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[about ¿ï»êÀü±¹Ã¼Àü] "'Äá±¹¼ö'ÀÇ ÈûÀ¸·Î ¿ï»êÃ¼Àü ±Ý¸Þ´Þ ²À µû°Ú½À´Ï´Ù"
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"'Äá±¹¼ö'ÀÇ ÈûÀ¸·Î ¿ï»êÃ¼Àü ±Ý¸Þ´Þ ²À µû°Ú½À´Ï´Ù"



"2022³â 10¿ù ¿ï»êÀÌ ¶ß°Å¿öÁý´Ï´Ù"

17³â ¸¸¿¡ ¿ï»ê¿¡¼­ °³ÃÖµÇ´Â Àü±¹(Àå¾ÖÀÎ)Ã¼À°´ëÈ¸°¡ ÄÚ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Ô´Ù. 10¿ù 7ÀÏºÎÅÍ ¿ï»êÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå µî 74°³ °æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸®´Â ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â 4¸¸ ¿©¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ Âü°¡ÇÏ´Â Ã¼À°ÀÎµéÀÇ ´ëÃàÁ¦´Ù. 3³â ¸¸¿¡ ´ë¸é Çà»ç·Î ¿­¸®¸é¼­ ¿ï»ê¿¡ ºÒ·¯¿Ã ½Ã³ÊÁöµµ ±²ÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ´Â »óÈ².

¿ï»ê¸ÅÀÏUTV´Â ¿ï»êÃ¼ÀüÀ» Àü±¹¿¡ ¾Ë¸®°í, ½Ã¹ÎµéÀÌ Á¦´ë·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï 'about ¿ï»êÀü±¹Ã¼Àü'ÀÌ¶ó´Â ±âÈ¹½Ã¸®Áî¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù. ÇÇ·¶¡·´«¹° Èê¸®´Â ¼±¼öµéÀÇ ¸ð½À°ú °³¸·½Ä°ú °æ±â ½ÇÈ² µîÀ» ¿µ»ó°ú Áö¸éÀ» ÅëÇØ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. Ã¹ ÁÖÀÎ°øÀº ½ºÄõ½Ã ±â´ëÁÖ À¯¸ÁÁÖ À¯´öÀç ¼±¼öÀÇ ÀÌ¾ß±â´Ù.

[ÆíÁýÀÚÁÖ]





"Äá±¹¼ö ¸Ô°í Èû³» ¹Ýµå½Ã ±Ý¸Þ´Þ µþ °Ì´Ï´Ù"

ÇÑ ´Þµµ ³²Áö ¾ÊÀº ¿ï»ê Àü±¹Ã¼ÀüÀ» À§ÇØ ±¸½½¶¡À» Èê¸®°í ÀÖ´Â ¿ï»ê½ÃÃ¼À°È¸ ½ºÄõ½ÃÆÀ À¯´öÀç ¼±¼ö. °£½ÄÀ¸·Î ¸ÔÀº Äá±¹¼ö°¡ Á¤¸» ¸ÀÀÖ¾ú´Ù¸ç ¿¬½Å ¾öÁöÃ´À» ³¯¸°´Ù. °íµÈ ¿ÀÈÄ ÈÆ·ÃÀ» ¼ÒÈ­ÇÑ ÈÄ ±äÀåÀÌ Ç®·Á¼­ ÀÎÁö ¼³ÇÍ º¸¸é '¿îµ¿¼±¼ö°¡ ¸Â³ª'ÇÒ Á¤µµ·Î Æí¾ÈÇÑ ¾ó±¼ÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±×´Â ÇöÀç ½ºÄõ½Ã ±¹°¡´ëÇ¥»óºñ±ºÀ¸·Î 6¸íÀÇ ¿ï»ê½ÃÃ¼À°È¸ ½ºÄõ½ÃÆÀ ¼±¼ö Áß °¡Àå µ¸º¸ÀÌ´Â ±â´ëÁÖ´Ù. ¿ï»ê½ÃÃ¼À°È¸´Â ³»½É ±×¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ±Ý¸Þ´ÞÀ» ³ë¸®°í ÀÖ´Ù.



