ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
"Á¤ÁØ¿µ ´ÜÅå¹æ 5¸íÀÌ Áý´Ü¼ºÆøÇà" À½¼º¡¤»çÁøÆÄÀÏ È®º¸
3ÀÏ Àü
¹® ´ëÅë·É, ÀÌ¹Ì¼± ÀÓ¸í °­Çà °á´Ü¡¦Á¤±¹ ±³Âø ½ÉÈ­
3ÀÏ Àü
È«¿µÇ¥, °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¿¡ "ÇÕÀÇ ¾ÈµÆ´Ù" ¹ß¾ð ÀÌÀ¯´Â
3ÀÏ Àü
'ºó¼Õ ÀÇÃÑ' ¼ÕÇÐ±Ô »çÅð·Ð °ãÃÄ¡¦¾ÈÃ¶¼ö¡¤À¯½Â¹Î °øÁ¶?
3ÀÏ Àü
'ºÎ¸ð¸ô·¡ »ê ¾ÆÀÌÅÛ È¯ºÒ ½¬¿öÁö³ª'¡¦°øÁ¤À§ °ÔÀÓ»ç ¾à°ü °ËÅä
3ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ, Ä÷ÄÄ¿¡ ÇÕÀÇ·á 6Á¶8Ãµ¾ï¿ø Áö±Þ ÃßÁ¤"
3ÀÏ Àü
¹ÚÀ¯Ãµ Ãø "Áõ°ÅÀÎ¸ê À§ÇØ Á¦¸ð? ÀüÇô »ç½Ç¹«±Ù"
4ÀÏ Àü
¹æÈ­¡¤Èä±â³­µ¿ ÇÇÀÇÀÚ "½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ ÀÏÀ¸Å² »ç½Ç ¾Ë¾Æ"
4ÀÏ Àü
°£È£Á¶¹«»çÀÇ ÁÖ»ñ¹Ù´Ã, ÀÚ»ì À§ÀåÇÑ µ¶Ä§ÀÌ¾ú³ª
4ÀÏ Àü
ºÏ¹Ì °æ»ö¿¡ Ã¢°í¿¡ ¼ö°³¿ùÂ° ½×¾ÆµÐ ±âºÎ ½Å¹ß 1¸¸ ÄÓ·¹
4ÀÏ Àü
ÈÖ¼º Ãø, '¿¡ÀÌ¹Ì¿Í ÇÁ·ÎÆ÷Æú' ÀÇÈ¤¿¡ "´Ü¿¬ÄÚ ±×·± »ç½Ç ¾ø´Ù"
4ÀÏ Àü
Æú´õºíÆù Ãâ½Ã ¼º±ÞÇß³ª¡¦"¸®ºä¿ë °¶·°½Ã Æúµå 1¡­2ÀÏ¸¸¿¡ °íÀå"
4ÀÏ Àü
'½Å»ý¾Æ ³«»ó»ç°í ÀºÆó' °è±â·Î ÀÌÀç¸íÇ¥ '¼ö¼ú½Ç CCTV' Èû¹Þ³ª
4ÀÏ Àü
¾ï´ë Áø·áºñ È¯±Þ±Ý È¾·É ÀÇÈ¤ ±æº´¿ø Á÷¿øµé "È¸½Äºñ·Î ½è´Ù"
4ÀÏ Àü
Ô¼ÀâÁö "È­¿þÀÌ, Ô¼Á¤ºÎ¿¡ '½ºÆÄÀÌ È°µ¿ ±ÝÁö ÇùÁ¤' Ã¼°á Á¦¾È"
4ÀÏ Àü
ÀÌ¾ðÁÖ "ÀÌ¹Ì¼± ÀÎ»ç °­Çà, Ùþ ÅºÇÙµÉ °æ¿ì ´ëºñÇÑ °Í"
4ÀÏ Àü
Â÷¸íÁø ´ëÇÐµ¿±â ´ÜÅå¹æ "³ª»Û XX¾ß, Á¤½Å ¾ðÁ¦ Â÷¸±·¡"
4ÀÏ Àü
'Â¡±ÛÂ¡±Û' ¸·¸» Á¤Áø¼®, '³ë¹«Çö ºÎºÎ½Î¿ò' ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í
4ÀÏ Àü
±è°æ¼ö °æ³²Áö»ç º¸¼® Çã°¡¡¦±¸¼Ó 77ÀÏ¸¸
4ÀÏ Àü
'¸¶¾à ÇøÀÇ' ¹ÚÀ¯Ãµ °æÂû Ãâ¼® "Á¶»ç Àß ¹Þ°Ú´Ù"
4ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME Á¤Ä¡
¹ÎÁß´ç ¿ï»ê½Ã´ç ¡°´ë±â¿À¿° ºÒ¹ý¹èÃâ ¿ï»êÀº ¾ÈÀüÇÑ°¡¡± ¡°¿ï»ê½Ã´Â Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇÏ°í ´ëÃ¥ ¼ö¸³ÇÏ¶ó¡± ÃË±¸
4¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ±èÁØÇü
  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

