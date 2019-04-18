Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³

|¡ã Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ ¡®2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¡¯¿¡ »õ·Î¿î ¿£Æ®¸® SUV ¡®º£´º(VENUE)¡¯¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °ø°³Çß´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷(ÁÖ)°¡ 17ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ¹Ì±¹ ´º¿å Á¦ÀÌÄß ÀçºñÃ÷ ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ¡®2019 ´º¿å ±¹Á¦ ¿ÀÅä¼î¡¯(ÀÌÇÏ ´º¿å ¸ðÅÍ¼î)¿¡ Âü°¡ÇØ »õ·Î¿î ¿£Æ®¸® SUV 'º£´º(VENUE)'¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °ø°³ÇÏ°í '½ÅÇü ½î³ªÅ¸'¸¦ ºÏ¹Ì ½ÃÀå¿¡ Ã³À½À¸·Î ¼±º¸¿´´Ù.
º£´º´Â Çö´ëÂ÷ÀÇ ÃÖ½Å µðÀÚÀÎ ½ºÅ¸ÀÏÀ» °¨°¢ÀûÀ¸·Î Ç®¾î³» °ß°íÇÑ SUV ÀÌ¹ÌÁö¿¡ Àþ°í ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎÀ» ´õÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ¿£Æ®¸® SUV¶ó´Â Á¡À» °í·ÁÇØ Æ¯Á¤ Áö¸íÀ» Â÷¸íÀ¸·Î »ç¿ëÇÑ ±âÁ¸ Çö´ëÂ÷ SUV ¶óÀÎ¾÷°ú Â÷¸íÀ» Â÷º°ÈÇß´Ù.
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Çö´ëÂ÷ ¹Ì±¹¹ýÀÎ ÃÖ°í¿î¿µÃ¥ÀÓÀÚ ºê¶óÀÌ¾ð ½º¹Ì½º´Â ¡°ÀÌ¹ø °ø°³ÇÑ Çö´ëÂ÷ÀÇ »õ·Î¿î SUV º£´º´Â Ã¹Â÷ ±¸¸Å¸¦ °í·ÁÇÏ°í ÀÖ´Â ¹Ð·¹´Ï¾ö ¼¼´ë¸¦ °Ü³ÉÇÑ Çö´ëÂ÷ÀÇ ¾ß½ÉÀÛ¡±ÀÌ¶ó¸ç, ¡°±âÁ¸°ú´Â ´Ù¸¥ ¿£Æ®¸® SUV¸¦ Ã£°í ÀÖ´Â °í°´µéÀ» À§ÇØ º£´º´Â ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎ°ú µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ÁÖÇà ¾ÈÀü »ç¾ç, È°¿ë¼º ³ôÀº °ø°£À» Á¦°øÇØ ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÏ´Â »õ·Î¿î °ÀÚ°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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½ÅÇü ½î³ªÅ¸´Â Çö´ëÂ÷ÀÇ Â÷¼¼´ë ÇÃ·§ÆûÀÌ Àû¿ëµÅ Á¤¼÷¼º, ½ÂÂ÷°¨, ÇÚµé¸µ, ¾ÈÀü¼º, µðÀÚÀÎ ÀÚÀ¯µµ µî Â÷·® ±âº» ¼º´ÉÀ» Å©°Ô °³¼±µÆ´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ½ÅÇü ½î³ªÅ¸¿¡ ´Ù¾çÇÑ Ã·´Ü ½Å±â¼úÀ» ´ë°Å Å¾ÀçÇØ ½º¸¶Æ® ¸ðºô¸®Æ¼ µð¹ÙÀÌ½º·Î¼ÀÇ ¸é¸ð¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ÀÌ¹ø ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡¼ 1,600§³(¾à 484Æò)ÀÇ Àü½Ã °ø°£À» ¸¶·ÃÇÏ°í ¡ãº£´º, ½ÅÇü ½î³ªÅ¸ µî ½ÅÂ÷ 3´ë ¡ã³Ø½î, ÄÚ³ªEV µî Ä£È¯°æÂ÷ 5´ë ¡ã¿¤¶õÆ®¶ó GT N Line(±¹³»¸í:i30 N Line), º§·Î½ºÅÍ N µî ½Â¿ë 5´ë ¡ãÆÓ¸®¼¼ÀÌµå, ÄÚ³ª µî RV 5´ë µî ÃÑ 18´ëÀÇ Â÷·®À» Àü½ÃÇÑ´Ù.
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