½¸ð³ª °è¾ö¿¡ °üÇÑ ¾î¶°ÇÑ Áõ°Åµµ Ã£Áö ¸øÇß´Ù'´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù.
¡¡'½ÇÇà°èÈ¹'À» ´ãÀº ¹®°ÇÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±× »çÀÌ ±¼¿åÀûÀÎ ´ë¿ì¸¦ °ßµðÁö ¸øÇÑ ÀÌÀç¼ö Àü±â¹«»ç·É°üÀÌ ¸ñ¼ûÀ» ²÷¾ú°í ±â¹«»ç´Â ÇØÃ¼µÆ´Ù. ´©°¡ ÀÌ Ã¥ÀÓÀ» Áú °ÍÀÎ°¡?
¡¡¼Û¿µ¹« ´ç½Ã ±¹¹æÀå°ü, ÀÌ¼®±¸ Àü ±â¹«»ç·É°ü, ÀÓÅÂÈÆ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¼ÒÀåµî 3¸íÀÌ ±¹¹ÎÀÇ Èû ±¹°¡¾Èº¸¹®¶õ½ÇÅÂÁ¶»çTFÆÀ¿¡ ÀÇÇØ °ËÂû¿¡ °í¹ßµÆ´Ù. ¾î¶² Á¤Ä¡Àû °øÀÛ°ú ¼±µ¿ÀÇ ±â¼úÀÌ ÀÛµ¿Çß´ÂÁö ¸í¸í¹é¹éÈ÷ ¹àÇôÁ®¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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