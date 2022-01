agony [ǽgəni]

n. 고민, (심신의) 고통

(연상). 무리하게 이것저것을 해 달라는 애 (=아이) 건의 (→애거니)가 부모를 고민 에 빠뜨린다.

He endured the agonies of loneliness.



그는 외로움의 고통을 참아야 했다.

germ [ʤəːrm]

n. 병원균 세균 v. 싹트다

(연상). 현미경으로 보면 병원균 은 점 (→저엄)처럼 보인다.



Some people have a germ phobia.어떤 사람들은 세균 공포증이 있다.



alcoholic [æ̀lkəhɔ́(ː)lik]

a. 알코올(성)의, 알콜중독의 n. 알코올 중독자

(연상). 알콜 에 홀린 (→앨커호릭) 사람이 알콜중독자 다.

David became an alcoholic because of loneliness.

David는 외로움 때문에 알콜 중독자가 됐다.

