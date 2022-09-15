¿ï»ê µ¿±¸, 2022 Àç³­´ëÀÀ ¾ÈÀüÇÑ±¹ÈÆ·Ã ±âÈ¹È¸ÀÇ ½Ç½Ã

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2022 Àç³´ëÀÀ ¾ÈÀüÇÑ±¹ÈÆ·ÃÀº ¿À´Â 11¿ù 14ÀÏºÎÅÍ 25ÀÏ±îÁö 2ÁÖ°£ ½Ç½ÃµÇ´Â ¹ü±¹°¡Àû Àç³´ëÀÀ ÈÆ·ÃÀÌ´Ù. µ¿±¸´Â KCC ¿ï»ê°øÀå ³» ÈÀç ¹ß»ý ¹× ±Ù·ÎÀÚ ÀÎ¸íÇÇÇØ ¹ß»ý »óÈ²À» °¡Á¤ÇÏ¿© Åä·ÐÈÆ·Ã ¹× ÇöÀåÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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À±º´Áý ±âÀÚ sini20000kr@naver.com
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