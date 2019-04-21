¹ÎÁß´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº ¿©¼ö»ê´Ü ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® Ãà¼ÒÁ¶ÀÛ°ú °ü·ÃÇØ 19ÀÏ ³íÆòÀ» ³»°í ¿ï»êÀº ¾ÈÀüÇÑÁö¿¡ ´ëÇØ ¹°À¸¸é¼, ¡°¿ï»ê½Ã´Â Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇÏ°í ´ëÃ¥À» ¼ö¸³ÇÏ¶ó¡±°í ÃË±¸Çß´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ½Ã±ÞÈ÷ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇØ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ »óÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
¹ÎÁß´çÀº ¡°È¯°æºÎ´Â Áö³ 17ÀÏ ÃøÁ¤Ä¡ Á¶ÀÛ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ºÒ¹ý¹èÃâ ±â¾÷À» ¹«´õ±â Àû¹ßÇß´Ù¡±¸ç ¡°Àû¹ßµÈ °÷Àº ±â¾÷À¸·ÎºÎÅÍ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ³óµµ ÃøÁ¤À» ÀÇ·Ú¹ÞÀº ÃøÁ¤´ëÇà¾÷Ã¼ 4°÷ÀÎµ¥, ÀÌµéÀº 2015³âºÎÅÍ 4³â°£ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ÃøÁ¤°ªÀ» Ãà¼Ò¡¤Á¶ÀÛÇÏ°Å³ª ½ÇÁ¦·Î ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°í ÇãÀ§ ¼ºÀû¼¸¦ ¹ßÇàÇß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
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