¿ï»ê½Ã¡¤Çö´ëÂ÷, ±¹³» Ã¹ Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀå °Ç¸³ ¡®¸Â¼Õ¡¯

±Û·Î¹ú Àü±âÂ÷½ÃÀå ¼±Á¡±âÁö µµ¾à
½Ã, ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ·°¢Á¾ º¸Á¶±Ý µî ¾à¼Ó
ÁÖÇà½ÃÇèÀå 28¸¸§³ °Ç¸³ ³»³â Âø°ø
|±èµÎ°â ¿ï»ê½ÃÀå, ÀÌµ¿¼® Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ¾ÈÇöÈ£ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ÁöºÎÀåÀÌ 15ÀÏ Çö´ëÂ÷ ¿ï»ê°øÀå È«º¸°ü¿¡¼ 'Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀå ½Å¼³ ÅõÀÚ¾çÇØ°¢¼'¸¦ Ã¼°áÇß´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ ¿ï»ê°øÀå¿¡ ±¹³» Ã¹ Àü±âÂ÷ »ý»ê Àü¿ë°øÀåÀ» °Ç¼³ÇÏ±â·Î ÇÏ¸é¼ ¿ï»êÀº ±Û·Î¹ú Àü±âÂ÷ ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÒ »ý»ê±âÁö·Î µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
±èµÎ°â ½ÃÀåÀº ÈÄº¸ ½ÃÀý 'Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ °øÀå À¯Ä¡'¸¦ °ø¾àÇÑµ¥ ÀÌ¾î ÃëÀÓ Á÷ÈÄ¿£ "Àü±âÂ÷ °øÀåÀÌ ¾øÀ¸¸é ¿ï»êÀº 'ÀÚµ¿Â÷ µµ½Ã' °£ÆÇÀ» ¶¼¾ßÇÑ´Ù. Çö´ëÂ÷ »çÀåÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ°Ô Á¦¹ß ÁÖ¼±ÇØ´Þ¶ó"¸ç À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ÙÁþ°¡¶ûÀÌ¸¦ ºÙÀâÀº ³¡¿¡ Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ ½Å±Ô °øÀåÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î À¯Ä¡ÇÏ´Âµ¥ ±â¿©Çß´Ù.
15ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿Í Çö´ëÂ÷ ³ë»ç´Â ¿ï»ê°øÀå¿¡¼ 'Àü±âÂ÷ Àü¿ë ½Å°øÀå °Ç¸³'¿¡ »óÈ£Çù·ÂÇÏÀÚ¸ç ¾çÇØ°¢¼(MOU)¸¦ Ã¼°áÇß´Ù.
Çù¾à½Ä¿¡´Â ±è ¿ï»ê½ÃÀå°ú ÀÌµ¿¼® Çö´ëÂ÷ ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ¾ÈÇöÈ£ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÂ÷ÁöºÎÀå µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¾çÇØ°¢¼ Ã¼°á¿¡ µû¶ó Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç´Â ¿ï»êÀÌ Àü±âÂ÷ »ý»êÀÇ Áß½ÉÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ¿ï»ê½Ã´ë·Î Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀåÀÌ ½Å¼ÓÈ÷ °Ç¸³µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á÷¿ø ÆÄ°ßÀ» ºñ·ÔÇÑ °¢Á¾ ÀÎÇã°¡ ÄÁ¼³ÆÃ, ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ, °¢Á¾ º¸Á¶±Ý µî ÇàÁ¤·ÀçÁ¤ Áö¿ø¿¡ Àû±Ø ³ª¼°Ú´Ù°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
¿À´Â 2025³â ÁØ°øÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ Àü¿ë ½Å°øÀåÀº ¿ï»ê°øÀå ³» ÁÖÇà½ÃÇèÀå 28¸¸§³ ºÎÁö(¾à 8¸¸5,000Æò)¿¡ °Ç¸³µÇ¸ç ³»³â¿¡ Âø°øÇÑ´Ù. ÅõÀÚ ±Ô¸ð´Â ÃÑ 2Á¶¿øÀÌ´Ù. Çö´ëÂ÷°¡ ±¹³»¿¡ ÀÚµ¿Â÷ ½Å±Ô °øÀåÀ» Áþ´Â °Ç 1996³â ¾Æ»ê°øÀå °Ç¸³ ÀÌÈÄ 29³â ¸¸ÀÌ´Ù.
|¿À´Â 2025³â ÁØ°ø ¿¹Á¤ÀÎ Çö´ëÂ÷ÀÇ ±¹³» Ã¹ Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀå ºÎÁö. ÇØ´ç ºÎÁö´Â ¿ï»ê°øÀå ³» ÁÖÇà½ÃÇèÀå 8¸¸5,000ÆòÀÌ´Ù.
