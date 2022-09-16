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´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ ÆÄ¾÷À» °è±â·Î ÆÄ¾÷ ³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼Û°ú °¡¾Ð·ù¸¦ Á¦ÇÑÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ³ëµ¿Á¶ÇÕ ¹× ³ëµ¿°ü°èÁ¶Á¤¹ý °³Á¤¾È, ÀÌ¸¥¹Ù '³ë¶õºÀÅõ¹ý' Ã³¸® ¿©ºÎ°¡ ÀÌ¹ø Á¤±â±¹È¸ÀÇ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀ» Á¤±â±¹È¸ ÇÙ½É ÀÔ¹ý°úÁ¦·Î ¼±Á¤Çß°í Á¤ÀÇ´çµµ ÀÌ³¯ ´ç·ÐÀ¸·Î ¹ßÀÇÇÏ´Â µî º»°Ý ÃßÁø¿¡ ³ª¼¹Áö¸¸, ¿©´çÀÎ ±¹¹ÎÀÇÈûÀº °¼º³ëÁ¶ÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§·Î »ê¾÷°è°¡ ¸¶ºñµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç È¸ÀÇÀû ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÀÇ´çÀº 15ÀÏ ¿ÀÀü ±âÁ¸ ¹ßÀÇ¾È¿¡ Àû¿ë ´ë»óÀ» ÇÏÃ»°ú Æ¯¼ö°í¿ë³ëµ¿ÀÚ, ÇÁ¸®·£¼, ÇÃ·§Æû ³ëµ¿ÀÚ µî¿¡±îÁö È®´ëÇÑ ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀ» ´ç·ÐÀ¸·Î ¹ßÀÇÇß´Ù.
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¿©±â¿¡ Àç°è¿Í »ê¾÷°èÀÇ ¹Ý´ëµµ °Å¼¼´Ù. ¼Õ°æ½Ä ÇÑ±¹°æ¿µÀÚÃÑÇùÈ¸Àå, ±è±â¹® Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸Àå, ÃÖÁø½Ä ÇÑ±¹Áß°ß±â¾÷¿¬ÇÕÈ¸ÀåÀº Àü³¯ ±¹È¸¸¦ Ã£¾Æ ÀüÇØÃ¶ È¯³ëÀ§¿øÀå¿¡°Ô ³ë¶õºÀÅõ¹ý ÀÔ¹ý Áß´ÜÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â °æ¿µ°èÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àü´ÞÇß´Ù.
½ÇÁ¦·Î ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀº 19·20´ë ±¹È¸¿¡¼µµ ¹ßÀÇµÆÁö¸¸, ÀÌÇØ´ç»çÀÚµéÀÇ ¹Ý¹ß·Î ¹«»êµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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