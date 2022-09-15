3ÍÔ ¾ÇÀç °­Å¸ ¿ï»ê Áý°ª, ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ÇÏÇâ¼¼

8¿ù ¸Å¸Å°¡°Ý Àü¿ùÝï 0.45% ÇÏ¶ô
³²·µ¿±¸ µî ÁßÀú°¡ À§ÁÖ·Î ¶³¾îÁ®
Àü¼¼°¡µµ -0.44 µÎ´ÞÂ° ¸¶ÀÌ³Ê½º
°í±Ý¸®·°íÈ¯À²·°í¹°°¡ µîÀÇ ¾ÇÀç°¡ °ãÄ¡¸é¼ ¿ï»êÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡°ÝÀÌ ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ÇÏ¶ô¼¼¸¦ À¯ÁöÇß´Ù. ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼öµµ µÎ´Þ ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º´Ù.
15ÀÏ ÇÑ±¹ºÎµ¿»ê¿øÀÇ 'Àü±¹ÁÖÅÃ°¡°Ýµ¿ÇâÁ¶»ç' °á°ú¿¡ µû¸£¸é, 8¿ù ¿ï»êÁö¿ª ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ(¾ÆÆÄÆ®¿Í ¿¬¸³·´Üµ¶ÁÖÅÃ Æ÷ÇÔ) ¸Å¸Å°¡°ÝÀº Àü´Þ ´ëºñ 0.45% ÇÏ¶ôÇß´Ù.
Áö³ 6¿ù ¿ï»ê Áý°ªÀÌ ¿ù°£ ±âÁØÀ¸·Î 2³â 8°³¿ù ¸¸¿¡ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ±â·ÏÇÑµÚ ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ¶³¾îÁø °ÍÀÌ´Ù. ³²·µ¿±¸ µî ÁßÀú°¡ À§ÁÖ·Î ¶³¾îÁ³´Ù.
¿Ãµé¾î 8¿ù±îÁö ´©°è·Îµµ 0.29% ÇÏ¶ôÇß´Ù. Áö³ÇØ °°Àº ±â°£ ´©Àû »ó½Â·üÀº 5.83%¿´´Ù.
ÁÖÅÃ À¯Çüº°·Î´Â ¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ®°ªÀÌ £0.63%·Î Àü´Þº¸´Ù ÇÏ¶ôÆøÀÌ ¼¼¹èÀÌ»ó Ä¿Á³´Ù. 8¿ù±îÁö ´©°è·Î´Â 0.92% ÇÏ¶ôÇß´Ù
¿ï»êÀÇ ¿¬¸³ÁÖÅÃ(ºô¶ó) °¡°Ýµµ 0.14% ³»¸®¸ç ¼¼´Þ ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù. ´©°è·Î´Â 0.83% »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ´Â Àü±¹ ½ÃµµÁß ±¤ÁÖ(1.86%) ´ÙÀ½À¸·Î ¸¹ÀÌ ¿À¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
´Üµ¶ÁÖÅÃÀº Áö³´Þ 0.11% ¿Ã¶ú´Ù. ´©°è·Î´Â 1.65% »ó½ÂÇß´Ù
¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â 7¿ù 0.33% ÇÏ¶ôÇÏ¸ç µÎ´Þ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ´©°è·Î´Â 0.58% ¿Ã¶ú´Ù.
¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼öµµ £0.44%·Î µÎ´Þ ¿¬¼Ó ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ´©°è·Î´Â 0.29% »ó½ÂÇß´Ù. 5´ë ±¤¿ª½ÃÁß¿¡´Â ±¤ÁÖ(0.97%)¿Í ¿ï»ê¸¸ ÇÃ·¯½º(+)¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¬¸³ÁÖÅÃ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â £0.12%·Î ¿Ãµé¾î Ã³À½ ¸¶ÀÌ³Ê½º¸¦ ±â·ÏÇß°í ´Üµ¶ÁÖÅÃ Àü¼¼ °¡°ÝÁö¼ö´Â 0.02% »ó½ÂÇß´Ù.