ÀÌµ¿¼® Çö´ëÂ÷ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â "Çö´ëÂ÷ ¿ï»ê°øÀåÀº ´ë³»¿Ü È¯°æ º¯È ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ Á¦Á¶Çõ½ÅÀ» ÁÖµµÇÏ°í, ±Û·Î¹ú Àü±âÂ÷ ½ÃÀå ¼±Á¡À» À§ÇÑ ÇÙ½É±âÁö ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ°Ô µÉ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÌ¹ø Çù¾àÀº ¿ï»êÀÌ »ê¾÷¼öµµ¿¡¼ '¹Ì·¡ ½Å¼ºÀå»ê¾÷ÀÇ ¼±µµ µµ½Ã'·Î ÇÑ ´Ü°è ´õ µµ¾àÇÏ´Â ¹ßÆÇÀÎ ¸¸Å Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¿Í ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡µµ ±â¿©ÇÏ°Ú´Ù"°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
¾ÈÇöÈ£ Çö´ëÂ÷ÁöºÎÀåµµ "2023³â Àü±âÂ÷ ½Å°øÀå Âø°ø°ú 2025³â ¾ç»ê ¸ñÇ¥´Þ¼ºÀ» À§ÇØ ³ë»çÁ¤ ¸ðµÎ°¡ Çù·ÂÇÏ´Â ÁÁÀº °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
|¿ï»ê½Ã-Çö´ëÂ÷, Àü±âÂ÷ °øÀå °Ç¸³ ¾çÇØ°¢¼ Ã¼°á
¾Õ¼ Çö´ëÂ÷±×·ì Á¤ÀÇ¼± È¸ÀåÀº Áö³ 5¿ù, 2025³â±îÁö ±¹³»¿¡ 63Á¶¿øÀ» ÅõÀÚÇÏ°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥ÇßÁö¸¸ Á¤ÀÛ '¿ï»ê¿¡ ÅõÀÚÇÑ´Ù'´Â ³»¿ëÀº ºüÁ®ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÚµ¿Â÷¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ »ê¾÷¼öµµ À§»óÀ» ÁöÄÑ¿Â ¿ï»êÀ¸·Î¼± ´çÈ¤°¨°ú ¼¿îÇÔÀ» ³Ñ¾î ÀÚÄ© 'ÀÚµ¿Â÷ µµ½Ã' °£ÆÇÀ» ³»·Á¾ß ÇÏ´Â °Ç ¾Æ´ÑÁö À§±â°¨ÀÌ Á¦¹ý ÄÇ´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è ½ÃÀåÀº Áö³ 7¿ù 8ÀÏ ¼¿ï ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç¿¡¼ ¿¸° '¹Î¼± 8±â Àü±¹ ½Ã·µµÁö»ç Ã¹ °£´ãÈ¸'¿¡¼ Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ ¿ï»ê°øÀå À¯Ä¡¸¦ °·Â °ÇÀÇÇÑ °ÍÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ ´ëÁ¤ºÎ ±¤Æø Çàº¸¿¡ ³ª¼¹´Ù. ´ç½Ã ±è ½ÃÀåÀº À± ´ëÅë·É¿¡°Ô ¿ï»êÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ ÀçÁ¤¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÏ´Â »ê¾÷¼öµµ·Î °è¼Ó ¿ªÇÒÇÏ·Á¸é ±×¸°º§Æ® 600¸¸ÆòÀ» ÇØÁ¦ÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»¸é¼ Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ °øÀå À¯Ä¡µµ ÇÔ²² °ÇÀÇÇß´Ù.
