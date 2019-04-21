ÃáÇØº¸°Ç´ë, ±¹Á¦ Á¸Å¸ 32Áö±¸ 2Áö¿ª ºÎ»ê¥±Å¬·´ ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿©

|¡ã ÃáÇØº¸°Ç´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ±èÈñÁø)´Â Áö³ 19ÀÏ µµ»ý°ü 2Ãþ ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ±¹Á¦ Á¸Å¸¥±Å¬·´ ¼ÕÇý°æ È¸Àå, ÃáÇØº¸°Ç´ë °ü°èÀÚ¿Í ±¹Á¦ Á¸Å¸¥±Å¬·´ Á¸¼Ç µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ±¹Á¦ Á¸Å¸ 32Áö±¸ 2Áö¿ª ºÎ»ê¥±Å¬·´ ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿©½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.
ÃáÇØº¸°Ç´ëÇÐ±³´Â ¡®±¹Á¦ Á¸Å¸ 32Áö±¸ 2Áö¿ª ºÎ»ê¥±Å¬·´ ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿©½Ä¡¯À» °³ÃÖÇß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö³ 19ÀÏ ¿ÀÈÄ ÃáÇØº¸°Ç´ë µµ»ý°ü 2Ãþ ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¿¸° Çà»ç¿¡´Â ÃáÇØº¸°Ç´ë ±èÈñÁø ÃÑÀå°ú ±¹Á¦ Á¸Å¸¥±Å¬·´ ¼ÕÇý°æ È¸Àå, ÃáÇØº¸°Ç´ë °ü°èÀÚ¿Í ±¹Á¦ Á¸Å¸¥±Å¬·´ Á¸¼ÇÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Á¸Å¸ ÀåÇÐ±ÝÀº 2007³âºÎÅÍ ¸Å³â ±Ù¸é¼º½ÇÇÑ ÇÐ¾÷ÅÂµµ¿Í ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ ÀÌµé¿¡°Ô ¸ð¹üÀÌ µÇ´Â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Àü´ÞµÇ°í ÀÖ´Ù.
±¹Á¦Á¸Å¸(International Zonta)´Â 1919³â ¹Ì±¹ ¹öÆÞ·Î¿¡¼ Ã³À½ Á¶Á÷µÅ, Àü¹®Á÷°ú °ü¸®Á÷ Á¾»ç ¿©¼ºµéÀÇ ¹ü¼¼°èÀû ºÀ»ç ´ÜÃ¼·Î UN¿¡ µî·ÏµÆ´Ù, ÇöÀç 66°³±¹ 1200¿©°³ Å¬·´¿¡¼ 3¸¸¿©¸íÀÇ È¸¿øÀÌ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