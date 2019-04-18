ÃÖ±Ù 5³â°£ÀÇ »ê¾÷´ÜÁöº° À¯ÇØÈÇÐ¹°Áú ¹èÃâÇöÈ² ºÐ¼®¿¡¼ Çö´ëÁß°ø¾÷ µî Á¶¼±»çµéÀÌ ¹èÃâ·® »óÀ§ 20À§¸¦ ¸ðµÎ Â÷ÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
18ÀÏ ¹ÎÁß´ç ±èÁ¾ÈÆ ÀÇ¿ø(µ¿±¸)ÀÌ È¯°æºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, 2014³â Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÀÚÀÏ·» 2,388tÀ¸·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, ÇÑÇØ ÀüÀÎ 2013³â¿¡µµ ¾à 2,261tÀ» ¹èÃâÇØ 1, 2¼øÀ§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾çµµ 2016³â°ú 2015³â °¢°¢ ÀÚÀÏ·» 2,243t°ú 2,090tÀ¸·Î 3, 4¼øÀ§¿¡ ¿Ã¶ú°í, »ï¼ºÁß°ø¾÷µµ 2016³â 1,711t, 2013³â 1,680tÀ» ¹èÃâÇØ 8, 10¼øÀ§¸¦ º¸¿´´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ¡°»ê¾÷ Æ¯¼ºÀ» °í·ÁÇØµµ Á¶¼±¾÷Á¾ À¯ÇØÈÇÐ¹°Áú ¹èÃâ·®ÀÌ ³Ê¹« ³ôÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±¸ç ¡°Á¶¼±°æ±â°¡ È¸º¹µÇ¸é ¹èÃâ·®µµ Áõ°¡µÇ´Â ¸¸Å ÇØ´ç ±â¾÷µéÀº ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¹èÃâ·®À» ÁÙÀÌ´Â ³ë·ÂÀ» Áö¼ÓÇØ¾ß ÇÏ°í °ü¸®°¨µ¶ ºÎÃ³µéµµ ¾ö°ÝÇÏ°Ô ÁöµµÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ¹èÃâÇÏ´Â ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°(VOCs)ÀÇ ´ëºÎºÐÀº »ç¶÷ÀÌ³ª µ¿¹°¿¡°Ô¼ ¹ß¾Ï¼ºÀÌ È®ÀÎµÈ 1±Þ ¹ß¾Ï¹°ÁúÀÌ ¾Æ´Ï¸ç, 2011³â ÇÑ±¹È¯°æ°úÇÐÈ¸¿¡¼ ½Ç½ÃÇÑ Á¶»ç¿¡¼µµ À§ÇØ¼ºÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿À¿°¹°Áú ¹èÃâÀ» ÁÙÀÌ±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ°í, ¿ÃÇØ ÃÊ µµÀå°øÀå¿¡ ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° Àú°¨¼³ºñ¸¦ ¼³Ä¡ÇØ ÇâÈÄ ¹èÃâ·®ÀÌ Å©°Ô °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ¿¡¼± È·Â¹ßÀüÀÌ »óÀ§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ³²µ¿¹ßÀü »ïÃµÆ÷¹ßÀüº»ºÎ°¡ 2016³â ¾à 4¸¸t, 2013³â 3¸¸8,000tÀ» ±â·ÏÇß°í ÇÑ±¹¼ºÎ¹ßÀü ÅÂ¾È¹ßÀüº»ºÎ°¡ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù. ÃÖ±Ù ¹®Á¦°¡ µÈ ¸ÕÁö¹èÃâ·®¿¡¼µµ 2014³â ¼ºÎ¹ßÀü 985t µî È·Â¹ßÀü¼ÒµéÀÌ °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç Çö´ëÁ¦Ã¶µµ 2015³â 850tÀ» ¹èÃâÇÏ¸ç »óÀ§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
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