±è ½ÃÀåÀº '¿Ö 600¸¸ÆòÀÌ³ª ÇÊ¿äÇÏ³Ä'°í µÇ¹¯´Â À± ´ëÅë·É¿¡°Ô "¿ï»ê¿¡ °øÀå ÁöÀ» ¶¥ÀÌ ¾øÀ¸´Ï ÅõÀÚ¸¦ ¾ÈÇÏ·ÁÇÑ´Ù. Àü±âÂ÷ °øÀåÀÌ ¾øÀ¸¸é ¿ï»êÀº ´õÀÌ»ó ÀÚµ¿Â÷ ¸ÞÄ«°¡ ¾Æ´Ï°Ô µÈ´Ù"¸é¼ "¸í»öÀÌ ¿ï»êÀÌ ÀÚµ¿Â÷ ¸ÞÄ«ÀÎµ¥ ¿ª´ë ½ÃÀåµé Áß Çö´ëÂ÷ º»»ç »çÀåÀ» ¸¸³ªºÃ´Ù´Â »ç¶÷ÀÌ ¾Æ¹«µµ ¾ø´õ¶ó. Çö´ëÂ÷ »çÀåÀ» ²À Á» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ´Þ¶ó"°í È£¼ÒÇß´Ù. ¶Ç "´ëÅë·É´Ôµµ Àúµµ '±¹È¸ÀÇ¿ø 0¼±'¾Æ´Õ´Ï±î. 0¼±³¢¸® ¼·Î µµ¿ì¸ç Àß ÇØº¾½Ã´Ù"¶ó¸ç ³Ê½º·¹¸¦ ¶³±âµµ Çß´Ù.
±è ½ÃÀåÀº °£´ãÈ¸ °ø½Ä ÀÏÁ¤ÀÌ ³¡³ µÚ¿¡µµ ¾ÈÈ¿´ë °æÁ¦ºÎ½ÃÀå, ±è±âÇö Àü ¿ø³»´ëÇ¥, ¹Ú¼º¹Î ÀÇ¿øÀÌ ¹è¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ´ëÅë·É½Ç ÇÙ½É °ü°èÀÚ¿Í º°µµ ´ëÈÅ×ÀÌºíÀ» °®°í Çö´ëÂ÷ Àü±âÂ÷ °øÀå À¯Ä¡¸¦ ÀçÂ÷ ºÎÅ¹Çß´Ù.
ÀÌ·± °¡¿îµ¥ Çö´ëÂ÷±×·ìÀº ³ªÈê µÚÀÎ 12ÀÏ ¿ï»êÀ» ±¹³» Àü±âÂ÷ »ý»ê °ÅÁ¡ÈÇÏ°Ú´Ù´Â ´äÀ» ³»³ù´Ù.
´ç½Ã ÀÓ´ÜÇù ÁßÀÌ´ø Çö´ëÂ÷ ³ë»ç´Â '±¹³» °øÀå ¹Ì·¡ÅõÀÚ Æ¯º°ÇÕÀÇ¼'¸¦ ¸¶·ÃÇØ 2025³â±îÁö »ý»ê¶óÀÎÀÌ ³ëÈÄÈµÈ ¿ï»ê°øÀå¿¡ Àü±âÂ÷ Àü¿ë °øÀåÀ» »õ·Î Áþ´Â´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¸çÄ¥ µÚ¿£ Çö´ëÂ÷±×·ì ÀåÀçÈÆ Çö´ëÂ÷»çÀåÀÌ º»»ç¿¡¼ ¿ï»ê ¿ª´ë ½ÃÀå °¡¿îµ¥ Ã³À½À¸·Î ±è ½ÃÀåÀ» ¸é´ãÇß´Ù.
ÇÑÆí º»Áö´Â Ã¢°£ 31ÁÖ³â Æ¯Áý(7¿ù 19ÀÏÀÚ 9¸é º¸µµ)À¸·Î ±è ½ÃÀå°úÀÇ ´ë´ã ³»¿ëÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ÀÌ·± ºñÇÏÀÎµå½ºÅä¸®¸¦ ÃÖÃÊ °ø°³ÇØ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù. Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ jhj74@iusm.co.kr
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