¿ï»ê ³ó¼Ò³óÇù, º¹Á¶¸®Âû¸Þ½Ò¹è ¹ÙµÏ´ëÈ¸ °³ÃÖ

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ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ÀÌµ¿±Ç ºÏ±¸Ã»ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ 589¸íÀÇ Âü°¡ ¼±¼ö¿Í ÇÐºÎ¸ð µî 1,100¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
2010³â¿¡´Â Àå³âºÎÀÇ °æ¿ì Âü°¡´ë»óÀ» ¿ï»ê½Ã¹ÎÀ¸·Î, ¾î¸°ÀÌºÎ¿¡´Â À¯´ÜÀÚºÎ¸¦ ½Å¼³, 2013³â¿¡´Â ¹æ°úÈÄ ¹ÙµÏ¼ö¾÷À» ¹Þ´Â ¾î¸°ÀÌ¸¦ À§ÇØ »ûº°ºÎ¸¦ ½Å¼³ÇØ ¸¹Àº ¹ÙµÏµ¿È£ÀÎÀÌ Âü°¡Çß´Ù. Áö³ÇØ¿¡´Â »ûº°ºÎ A,B,C,D,E·Î Âü°¡ºÎ¸¦ È®´ë ¿î¿µ, ¡®¾ÆÄ§¹äÀ» ¸Ô¾î¾ß ¼ºÀûÀÌ ¾¦¾¦ ¿À¸¨´Ï´Ù¡¯¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ» ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½ÒÀ» Å¸ÀÌÆ²·Î ÇÑ ¹ÙµÏ´ëÈ¸·Î´Â Àü±¹¿¡¼ Ã³À½ÀÌÀÚ À¯ÀÏÇÑ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡¼ ³ó¼Ò³óÇùÀº ´ëÈ¸ Âü°¡ÀÚ Àü¿ø¿¡°Ô º¹Á¶¸® Âû¸Þ½Ò 2kgÀ» ±â³äÇ°À¸·Î Áö±ÞÇß´Ù.
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