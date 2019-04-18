KOTRA ÇÑÅÂ½Ä °úÀå ¡°±â¾÷µéÀÌ CES µî ¼¼°è ÁÖ¿ä Àü½ÃÈ¸¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á®¾ß¡±¡¦¿ï»ê»óÀÇ, Á¦152Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³ °³ÃÖ

|¡ã ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò(È¸Àå Àü¿µµµ)´Â 18ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã ¿ï»ê·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼ Á¦152Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³À» °³ÃÖÇß´Ù.
¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò(È¸Àå Àü¿µµµ)ÀÇ Á¦152Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³¿¡ °»ç·Î ÃÊÃ»µÈ KOTRA ½ÃÀåÁ¤º¸ÆÀ ÇÑÅÂ½Ä °úÀåÀº ¡°±â¾÷µéÀÌ CES¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¼¼°è ÁÖ¿ä Àü½ÃÈ¸¿¡ °ü½ÉÀ» °®°í ÄÁÆÛ·±½º³ª ½ÃÀåº¸°í¼ µîÀ» ÅëÇØ ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Î Á¢±ÙÇÑ´Ù¸é ±Û·Î¹ú °æÀï ¹«´ë¿¡ ¼³ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
18ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã ¿ï»ê·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼ °³ÃÖµÈ Æ÷·³¿¡¼ ÇÑ °úÀåÀº ¡®CES 2019 ±Û·Î¹ú Çõ½Å°æÀïÀÇ ÇöÀç¿Í ¹Ì·¡¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦ÀÇ °¿¬¿¡¼ ÀÌ°°ÀÌ °Á¶Çß´Ù.
ÇÑ °úÀåÀº ¡°±¹Á¦ÀüÀÚÁ¦Ç°¹Ú¶÷È¸ÀÎ CES´Â ¹Ì·¡»ê¾÷À» ÁÖµµÇÒ ½Å±â¼úµéÀÌ °ø°³µÇ´Â ÀÚ¸®·Î ¸Å³â 1¿ù ¹Ì±¹ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½º¿¡¼ ¿¸®´Â ÃÊ´ëÇü ±Û·Î¹ú Àü½ÃÈ¸·Î, MWC(¼¼°èÀÌµ¿Åë½Å¹Ú¶÷È¸, ½ºÆäÀÎ ¹Ù¸£¼¿·Î³ª), IFA(±¹Á¦°¡Àü¹Ú¶÷È¸, µ¶ÀÏ º£¸¦¸°)¿Í ÇÔ²² ¼¼°è 3´ë IT Àü½ÃÈ¸·Î ²ÅÈù´Ù¡±¸ç ¡°CES 2019ÀÇ Å°¿öµå´Â 5G, ÃÊ°í¼Ó, ÀÚÀ²ÁÖÇà, ÀÎ°øÁö´É ÀÌ °÷¿¡¼ °ø°³µÇ´Â ±â¼úÀÇ Å°¿öµå´Â ±× ÇØÀÇ IT¾÷°èÀÇ ÁÖµÈ ÈµÎ°¡ µÇ°í ¼ÒºñÀÚµé¿¡°Ô´Â ÃÖ±Ù IT¾÷°èÀÇ Æ®·»µå¸¦ ÇÑ´«¿¡ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¸®±âµµ ÇÏ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
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±×´Â ¿ÃÇØ CESÀÇ ¿©·¯ °¡Áö ÈµÎ Áß LGÀüÀÚÀÇ ¾Æ¸¶Á¸°ú ¾ÖÇÃÀÇ Çù¾÷, »ï¼º°ú ¾ÖÇÃÀÇ Çù¾÷ µîÀÇ »ç·ÊÃ³·³ °æÀï·ÂÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ ¹«ÇÑ Çù¾÷°ú ¹Ì·¡Â÷ ¼ºñ½º¿Í CASE(Connectivity¡¤Autonomous¡¤Sharing¡¤Electrification)¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.
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