¿ï»ê ³²±¸ Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ, Ä¡¸Å±Øº¹ ¼±µµ´ÜÃ¼ 4°³¼Ò Ãß°¡ ÁöÁ¤

|¿ï»ê ³²±¸ Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ´Â Ä¡¸ÅÈ¯ÀÚ¿Í ´õºÒ¾î »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Â Ä¡¸ÅÄ£ÈÀû È¯°æÁ¶¼º¿¡ ¾ÕÀå¼±â À§ÇØ 15ÀÏ Ä¡¸Å±Øº¹ ¼±µµ´ÜÃ¼ 4°³¼Ò¸¦ Ãß°¡·Î ½Å±ÔÁöÁ¤ÇÏ°í ÇöÆÇ½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
'Ä¡¸Å±Øº¹ ¼±µµ´ÜÃ¼'´Â Ä¡¸ÅÈ¯ÀÚ¿Í °¡Á·À» ÀÌÇØÇÏ°í ÀÀ¿øÇÏ´Â µ¿¹ÝÀÚ°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï, Ä¡¸ÅÆÄÆ®³Ê ±³À°À» ÀÌ¼öÇÏ°í Àû±ØÀûÀ¸·Î Ä¡¸Å±Øº¹ È°µ¿¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ´ÜÃ¼¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÁöÁ¤ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ Ä¡¸Å±Øº¹ ¼±µµ´ÜÃ¼·Î Ãß°¡·Î ÁöÁ¤µÈ ¡â³²ºÎ°æÂû¼ ¾ßÀ½Áö±¸´ë, ¡âÀå»ýÆ÷ Ä¡¾È¼¾ÅÍ, ¡â½Å¼±Ä¡¾È¼¾ÅÍ, ¡â±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü ¿ï»ê³²ºÎÁö»ç µî 4°³¼Ò´Â ´ÜÃ¼ÀÇ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇØ ½ÇÁ¾¿¹¹æ, Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¿¬°è, Ä¡¸ÅÀÎ½Ä°³¼± È«º¸ µî 'µû¶æÇÑ µ¿Çà, ¸ðµÎ°¡ Çàº¹ÇÑ Ä¡¸ÅÄ£È»çÈ¸ ¸¸µé±â'¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÇöÀç ³²±¸´Â ÀÌ¹ø¿¡ Ãß°¡ ÁöÁ¤µÈ ´ÜÃ¼ 4°³¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇØ Ä¡¸Å±Øº¹¼±µµ´ÜÃ¼ 17°³¼Ò¸¦ ¿î¿µ¡¤°ü¸®ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Èñ¸ÁÇÏ´Â ±â¾÷, ±â°ü, µµ¼°ü, ÇÐ±³¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Áö¼Ó ¹ß±¼ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
³²±¸º¸°Ç¼Ò ±ÇºÐ³² °Ç°Çàº¹°úÀåÀº "¾ÕÀ¸·Îµµ Ä¡¸Å±Øº¹ ¼±µµ´ÜÃ¼¸¦ Áö¼Ó ¹ß±¼ÇØ Ä¡¸Å Ä£ÈÀû È¯°æÁ¶¼ºÀ» À§ÇØ Èû¾²°Ú´Ù."°í ¸»Çß´Ù.
½Å¼¶¹Ì ±âÀÚ 01195419023@iusm.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