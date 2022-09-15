|¿ï»êÇØ¾ç°æÂû¼´Â Áö³ 14ÀÏ Á¦22È¸ ±¹Á¦¿¬¾ÈÁ¤ÈÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ³²±¸ ³²ÈºÎµÎ¿¡¼ ÇÑ±¹µ¿¼¹ßÀü¢ß ¿ï»ê¹ßÀüº»ºÎ, ÇÑ±¹ÇØ¾ç±¸Á¶ÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇØ¾È°¡ Á¤ÈÈ°µ¿À» ½Ç½ÃÇÏ°í ±â³äÃÔ¿µÀ» °¡Á³´Ù.
¿ï»êÇØ¾ç°æÂû¼´Â Áö³ 14ÀÏ Á¦22È¸ ±¹Á¦¿¬¾ÈÁ¤ÈÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ³²±¸ ³²ÈºÎµÎ¿¡¼ ÇÑ±¹µ¿¼¹ßÀü¢ß ¿ï»ê¹ßÀüº»ºÎ, ÇÑ±¹ÇØ¾ç±¸Á¶ÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇØ¾È°¡ Á¤ÈÈ°µ¿À» ½Ç½ÃÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±¹Á¦¿¬¾ÈÁ¤ÈÀÇ ³¯Àº ÇØ¾ç È¯°æ º¸ÀüÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ UNEP(À¯¿£È¯°æ°èÈ¹) ÈÄ¿ø ÇÏ¿¡ ¸Å³â 9¿ù ¼ÂÂ°ÁÖ Åä¿äÀÏÀ» ÁöÁ¤¡¤¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â Áö³ 2001³âºÎÅÍ Âü¿©Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Á¤ÈÈ°µ¿Àº ÇØ°æ, ¿ï»ê¹ßÀüº»ºÎ, ÇÑ±¹ÇØ¾ç±¸Á¶ÇùÈ¸ ¹× ¸í¿¹ÇØ¾çÈ¯°æ°¨½Ã¿ø ¾à 50¿©¸íÀÌ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, ÅÂÇ³À¸·Î ÇØ¾È°¡¿¡ ¹Ð·Á¿Â Æó¾î±¸, ½ºÆ¼·ÎÆû µî ÇØ¾ç¾²·¹±â ¾à 5tÀ» ¼ö°Å¡¤Ã³¸®Çß´Ù.
¿ï»êÇØ°æ °ü°èÀÚ´Â "¾ÕÀ¸·Îµµ ±ú²ýÇÑ ¹Ù´Ù È¯°æÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ¸ç, ÇØ¾çÈ¯°æº¸ÀüÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ´Â ±³À°¡¤ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇØ ÇØ¾çÈ¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» °³¼± ÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ ÇØ¾ç¿À¿° ¿¹¹æÈ°µ¿À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
À±º´Áý ±âÀÚ sini20000kr@naver.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