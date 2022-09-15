3ÍÔ ¾ÇÀç °­Å¸ ¿ï»ê Áý°ª, ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ÇÏÇâ¼¼

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15ÀÏ ÇÑ±¹ºÎµ¿»ê¿øÀÇ 'Àü±¹ÁÖÅÃ°¡°Ýµ¿ÇâÁ¶»ç' °á°ú¿¡ µû¸£¸é, 8¿ù ¿ï»êÁö¿ª ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ(¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿¬¸³·´Üµ¶ÁÖÅÃ Æ÷ÇÔ) ¸Å¸Å°¡°ÝÀº Àü´Þ ´ëºñ 0.45% ÇÏ¶ôÇß´Ù.

Áö³­ 6¿ù ¿ï»ê Áý°ªÀÌ ¿ù°£ ±âÁØÀ¸·Î 2³â 8°³¿ù ¸¸¿¡ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ±â·ÏÇÑµÚ ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ¶³¾îÁø °ÍÀÌ´Ù. ³²·µ¿±¸ µî ÁßÀú°¡ À§ÁÖ·Î ¶³¾îÁ³´Ù.

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ÁÖÅÃ À¯Çüº°·Î´Â ¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ®°ªÀÌ £­0.63%·Î Àü´Þº¸´Ù ÇÏ¶ôÆøÀÌ ¼¼¹èÀÌ»ó Ä¿Á³´Ù. 8¿ù±îÁö ´©°è·Î´Â 0.92% ÇÏ¶ôÇß´Ù

¿ï»êÀÇ ¿¬¸³ÁÖÅÃ(ºô¶ó) °¡°Ýµµ 0.14% ³»¸®¸ç ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù. ´©°è·Î´Â 0.83% »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ´Â Àü±¹ ½ÃµµÁß ±¤ÁÖ(1.86%) ´ÙÀ½À¸·Î ¸¹ÀÌ ¿À¸¥ °ÍÀÌ´Ù.

´Üµ¶ÁÖÅÃÀº Áö³­´Þ 0.11% ¿Ã¶ú´Ù. ´©°è·Î´Â 1.65% »ó½ÂÇß´Ù

¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â 7¿ù 0.33% ÇÏ¶ôÇÏ¸ç µÎ´Þ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ´©°è·Î´Â 0.58% ¿Ã¶ú´Ù.

¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼öµµ £­0.44%·Î µÎ´Þ ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ´©°è·Î´Â 0.29% »ó½ÂÇß´Ù. 5´ë ±¤¿ª½ÃÁß¿¡´Â ±¤ÁÖ(0.97%)¿Í ¿ï»ê¸¸ ÇÃ·¯½º(+)¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿¬¸³ÁÖÅÃ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â £­0.12%·Î ¿Ãµé¾î Ã³À½ ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß°í ´Üµ¶ÁÖÅÃ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â 0.02% »ó½ÂÇß´Ù.

´©°è ±âÁØ »ó½Â·üÀº ¿¬¸³ÁÖÅÃÀº 1.58%, ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº 1.08%·Î °¢°¢ Àü±¹ ÃÖ°í¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.


¿ïÁÖ±ºÀÇ (ÁØ)½ÅÃà ¹× Á¤ÁÖ¿©°Ç ¾çÈ£ÇÑ Áö¿ª À§ÁÖ·Î »ó½ÂÇÏ¸é¼­ Áö³­´Þ ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ ¿ù¼¼°¡°ÝÁö¼ö´Â 0.35%·Î Àü´Þº¸´Ù 0.02%, ¾ÆÆÄÆ®´Â 0.43%·Î 0.03% ÇÏ¶ôÇß´Ù.

¹Ý¸é ¿¬¸³ÁÖÅÃÀº 0.19%·Î 0.02%, ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº 0.14%·Î 0.01% Àü´Þº¸´Ù »ó½ÂÇß´Ù.

ÀÌ³¯ º°µµ ¹ßÇ¥µÈ ÁÖ°£ ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ýµ¿Çâ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 9¿ù µÑÂ°ÁÖ(12ÀÏ ±âÁØ) ¿ï»êÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡°Ý º¯µ¿·üÀº £­0.18%·Î 15ÁÖ ¿¬¼Ó ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.

Àü¼¼°¡ º¯µ¿·ü ¿ª½Ã £­0.11%·Î ³»¸²¼¼´Ù. ´Ù¸¸ ³»¸²ÆøÀº ¸Å¸Å°¡·Àü¼¼°¡ ¸ðµÎ ÁÙ¾ú´Ù.

Ãß°¡ ±Ý¸®ÀÎ»ó ¿ì·Á µîÀ¸·Î ¸Å¼ö½É¸®°¡ Å©°Ô À§ÃàµÇ´Â °¡¿îµ¥ Ãß¼® ¿¬ÈÞ·Î ¸Å¼ö ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÁÙ¾îµçµ¥ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº ¸ð¾ç»õ´Ù.

ºÎµ¿»ê½ÃÀå ¼ÒºñÀÚ ½É¸®Áö¼öµµ µÎ´Þ ¿¬¼Ó ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.

ÀÌ³¯ ±¹Åä¿¬±¸¿ø ºÎµ¿»ê½ÃÀå¿¬±¸¼¾ÅÍ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ '2022³â 8¿ù ºÎµ¿»ê½ÃÀå ¼ÒºñÀÚ ½É¸®Á¶»ç' °á°ú¿¡ µû¸£¸é Áö³­´Þ ¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å½ÃÀå ¼Òºñ½É¸®Áö¼ö´Â 82.7·Î, Àü´ÞÀÇ 94.4º¸´Ù 11.7p ÇÏ¶ôÇß´Ù.

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ÀÌ³¯ ºÎµ¿»êR114°¡ 2005³âºÎÅÍ Áö³­ÇØ±îÁö ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ Àü±¹ ¿¬Æò±Õ ÁÖÅÃ ÀÎÇã°¡·Âø°ø·ÁØ°ø ¹°·® Åë°è¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú¿¡ µû¸£¸é ¿ï»ê¿¡¼­´Â ÀÌ ±â°£ 1¸¸892°ÇÀÌ ÀÎÇã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò°í ÀÌÁß 8,505°ÇÀÌ Âø°øÇß´Ù. ÀÎÇã°¡ ´ëºñ Âø°øºñÁßÀº 78%¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÀÌ´Â Àü±¹ 17°³ ½ÃµµÁß °¡Àå ³·Àº °ÍÀÌ´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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