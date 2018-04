A : I had a great time over the weekend

with my friends.

나는 나의 친구들과 함께 주말 동안

멋진 시간을 보냈어.



B : Did you do anything special?

너는 어떤 특별한 것을 했어?



A : when I went home from the library,

it was so still that I could hear a pin drop.



All of sudden, my friends came outand shouted, “Happy birthday!”I was really surprised.내가 그 도서관에서 집에 갔을 때, 매우고요해서 아주 조용한 환경에 있을 수 있었어.갑자기, 나의 친구들이 나왔고 “생일 축하해!”라고 소리쳤어. 나는 정말 놀랐어.



B : Oh, great!

오, 멋지다!