# ½ºÄõ½Ã¸¦ ½ÃÀÛÇÑ °è±â



°íµîÇÐ±³ 1ÇÐ³â ¿©¸§¹æÇÐ ¶§ ¹èµå¹ÎÅÏÀ» Âª°Ô Çß´Âµ¥, Á¦ ½Ç·ÂÀÌ Á» »¡¸® ¿Ã¶ú³ª ºÁ¿ä. °¨µ¶´ÔÀÌ ±×°É º¸½Ã°í '³Ê ½ºÄõ½Ã ÇØº¼·¡?' ÇÏ¼Ì¾î¿ä. ½ºÄ«¿ôÀÌ¶ó°í ÇØ¾ß µÇ³ª. ±×¶© ½ºÄõ½Ã°¡ ¹ºÁöµµ ¸ð¸£°í ½ÃÀÛÇß´Âµ¥, ¸·»ó °øÀ» ÃÄ º¸´Ï±î ³»°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú±¸³ª »ý°¢ÀÌ µé´õ¶ó±¸¿ä. ½ºÄõ½Ã °æ±â´Â »ó´ë¿¡ µû¶ó ´Ù¸£±ä ÇÏÁö¸¸ ½Ç·ÂÀÌ ºñ½ÁÇÏ¸é 1½Ã°£ Á¤µµ °É¸®´Âµ¥ ±²ÀåÇÑ Ã¼·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°Åµç¿ä. ±Ùµ¥ Á¦°¡ Ã¼·ÂÀº ÀÚ½Å ÀÖ°Åµç¿ä. ³¡³¯ ¶§ ±îÁö Ã¼·ÂÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ½Â·üÀÌ ÁÁ¾ÆÁö°í, ¹¦ÇÏ°Ô Àç¹Ì°¡ ÀÖ´õ¶ó±¸¿ä.



# Ã¼·Â À¯Áö¸¦ À§ÇÑ ºñ¹ýÀÌ¶óµµ



½ºÄõ½Ã °æ¿ì´Â Ä®·Î¸® ¼Òºñ°¡ ³Ê¹« ¸¹±â ¶§¹®¿¡ ÇÏ·ç ³×´Ù¼¸ ³¢´Â ¸Ô´Â °Í °°¾Æ¿ä. ¾ÆÄ§Àº 7½Ã ¹ÝÂë¿¡ ¸Ô°í, Á¡½ÉÀº 11½Ã, 4½ÃÂë¿¡ ¿îµ¿ÀÌ ³¡³ª¼­ ÇÑ ¹ø ´õ ¸Ô°í¿ä. Àú³áÀº 7½Ã, ±×¸®°í 10½ÃÂë¿¡ ¶Ç ¸Ô¾î¿ä. °ÅÀÇ ¸ÅÀÏ ¸Ô´Â Äá±¹¼öµµ ÈûÀÌ µÇ´Â °Í °°¾Æ¿ä. ½Òº¸´Ù ´õ ÈûÀÌ ³ª°í, ´Ü¹éÁúµµ ½±°Ô ¼·ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ ¸Ô´Â À½½Ä °°¾Æ¿ä.



# ¸¸¾à 1³â µ¿¾È ½¬°Ô ÇØÁØ´Ù¸é ¹» ÇÏ°í ½ÍÀºÁö?

Áö³­ 1³â µ¿¾È ÈÆ·Ã°­µµ´Â °ÅÀÇ Æò¼Ò 2¹è¿´´Âµ¥ °ÅÀÇ ½¬´Â ³¯ ¾øÀÌ ´Þ·Á¿Ô¾î¿ä. Á» ½¯ ¼ö ÀÖ´Ù¸é Ã¼·ÂÀÌ ´õ ÁÁ¾ÆÁú ÅÙµ¥. ÁøÂ¥ ½¬°Ô µÈ´Ù¸é ¼ÖÁ÷È÷ µµÀÚ±â ¸¸µé±â °°Àº °ø¿¹ ÀÌ·± °Å ÇÏ°í ½Í¾î¿ä. »ç½Ç Á¦°¡ ½º½º·Î À§·ÎÇÏ°í °Ý·ÁÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï¿¡¿ä. ¸¸¾à ±âÈ¸°¡ µÈ´Ù¸é ¸öÀ» ÃÖ´ëÇÑ Àû°Ô ¿òÁ÷ÀÌ¸é¼­ À¯´öÀç¸¦ À§·ÎÇÏ°í, °Ý·ÁÇÏ°í ½Í¾î¿ä.