´©°è ±âÁØ »ó½Â·üÀº ¿¬¸³ÁÖÅÃÀº 1.58%, ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº 1.08%·Î °¢°¢ Àü±¹ ÃÖ°í¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¿ïÁÖ±ºÀÇ (ÁØ)½ÅÃà ¹× Á¤ÁÖ¿©°Ç ¾çÈ£ÇÑ Áö¿ª À§ÁÖ·Î »ó½ÂÇÏ¸é¼ Áö³´Þ ÁÖÅÃÁ¾ÇÕ ¿ù¼¼°¡°ÝÁö¼ö´Â 0.35%·Î Àü´Þº¸´Ù 0.02%, ¾ÆÆÄÆ®´Â 0.43%·Î 0.03% ÇÏ¶ôÇß´Ù.
¹Ý¸é ¿¬¸³ÁÖÅÃÀº 0.19%·Î 0.02%, ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº 0.14%·Î 0.01% Àü´Þº¸´Ù »ó½ÂÇß´Ù.
ÀÌ³¯ º°µµ ¹ßÇ¥µÈ ÁÖ°£ ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ýµ¿Çâ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 9¿ù µÑÂ°ÁÖ(12ÀÏ ±âÁØ) ¿ï»êÀÇ ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å°¡°Ý º¯µ¿·üÀº £0.18%·Î 15ÁÖ ¿¬¼Ó ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
Àü¼¼°¡ º¯µ¿·ü ¿ª½Ã £0.11%·Î ³»¸²¼¼´Ù. ´Ù¸¸ ³»¸²ÆøÀº ¸Å¸Å°¡·Àü¼¼°¡ ¸ðµÎ ÁÙ¾ú´Ù.
Ãß°¡ ±Ý¸®ÀÎ»ó ¿ì·Á µîÀ¸·Î ¸Å¼ö½É¸®°¡ Å©°Ô À§ÃàµÇ´Â °¡¿îµ¥ Ãß¼® ¿¬ÈÞ·Î ¸Å¼ö ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÁÙ¾îµçµ¥ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº ¸ð¾ç»õ´Ù.
ºÎµ¿»ê½ÃÀå ¼ÒºñÀÚ ½É¸®Áö¼öµµ µÎ´Þ ¿¬¼Ó ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
ÀÌ³¯ ±¹Åä¿¬±¸¿ø ºÎµ¿»ê½ÃÀå¿¬±¸¼¾ÅÍ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ '2022³â 8¿ù ºÎµ¿»ê½ÃÀå ¼ÒºñÀÚ ½É¸®Á¶»ç' °á°ú¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ ¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å½ÃÀå ¼Òºñ½É¸®Áö¼ö´Â 82.7·Î, Àü´ÞÀÇ 94.4º¸´Ù 11.7p ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀÌ´Â 2°³¿ù ¿¬¼Ó ÇÏ¶ôÀÌÀÚ Áö³ 2019³â 2¿ù 76.9¸¦ ±â·ÏÇÑ ÀÌÈÄ °¡Àå ³·Àº °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»êÁö¿ª ÁÖÅÃ ÀÎÇã°¡¿¡¼ Âø°ø ´Ü°è¿¡ ÁøÀÔÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ 22%ÀÇ ¹°·®ÀÌ ÀÌÅ»ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ³¯ ºÎµ¿»êR114°¡ 2005³âºÎÅÍ Áö³ÇØ±îÁö ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ Àü±¹ ¿¬Æò±Õ ÁÖÅÃ ÀÎÇã°¡·Âø°ø·ÁØ°ø ¹°·® Åë°è¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú¿¡ µû¸£¸é ¿ï»ê¿¡¼´Â ÀÌ ±â°£ 1¸¸892°ÇÀÌ ÀÎÇã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò°í ÀÌÁß 8,505°ÇÀÌ Âø°øÇß´Ù. ÀÎÇã°¡ ´ëºñ Âø°øºñÁßÀº 78%¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÀÌ´Â Àü±¹ 17°³ ½ÃµµÁß °¡Àå ³·Àº °ÍÀÌ´Ù.
ÁØ°ø¹°·®Àº ¿¬Æò±Õ 8,760°ÇÀ¸·Î ÀÎÇã°¡ ´ëºñ ÁØ°øºñÁßÀº 80%¿¡ ´ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
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