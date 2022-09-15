Á¶¼±ÇØ¾çÀÇ ³¯ ¸Â¾Æ Á¶¼± 5»ç, »ó»ýÇù·Â°ú µ¿¹Ý¼ºÀåÀ» À§ÇÑ Çù¾à Ã¼°á

»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ´Â 15ÀÏ ÇÑ±¹Á¶¼±ÇØ¾çÇÃ·£Æ®ÇùÈ¸¿Í ¼¿ï ¾çÀçµ¿ ¿¤Å¸¿ö¿¡¼ 'Á¦19È¸ Á¶¼±ÇØ¾çÀÇ ³¯' Çà»ç¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
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ÀÌ¾î "±Û·Î¹ú Ä£È¯°æ ¼±¹Ú ¼öÁÖ Á¡À¯À² 63%, °íºÎ°¡ ¼±¹Ú ¼öÁÖ Á¡À¯À² 64%¸¦ ±â·ÏÇÏ´Â µî ¾×ÈÃµ¿¬°¡½º(LNG) ÃßÁø¼±, ´ëÇü LNG ¿î¹Ý¼±, ´ëÇü ÄÁÅ×ÀÌ³Ê¼± µî¿¡¼ ¾ÐµµÀû ¿ìÀ§¸¦ À¯ÁöÇÏ¸ç ÁúÀû Ãø¸é¿¡¼µµ ¼¼°è 1À§ Á¶¼±°±¹ÀÓÀ» Áõ¸íÇß´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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