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´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀ» Á¤±â±¹È¸ ÇÙ½É ÀÔ¹ý°úÁ¦·Î ¼±Á¤Çß°í Á¤ÀÇ´çµµ ÀÌ³¯ ´ç·ÐÀ¸·Î ¹ßÀÇÇÏ´Â µî º»°Ý ÃßÁø¿¡ ³ª¼¹Áö¸¸, ¿©´çÀÎ ±¹¹ÎÀÇÈûÀº °­¼º³ëÁ¶ÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§·Î »ê¾÷°è°¡ ¸¶ºñµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç È¸ÀÇÀû ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Á¤ÀÇ´çÀº 15ÀÏ ¿ÀÀü ±âÁ¸ ¹ßÀÇ¾È¿¡ Àû¿ë ´ë»óÀ» ÇÏÃ»°ú Æ¯¼ö°í¿ë³ëµ¿ÀÚ, ÇÁ¸®·£¼­, ÇÃ·§Æû ³ëµ¿ÀÚ µî¿¡±îÁö È®´ëÇÑ ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀ» ´ç·ÐÀ¸·Î ¹ßÀÇÇß´Ù.

°³Á¤¾È¿¡´Â Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿ø 6¸í Àü¿ø»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø 46¸í°ú ¹«¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø 5¸íµµ °øµ¿¹ßÀÇÀÚ·Î Âü¿©Çß´Ù.

´Ù¸¸ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÇ ¹Ý´ë·Î Çö½ÃÁ¡¿¡¼­ ¿©¾ß °£ ¿ø¸¸ÇÑ ÇÕÀÇ Ã³¸®´Â ¾î·Á¿ï Àü¸ÁÀÌ´Ù.

±¹¹ÎÀÇÈû ±Ç¼ºµ¿ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼­ "³ëÁ¶ÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ ±â¾÷ÀÌ ¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸Á¶Â÷ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸é, ³ëÁ¶ÀÇ ÀÌ±âÁÖÀÇÀû·±Ø´ÜÀû ÅõÀïÀ» ¹«¾ùÀ¸·Î ¸·À» ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä"¸ç "³ë¶õºÀÅõ¹ýÀº ºÒ¹ý ÆÄ¾÷À» Á¶ÀåÇÏ´Â 'È²°ÇÀû º¸È£¹ý'¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ±¹È¸´Â ÀÔ¹ýÀ» ºÒ¹ýÀ¸·Î ¸¸µå´Â ±âÀÌÇÑ ÇàÅÂ¸¦ Áß´ÜÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¼ºÅäÇß´Ù.

¿©´ç È¯³ëÀ§ °£»çÀÎ ÀÓÀÇÀÚ ÀÇ¿øµµ ÀÌ³¯ È¯³ëÀ§ ÀüÃ¼ È¸ÀÇ¿¡¼­ ³ë¶õºÀÅõ¹ý¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù.

¿©±â¿¡ Àç°è¿Í »ê¾÷°èÀÇ ¹Ý´ëµµ °Å¼¼´Ù. ¼Õ°æ½Ä ÇÑ±¹°æ¿µÀÚÃÑÇùÈ¸Àå, ±è±â¹® Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸Àå, ÃÖÁø½Ä ÇÑ±¹Áß°ß±â¾÷¿¬ÇÕÈ¸ÀåÀº Àü³¯ ±¹È¸¸¦ Ã£¾Æ ÀüÇØÃ¶ È¯³ëÀ§¿øÀå¿¡°Ô ³ë¶õºÀÅõ¹ý ÀÔ¹ý Áß´ÜÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â °æ¿µ°èÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àü´ÞÇß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀº 19·20´ë ±¹È¸¿¡¼­µµ ¹ßÀÇµÆÁö¸¸, ÀÌÇØ´ç»çÀÚµéÀÇ ¹Ý¹ß·Î ¹«»êµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¾ß±ÇÀº ÀÌ¹ø¸¸Å­Àº ¼öÀû ¿ì¼¼¸¦ µî¿¡ ¾÷°í ³ë¶õºÀÅõ¹ý ÀÔ¹ýÀ» °­ÇàÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

Á¤ÀÇ´ç ÀÌµ¿¿µ ¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ¿¬ÇÕ´º½º ÅëÈ­¿¡¼­ "´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç°ú ÇÏÀÌÆ®Áø·Î »çÅÂ¸¦ °ÅÄ¡¸ç ÀÏ¹Ý ½Ã¹ÎµéÀÇ Èå¸§µµ ¹ý¾È ÇÊ¿ä¼º¿¡ °ø°¨ÇÏ´Â ÂÊÀ¸·Î ¿Å°Ü°¡°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÌÀüº¸´Ù´Â °³Á¤¾ÈÀ» Åë°ú½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â µ¿·ÂÀÌ °­ÇÑ »óÅÂ"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¹ÎÁÖ´ç ¿ø³» ÇÙ½É °ü°èÀÚµµ "¿©¾ß °£ ¿ø¸¸ÇÑ ÇÕÀÇ Ã³¸®°¡ ÃÖ¼±ÀÌÁö¸¸, È¯³ëÀ§¿øÀåÀÌ ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÎ ¸¸Å­ ÃæºÐÈ÷ Ã³¸®´Â °¡´ÉÇÑ »ç¾È"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

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binzz@yna.co.kr

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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