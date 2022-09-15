[¹Ý±¸´ë]Á¦¸Ú´ë·Î ¡®Ãß¼® ¹Î½É¡¯

¡¡¹Î½É(ÚÅãý)ÀÌ¶õ ¹é¼ºÀÇ ¸¶À½ÀÌ´Ù. ÃµÇÏ¸¦ Â÷ÁöÇÏ°Å³ª ÈÇ¸¢ÇÑ Á¤Ä¡¸¦ ÇÏ·Á¸é ¹Î½ÉÀ» ¾ò¾î¾ß ÇÑ´Ù°í Çß´Ù. ¹Î½ÉÀ» ¾ò´Â´Ù´Â °ÍÀº ´ëÁßÀÇ ÁöÁö¸¦ ¾ò´Â´Ù´Â ¸»ÀÌ´Ù. ¿¾³¯ Áß±¹ÀÇ Á¶°£ÀÚ(ðáÊÛí)¶ó´Â ´ëºÎ¿¡°Ô ¾ÆÁÖ ¾Æ³¢´Â ¹é¸¶ µÎÇÊÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏ·ç´Â ¾î´À ¸»´Ü °ü¸®°¡ ¹ã¿¡ Ã£¾Æ¿Í ¸»Çß´Ù. ¿¹±ä Áï "Àú´Â ÁÖ±ºÀÇ ½ÅÇÏÀÌ¿Âµ¥ ¸÷¾µ º´ÀÌ µé¾ú½À´Ï´Ù. ÀÇ»ç°¡ ¸»ÇÏ±â¸¦ ³» º´Àº ¹é¸¶ÀÇ °£À» ±¸ÇÏ¿© ¸ÔÀ¸¸é ³ªÀ» ¼ö ÀÖÁö¸¸, ±×·¸Áö ¾ÊÀ¸¸é ²ÄÂ¦¾øÀÌ Á×´Â´Ù°í Çß½À´Ï´Ù."
¡¡ÀÌ ¸»À» ÀüÇØ µéÀº Á¶°£ÀÚ Ãø±Ù ¹«»ç°¡ È¸¦ ³»¸ç ¸»Çß´Ù. "¾Æ´Ï ÀÌ³ðÀÌ ÁÖ±º²²¼ ¾Æ³¢½Ã´Â ¹é¸¶ÀÇ °£À» ´Þ¶ó´Ï! Á¦°¡ °¡¼ Ã³´ÜÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. Çã¶ôÇØÁÖ½Ê½Ã¿À." ±×·¯³ª Á¶°£ÀÚ´Â "»ç¶÷ÀÌ Á×µµ·Ï µÎ°í °¡ÃàÀÇ ¸ñ¼ûÀ» »ì¸®´Â °ÍÀÌ ¾îÂî ÁöµµÀÚÀÇ µµ¸®¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä? °¡ÃàÀ» Á×¿© »ç¶÷ÀÇ ¸ñ¼ûÀ» ±¸ÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÌ¶ó¸é, ±×°ÍÀÌ ¹Ù·Î ¿Ã¹Ù¸¥ ÁöµµÀÚÀÇ ±æÀÌ ¾Æ´Ï°Ú´À³Ä?" ±×´Â ¿ä¸®»ç¸¦ ºÒ·¯, ¹é¸¶¸¦ Á×¿© °£À» ²¨³» ÁÖµµ·Ï Çß´Ù. ÀÌ¿¡ Á¶°£ÀÚ´Â ¹Î½ÉÀ» Å©°Ô ¾ò¾î ÀüÀï¿¡¼ Å« ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ¾ú´Ù.
¡¡Ãß¼® ¾È¹æÀÇ ÈÁ¦°¡ Á¤Ä¡Àû ÀÌ½´·Î¸¸ °¡µæ Ã¤¿öÁú °ÍÀ¸·Î »ý°¢Çß´Ù¸é ¿À»ê(è¦ß©)ÀÌ´Ù. °í¹°°¡·°í±Ý¸®·°íÈ¯À²ÀÇ 3°í Çö»ó¿¡ ÆÅÆÅÇØÁø »îÀÌ ¿Ã Ãß¼® ¿¬ÈÞ ¼¹ÎµéÀÇ °ü½É»ç¿´´Ù. ÀÌ·±µ¥µµ Á¤Ä¡±ÇÀº Á×±â»ì±â½Ä Á¤Àï´ë°á·Î Ãß¼® ¿¬ÈÞ ¿©·Ð¸ôÀÌ¿¡ Çã°ÌÁö°ÌÀÌ¾ú´Ù.
¡¡¿ÃÇØµµ Ãß¼® ¿¬ÈÞ°¡ ³¡³ªÀÚ ¿©¾ß´Â ¿¬·ÊÇà»çÃ³·³ ‘½Î´ÃÇÑ Ãß¼® ¹Î½ÉÀº ³× Å¿’ÀÌ¶ó¸ç °¢±â Á¦¸Ú´ë·Î ´Ù¸¥ Áø´ÜÀ» ³»·È´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¤Ä¡±Ç ÀÔ¸À´ë·Î ¹Î½ÉÀ» °É·¯¼ µè°í ¿Ö°îÇÒ¼ö·Ï ¹Î½ÉÀÇ ºÐ³ë´Â ´õ¿í °Å¼¼Áú °Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù. Á¤±â±¹È¸´Â ³¡³» À§±â ±Øº¹°ú ¹Î»ý °æÀïÀÇ ¹«´ë°¡ µÇ±âº¸´Ù ‘ÀüÀïÅÍ’·Î Àü¶ôÇÒ °¡´É¼º¸¸ Ä¿Á³´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