# ¿ï»ê¿¡¼­ ¿­¸®´Â Ã¼ÀüÀÌ¶ó ÁÖÀ§ÀÇ °ü½É°ú ±â´ë°¡ ¸¹À» ÅÙµ¥?



¿ì¸® ½ºÄõ½ÃÆÀÀÌ ¿ÃÇØ Ã¢´Ü µÆ¾î¿ä. µûÁ®º¸¸é ¿ï»ê¿¡¼­ Ã¼ÀüÀÌ ¿­¸®±â ¶§¹®¿¡ ¹º°¡ ±â´ë¸¦ °®°í ÆÀÀ» Ã¢´ÜÇÑ °É·Î ºÁ¾ß ÇÏÀÝ¾Æ¿ä. ±×·¡¼­ ¿ï»ê½Ã¿¡¼­³ª ¾Æ´Ï¸é ÁÖÀ§¿¡¼­ ½ºÄõ½ÃÆÀ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¡ ¾öÃ» Å©¸®¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. Á» ºÎ´ãÀÌ µÇ±ä ÇÏ´Âµ¥ µ¿·áµé°ú Àß ÁØºñ¸¦ ÇÏ¸éÀº ÁÁÀº °á°ú°¡ ÀÖÀ» °Å¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.



# Æò¼Ò Á¸°æÇÏ´Â ½ºÄõ½º ¼±¼ö°¡ ÀÖ³ª¿ä?



¿ÃÇØ ¹ö¹Ö¾ö ¼¼°è¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ Ç® ÄÝÀÌ¶ó´Â ¼±¼ö°¡ ÀÖ¾î¿ä. ÁÖÀ§¿¡¼­ '¼º°øÀ» ¸øÇÑ´Ù' ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î Ç×»ó ³²µéÀÌ Æò°¡¸¦ Çß´Âµ¥, ¾ó¸¶ Àü¿¡ ¼¼°è 1À§¸¦ ¿Ã¶ó¼± ÈÄ "³»°¡ ÀÌ·¸°Ô ¾È µÈ´Ù´Â °É ÇØ³Â´Ù"¶ó°í ÇßÀÝ¾Æ¿ä. ±×°É º¸°í ±× ÀüºÎÅÍ ÁÁ¾ÆÇßÁö¸¸ ´õ ÁÁ¾ÆÁø °è±â°¡ µÆ¾î¿ä.



# À¯´öÀç¿¡°Ô ½ºÄõ½Ã¶õ? ±×¸®°í ¹Ì·¡´Â?



±×³É »îÀÎ °Í °°¾Æ¿ä. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ½ºÄõ½Ã¸¦ »©¸é ³²´Â °Ô ¾ø´Â °Í °°¾Æ¿ä. ¿å½É °°Áö¸¸ ¸¶Èç±îÁö´Â ¼±¼ö »ýÈ°À» ÇÒ »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù. ÀºÅð¸¦ ÇÑ ÈÄ ÁöµµÀÚ ÂÊÀº Àß ¸ð¸£°Ú¾î¿ä. ±× ¹æÇâÀÌ Á¦°Õ ½¬¿î ¹æÇâÀÌ±ä ÇÑµ¥, Á¦ »ý°¢¿£ ¼º°Ý»ó ÁöµµÀÚ º¸´Ù´Â ´Ù¸¥ ÂÊÀ¸·Î °¡°í ½ÍÀº »ý°¢ÀÌ ÀÖ´Â °Å °°¾Æ¿ä. »ç¹«Á÷ ÂÊÀÌ ¸ÂÁö ¾ÊÀ»±î¿ä?.



À¯ ¼±¼ö°¡ ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÏ´Â ³»³» °­½Å±Õ °¨µ¶ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ¶ßÁö ¾Ê°í ´ã´ãÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ÁöÄÑºÃ´Ù. ÂªÀº ÀÎÅÍºä¸¦ ºÎÅ¹ÇÏÀÚ °­ °¨µ¶Àº ¸ñÀÌ ¸Þ¾î ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇÏ°í ÀÚ¸®¸¦ ¶¹´Ù. ½° ¾ø´Â ÈÆ·Ã¿¡ °í»ýÇÏ´Â Á¦ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» ÀÐ°í ¿ïÄÀÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ±×´Â ¾î·Æ°Ô µ¹¾Æ¿Í Ä«¸Þ¶ó ¾Õ¿¡ ¼¹´Ù.



"Àü±¹¿¡¼­ Á¦ÀÏ ¿¹»Ú°í Àß»ý±ä ¿ì¸® ¿ï»ê ¼±¼öµé Ç×»ó »ù ¹Ï°í ¿­½ÉÈ÷ µû¶ó¿Í Áà¼­ °¨»çÇØ. ½Üµµ ³ÊÈñµéÀ» ¹Ï°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø Àü±¹ÃÖÀü¿¡¼­ Àý´ë ±äÀåÇÏÁö ¸»°í ¿ì¸® ¼±¼öµéÀÌ ÃÖ°í¶ó´Â °Å º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÆÄÀÌÆÃ!"

 

 

 

 

 

 


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
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