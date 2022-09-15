¿ï»ê ³²±¸ÀÇÈ¸, Á¦245È¸ Á¦1Â÷ Á¤·ÊÈ¸ °³È¸

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ÇÑÆí ÀÌ³¯ º»È¸ÀÇ¿¡¼­ ÀÌ»ó±â ÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥¹ßÀÇÇÏ°í 12¸í ³²±¸ÀÇ¿øÀÌ °øµ¿¹ßÀÇÇÑ '¿ï»ê¼®À¯È­ÇÐ°ø¾÷´ÜÁö ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ÃË±¸ °áÀÇ¹®'ÀÌ Ã¤ÅÃµÆ´Ù.

ÀÌ ÀÇ¿øÀº ÀÕµû¶ó ¹ß»ýÇÑ ¿ï»ê¼®À¯È­ÇÐ°ø¾÷´ÜÁö ³» »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ ³ëÈÄ ½Ã¼³¿¡ ´ëÇÑ ´ë´ëÀûÀÎ Á¶»ç¿Í ¼³ºñ Á¤ºñ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í, »ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ¾ÈÀü ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀ» ÃË±¸Çß´Ù.




½Å¼¶¹Ì ±âÀÚ 01195419023@iusm.co.kr




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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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