¹ÎÁß´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº ¿©¼ö»ê´Ü ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® Ãà¼ÒÁ¶ÀÛ°ú °ü·ÃÇØ 19ÀÏ ³íÆòÀ» ³»°í ¿ï»êÀº ¾ÈÀüÇÑÁö¿¡ ´ëÇØ ¹°À¸¸é¼­, ¡°¿ï»ê½Ã´Â Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇÏ°í ´ëÃ¥À» ¼ö¸³ÇÏ¶ó¡±°í ÃË±¸Çß´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ½Ã±ÞÈ÷ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇØ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ »óÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
¹ÎÁß´çÀº ¡°È¯°æºÎ´Â Áö³­ 17ÀÏ ÃøÁ¤Ä¡ Á¶ÀÛ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ºÒ¹ý¹èÃâ ±â¾÷À» ¹«´õ±â Àû¹ßÇß´Ù¡±¸ç ¡°Àû¹ßµÈ °÷Àº ±â¾÷À¸·ÎºÎÅÍ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ³óµµ ÃøÁ¤À» ÀÇ·Ú¹ÞÀº ÃøÁ¤´ëÇà¾÷Ã¼ 4°÷ÀÎµ¥, ÀÌµéÀº 2015³âºÎÅÍ 4³â°£ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ÃøÁ¤°ªÀ» Ãà¼Ò¡¤Á¶ÀÛÇÏ°Å³ª ½ÇÁ¦·Î ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°í ÇãÀ§ ¼ºÀû¼­¸¦ ¹ßÇàÇß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
¹ÎÁß´çÀº ¡°¿©¼ö»ê´Ü¿¡¸¸ ±¹ÇÑµÇ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀçÀÇ ÃøÁ¤½Ã½ºÅÛÀÌ³ª Ã³¹ú±âÁØÀ» º¼ ¶§ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ¾ó¸¶µçÁö ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜµÈ´Ù¡±¸ç ¡°¿ï»êÀº ´ë±Ô¸ð ¼®À¯È­ÇÐ´ÜÁö¿Í Á¦Á¶¾÷ ¹ÐÁý Áö¿ªÀ¸·Î ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ±Ô¸ð´Â ´Ù¸¥ µµ½Ãº¸´Ù ½É°¢ÇÑ »óÈ²¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¿ï»êÀÇ ´ë±â¿À¿°¹°Áú¹èÃâ¾÷¼Ò ÇöÈ²À» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î º¸¸é ±Ý¼Ó, °¡°ø ¹× Àç»ýÇÃ¶ó½ºÆ½, °í¹« ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°Á¦Á¶¾÷, ¼®À¯È­ÇÐ°è ¹«±âÀ¯±âÈ­ÇÕ¹°Á¦Á¶¾÷, µµÀå ¹× ±âÅ¸ ÇÇ¸·Ã³¸®¾÷ µî ¾÷Á¾¿¡ 624°³ ¾÷Ã¼°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÃøÁ¤´ëÇà¾÷ µî·ÏÇöÈ²Àº ´ë±âºÐ¾ß¿¡ 4°³ ¾÷Ã¼°¡ µî·ÏµÅ ÀÖ´Ù°í ¹ÎÁß´çÀº ¼³¸íÇß´Ù. ±èÁ¾ÈÆ ÀÇ¿øÀÌ È¯°æºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é »ê¾÷´ÜÁö À¯ÇØÈ­ÇÐ¹°Áú ¹èÃâ 1~20À§ ¸ðµÎ Á¶¼±¾÷ÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ°í, Á¶¼±¼ÒµéÀÌ ÁÖ·Î ¹èÃâÇÑ ÀÚÀÏ·»Àº ¹ß¾Ï¹°Áú·Î, ¼±¹Ú ÆäÀÎÆ® µµÀå °úÁ¤¿¡¼­ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù°í ºÎ¿¬Çß´Ù.
