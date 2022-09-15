Çö´ëÂ÷ ¼ö¼ÒÆ®·° ¿¢½Ã¾ðÆ® Ú¸ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ ´ë±âÁú °³¼±»ç¾÷¿¡ ÅõÀÔ

TAG´Â EPA ÁÖµµ·Î 2015³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆÀ¸¸ç, ¹Ì±¹ Àü¿ªÀÇ ´ë±â¿À¿° Àú°¨À» ¸ñÇ¥·Î °¢ Áö¿ªÀÌ³ª ÁÖ Á¤ºÎ »êÇÏ ´ë±âÁú °ü¸®±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ Á¢¼öÇØ Áö¿øÇÏ´Â ÆÝµù ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
ÇØ´ç ±â°üÀÌ ÆÄÆ®³Ê¸¦ ¼±Á¤ÇØ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö ÇüÅÂ·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ¸é EPA°¡ ÃÖÁ¾ 10°³ ³»¿ÜÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ½ÂÀÎÇØ º¸Á¶±ÝÀ» Áö¿øÇÑ´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ÀÌ¹ø TAG ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ ÁÖÁ¤ºÎÀÇ ´ë±âÁú °ü¸®±â°üÀÎ ³²ºÎÇØ¾È´ë±âÈ¯°æÃ»(SCAQMD)ÀÌ ÁÖ°üÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ¼ö¼ÒÃæÀü¼Ò ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ Àü¹®È¸»çÀÎ 'ÆÛ½ºÆ®¿¤¸®¸ÕÆ® Ç»¾ó'(FEF)°ú ÇÔ²² Âü¿©Çß´Ù.
ÇØ´ç ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¹è±â°¡½º Àú°¨ È¿°ú, ±â¼ú·Â, Áö¼Ó°¡´É¼º µîÀÇ Ç×¸ñ¿¡¼ EPA·ÎºÎÅÍ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò°í, ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î 350¸¸´Þ·¯(¾à 48¾ï¿ø)ÀÇ º¸Á¶±ÝÀ» ¼ö·ÉÇß´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â FEF¿Í °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ³»³â 3ºÐ±â¿¡ Æ®·°À» °ø±ÞÇÑ´Ù. ÀÌ Æ®·°Àº 1³â µ¿¾È Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ Áö¿ª¿¡¼ ÀÇ¹« ½ÇÁõ»ç¾÷À» °ÅÄ£ µÚ º»°ÝÀûÀ¸·Î »ó¾÷¿îÇà¿¡ ÅõÀÔµÈ´Ù.
Çö´ëÂ÷°¡ °ø±ÞÇÏ´Â Â÷·®Àº ÃÑ Áß·® 37.2t±Þ ¿¢½Ã¾ðÆ® ¼ö¼ÒÀü±âÆ®·° Æ®·¢ÅÍ ¸ðµ¨ÀÌ´Ù. 180§Ò±Þ ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ½Ã½ºÅÛ°ú ÃÖ°íÃâ·Â 350§Ò±Þ ±¸µ¿¸ðÅÍ°¡ Å¾ÀçµÅ ÀÖÀ¸¸ç 1È¸ ÃæÀü ½Ã ÃÖ´ë 720§°¸¦ ÁÖÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ÀÛ³â¿¡µµ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ ´ë±âÈ¯°æ°ü¸®±â±¸¿Í Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ ¿¡³ÊÁöÀ§¿øÈ¸°¡ ÁÖ°üÇÑ 'Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ Ç×¸¸ Ä£È¯°æ Æ®·° µµÀÔ ÇÁ·ÎÁ§Æ®' ÀÔÂû¿¡¼ ÃÖÁ¾ °ø±Þ»çÀÇ ÇÏ³ª·Î ¼±Á¤µÅ ³»³â 2ºÐ±âºÎÅÍ ÃÑ 30´ëÀÇ ¼ö¼ÒÀü±âÆ®·°À» °ø±ÞÇÑ´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â "Áö³ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØµµ ¿¢½Ã¾ðÆ® ¼ö¼ÒÀü±âÆ®·°ÀÇ ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â°ú Ä£È¯°æ¼ºÀ» ÀÔÁõÇß´Ù"¸ç "Æ¯È÷ ¹Ì±¹ÀÇ È¯°æ ¹× ÀÚµ¿Â÷ ¹è±â°¡½º °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ ÃÑ°ýÇÏ´Â ¿¬¹æ Á¤ºÎ ±â°üÀÎ EPA·ÎºÎÅÍ ÀÎÁ¤À» ¹ÞÀº °ÍÀº ÀÇ¹Ì°¡ Å©´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â 2020³â¿¡ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼ö¼ÒÀü±âÆ®·° ¾ç»ê Ã¼Á¦¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í ¹Ì±¹À» ºñ·ÔÇØ ½ºÀ§½º, µ¶ÀÏ µî ÁÖ¿ä ½ÃÀå¿¡ ¼öÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°°Àº ÇØºÎÅÍ ¿ÃÇØ 6¿ù±îÁö ½ºÀ§½º 23°³ È¸»ç¿¡ ¿¢½Ã¾ðÆ® ¼ö¼ÒÀü±âÆ®·° 47´ë¸¦ ¼öÃâÇß´Ù. ÀÌµé Â÷·®Àº ¿ÃÇØ 7¿ù ±âÁØÀ¸·Î ´©Àû ÁÖÇà°Å¸® 400¸¸§°¸¦ µ¹ÆÄÇß´Ù.
¿ÃÇØ 8¿ù¿¡´Â µ¶ÀÏ ¿¬¹æµðÁöÅÐ±³ÅëºÎÀÇ Ä£È¯°æ »ó¿ëÂ÷ º¸Á¶±Ý Áö¿ø»ç¾÷°ú ¿¬°èÇØ µ¶ÀÏ 7°³ È¸»ç¿¡ 27´ë¸¦ °ø±ÞÇÏ±â·Î Çß´Ù.
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