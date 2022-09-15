¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º ¼¼°è ÃÖÃÊ LNG¡¤LPG °â¿ë ¹ßÀü¼Ò ±â°ø

|'SK°¡½º(ÁÖ) ¿ï»ê GPS ±â°ø½Ä'ÀÌ 15ÀÏ ¿ï»ê ¹ÌÆ÷±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö ¿ë¿¬¡¤ºÎ°îÁö±¸ ³» °Ç¸³ ºÎÁö¿¡¼ ¿¸° °¡¿îµ¥ ÃÖÃ¢¿ø SK°¡½º ºÎÈ¸ÀåÀÌ ÀÎ»ç¸»À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
ÀÌ ¹ßÀü¼ÒÀÇ ¼³ºñ±Ô¸ð 1,227§Ó´Â ¿øÀÚ·Â¹ßÀü¼Ò 1±â¿Í ¸Â¸Ô´Â ¼öÁØÀ¸·Î ¿©±â¿¡¼ »ý»êÇÑ Àü·Â·® 860¸¸§Óh´Â 280¸¸¿© °¡±¸°¡ 1³â°£ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾çÀÌ´Ù.
SK°¡½º ÀÚÈ¸»çÀÎ ¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º(UGPS¡¤´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶½ÂÈ£)´Â 15ÀÏ ¿ï»ê ³²±¸ ºÎ°î¿ë¿¬Áö±¸ »ç¾÷Àå¿¡¼ LNG¡¤LPG º¹ÇÕÈ·Â¹ßÀü¼Ò ±â°ø½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
±â°ø½Ä¿¡´Â ±èµÎ°â ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå, ±è±âÈ¯ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ÀÌÀ±Ã¶ ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸Àå, ÃÖÃ¢¿ø SK°¡½º ºÎÈ¸Àå, À±º´¼® SK°¡½º ´ëÇ¥ÀÌ»ç µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
SK°¡½º°¡ 99.48% ÃâÀÚÇØ ºÎ°î¿ë¿¬Áö±¸ 13¸¸9,184§³(¾à 4¸¸ 2,000Æò) ÀÏ¿ø¿¡ °Ç¼³ÁßÀÎ ¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º´Â ÃÑ »ç¾÷ºñ ¾à 1Á¶ 4,000¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÈ´Ù. ¿ÃÇØ 1¿ù SK¿¡ÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ°ú µµ±Þ°è¾à(EPC)À» Ã¼°áÇÏ°í, 6¿ù¿¡´Â KB±¹¹ÎÀºÇà µî°ú 7,520¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ ÅõÀÚ±ÝÀ¶(PF) ¾àÁ¤À» Ã¼°áÇß´Ù.
ÇöÀç °ø»ç °øÁ¤·ü 25%ÀÌ¸ç, ¿À´Â 10¿ù ¼ÛÀü¼±·Î Âø°ø°ú ³»³â 1ºÐ±â ÁÖ±â±â ¼³Ä¡¸¦ °ÅÃÄ 2024³â 8¿ù »ó¾÷°¡µ¿À» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼³ºñ´Â °¡½ºÅÍºó 2±â¿Í ½ºÆÀÅÍºó 1±â·Î 1227§Ó ±Ô¸ð´Ù. ÀÌ´Â ¿øÀÚ·Â¹ßÀü¼Ò 1±â¿Í ¸Â¸Ô´Â ¼öÁØÀ¸·Î 280¸¸¿© °¡±¸°¡ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾çÀÌ´Ù.
¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º´Â ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼ ÇâÈÄ LNG¡¤LPG°â¿ë ¹ßÀü¼Ò¸¦ ³Ñ¾î ¼ö¼Ò¹ßÀü¿¡ µµÀüÇÏ°í, °í°´»ç¿¡ ÃÖÀûÀÇ Utility SolutionÀ» Á¦°øÇÏ´Â ³Ý-Á¦·Î À¯Æ¿¸®Æ¼ ¼Ö·ç¼Ç ÇÁ·Î¹ÙÀÌÀú(Net-Zero Utility Solution Provider)¶ó´Â ¹Ì·¡ VisionÀ» ¼±Æ÷Çß´Ù.
¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º´Â ¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ LNG¡¤LPG °â¿ë ¹ßÀü¼Ò´Ù. LNG ¼ö±Þ ºÒ¾È ½Ã LPG·Î ´ëÃ¼ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¹ßÀü¼Ò´Ù.
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ÇâÈÄ SK°¡½º°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ ¼ö¼Ò¸¦ È°¿ëÇØ ¹«Åº¼Ò¿¡µµ µµÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù.
±èµÎ°â ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀåÀº Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ "¿ï»ê ÁöÇÇ¿¡½º°¡ ÇâÈÄ Ä£È¯°æÀûÀÎ ¼ö¼Ò È¥¼Ò ¹ßÀü°ú ÇÔ²² ¿ï»ê½Ã ÁßÁ¡»ç¾÷ÀÎ ¼ö¼Ò»ê¾÷ÀÇ ±â¹ÝÁ¶¼º¿¡ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ» ±â´ëÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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°ÅÂ¾Æ ±âÀÚ kt25@iusm.co.kr
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