¹ÎÁß´çÀº ¡°±â¾÷ÀÌ ±â¾÷À±¸®¸¦ Àú¹ö¸®°í ºÒ¹ý¹èÃâÀ» ¹öÁ£ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ °ÍÀº ´Ù¸§ ¾Æ´Ñ °ü¸®°¨µ¶ÀÇ ºÎÀç¿Í ÇàÁ¤ÀÇ Á÷¹«À¯±â ¶§¹®¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°È­ÇÐ¹°Áú ¹èÃâ·®Á¶»ç°¡ ÀÌ·¸°Ô ¾ûÅÍ¸®·Î °ü¸®µÈ´Ù¸é ½Ã¹ÎµéÀÇ ¾ÈÀüÀº ´ãº¸µÉ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.
¹ÎÁß´çÀº ¡°´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» À¯¹ßÇÏ´Â °øÀå¿¡ ´ëÇÑ °ü¸®°¨µ¶ °¨½ÃÃ¼°è¸¦ Àü¸é °³ÆíÇØ Ã¶ÀúÇÏ°Ô °ü¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°±â¾÷ ÀÚÀ²¿¡¸¸ ¸Ã°Ü¼± ¾È µÇ°í ¹ýÀû ±ÔÁ¦±âÁØÀ» °­È­ÇØ¾ß ÇÏ¸ç ¿ï»ê½Ã¿Í È¯°æºÎ°¡ ÁÖ±âÀûÀÎ °ü¸®°¨µ¶À» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°¿ï»ê½Ã´Â ¹èÃâ»ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ °ü¸® ¾÷¹«°¡ ÀÌ¾çµÈ ¸¸Å­ ºÒ¹ý¹èÃâ ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ ½Ã¹ÎÀÇ ºÒ¾È°¨À» ÇØ¼ÒÇÏ°í Àç¹ß¹æÁö´ëÃ¥À» ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¼ö¸³ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°½Ã¹ÎµéÀÌ È­ÇÐ¹°Áú ¹èÃâ¿¡ ´ëÇÑ ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» Á¦´ë·Î ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤º¸ Á¦°ø°ú ±³À°À» ÅëÇØ ½Ã¹Î °¨½ÃÃ¼°è¸¦ ¸¸µé °ÍÀ» ¿äÃ»ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±èÁØÇü ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ÇÑ±¹´ç Å»¿øÀü ÀúÁö Æ¯À§ ¡°Çö½Ç¼º ¾ø´Â 3Â÷ ¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹ Àü¸é ¼öÁ¤¡± ÃË±¸
  • ¿ï»ê½Ã, Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª ³ª¼±´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, 2021³â±îÁö 30¸¸t ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà Àü¸Á
  • ±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ý ºñ¸® ÀÇÈ¤ ¼ö»çÇÑ °æÂû°ü ±¸¼Ó
  • [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥
    • [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥ [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top