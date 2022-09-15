ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME Á¤Ä¡ Áö¹æÀÇÈ¸
¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸, ¿À´ÃºÎÅÍ 12ÀÏ°£ Á¤·ÊÈ¸
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
ñé ¼­¿­ 3À§ ¸®ÀÜ¼ö, ëÅ´ëÅë·É ¿¹¹æ¡¤±èÀÇÀå È¸´ã
20½Ã°£ Àü
¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
20½Ã°£ Àü
¿µ¿©¿ÕÀÇ °ü ÀÏ¹Ý°ø°³¡¦"30½Ã°£ ÁÙ¼­ ¼ö¹é¸¸¸í ÀÛº°ÀÎ»ç"
1ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É ÇØ¿Ü¼ø¹æ ÈÄ ¿©¾ß ´ëÇ¥µé°ú È¸µ¿ ÃßÁø
1ÀÏ Àü
'¿À°×' ¿¡¹Ì»ó °¨µ¶»ó¡¤³²¿ìÁÖ¿¬»ó µî 6°ü¿Õ
2ÀÏ Àü
ÀÎÇÃ·¹ °øÆ÷¿¡ 2³â¸¸¿¡ ÃÖ´ë Æø¶ôÇÑ ´º¿åÁõ½Ã
2ÀÏ Àü
Âû½º3¼¼ Âü¼® Ãßµµ¿¹¹èÈÄ ¿©¿ÕÀÇ °ü ÀÏ¹Ý¿¡ Ã³À½ °ø°³
3ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É, 19ÀÏ çÈ¿©¿Õ Àå·Ê¡¤20ÀÏ À¯¿£ÃÑÈ¸ ¿¬¼³
3ÀÏ Àü
74¼¼¿¡ ¿ÕÀ§ ¿À¸¥ Âû½º3¼¼¡¦64³â°£ ¿Õ¼¼ÀÚ
7ÀÏ Àü
¿µ±¹ ¿¤¸®ÀÚº£½º 2¼¼ ¿©¿Õ 96¼¼·Î ¼­°Å
7ÀÏ Àü
LA, '¿ÀÂ¡¾î °ÔÀÓÀÇ ³¯' Á¦Á¤
8ÀÏ Àü
ëÅ´ëÅë·É, 'Èù³²³ë ÇÇÇØ' Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ Æ¯º°Àç³­Áö¿ª ¼±Æ÷
8ÀÏ Àü
Æ÷Ç× ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå¼­ 9¸í ±¸Á¶¡¦2¸í »ýÁ¸¡¤7¸í ½ÉÁ¤Áö
9ÀÏ Àü
¿Ü½Äºñ Áö¼Ó »ó½Â¡¦±è¹ä Æò±Õ°¡°Ý 3Ãµ¿ø ³Ñ¾î
9ÀÏ Àü
³ó»ê¹°°¡°Ý 9¿ù¿¡µµ ºñ½Î´Ù¡¦"ÃâÇÏ·® °¨¼Ò Å¿"
10ÀÏ Àü
¿Ëº® ¹«³ÊÁö°í °¡·Î¼ö ¾²·¯Áö°í 120¿©°Ç ½Å°í
10ÀÏ Àü
°¡½º¡¤Àü·Â µµ¸Å°¡°Ý ±Þµî¼¼¡¦°¡½º°ø»ç¡¤ÇÑÀü ºÎ½Ç À§Çè °íÁ¶
11ÀÏ Àü
ÀÌ¿ø¼® °ËÂûÃÑÀå ÈÄº¸ÀÚ Ã»¹®È¸¡¦'ÀÌÀç¸í Ëþ¼ÒÈ¯' µî °Ýµ¹ ¿¹»ó
11ÀÏ Àü
¹°·Á¹ÞÀº ¸¸Å­ ¼¼±Ý ³»´Â À¯»êÃëµæ¼¼ º»°Ý ÃßÁø¡¦Á¤ºÎ ¿ë¿ª °ø°í
15ÀÏ Àü
Èù³²³ë ¾ÆÁ÷ ¾È ¿Ô´Âµ¥¡¦Á¦ÁÖ ¿À´ÃºÎÅÍ 3ÀÏ±îÁö 100~200§® ºñ
15ÀÏ Àü

¿ï»ê¿¬±¸¿øÀå ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸ 
°á»ê·Á¶·Ê¾È 5°Ç µî 9°Ç ½É»ç·½ÉÀÇ

 

¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸°¡ 16ÀÏºÎÅÍ Á¤·ÊÈ¸¸¦ ¿­¾î ¿ï»ê¿¬±¸¿øÀå ÀÓ¿ëÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸¿Í ¿©¼º°¡Á·°³¹ß¿ø ¼³¸³ µî Á¶·Ê¾È ½ÉÀÇ¿¡ µé¾î°£´Ù.

¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸(ÀÇÀå ±è±âÈ¯)´Â ¿À´Â 27ÀÏ±îÁö 12ÀÏ°£ ÀÏÁ¤À¸·Î Á¦234È¸ Á¦1Â÷ Á¤·ÊÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù°í 15ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÇÈ¸´Â Á¤·ÊÈ¸ ±â°£ µ¿¾È ¿ï»ê½Ã¿Í ½Ã±³À°Ã»ÀÇ 2021È¸°è¿¬µµ °á»ê ¹× ¿¹ºñºñ ÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °ÇÀ» ºñ·ÔÇØ Á¶·Ê¾È 5°Ç, µ¿ÀÇ¾È 4°Ç µîÀ» ½É»ç·½ÉÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

16ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã °³È¸½Ä°ú ÇÔ²² Á¦1Â÷ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿­¾î ±âº»¾È°Ç µîÀ» ÀÇ°áÇÏ°í, ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡´Â ÀÇÈ¸¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿¡¼­ ÀÇÈ¸»ç¹«Ã³ ¼Ò°ü 2021È¸°è¿¬µµ ¿ï»ê½Ã ÀÏ¹Ý·Æ¯º°È¸°è °á»ê ¹× ¿¹ºñºñ ÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °Ç°ú 2022³âµµ ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç°èÈ¹¼­ ½ÂÀÎÀÇ °ÇÀ» Ã³¸®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ´Â ¿ï»ê¿¬±¸¿øÀå ÀÓ¿ëÈÄº¸ÀÚÀÇ ´É·Â, Á¤Ã¥, Àü¹®¼º µîÀ» °ËÁõÇÏ±â À§ÇÑ ÀÎ»çÃ»¹®Æ¯º°À§¿øÈ¸°¡ ¿­¸°´Ù. ÀÎ»çÃ»¹® ´ë»óÀÚ´Â Æí»óÈÆ Àü ¿ï»ê´ëÇÐ±³ »çÈ¸°úÇÐ´ëÇÐ(ÇàÁ¤ÇÐ) ±³¼ö·Î, È«¼º¿ì(À§¿øÀå), ±èµ¿Ä¥(ºÎÀ§¿øÀå), ÀÌÀå°É, ÀÌ¿µÇØ, ¹éÇöÁ¶ 5¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ ÀÎ»çÃ»¹®À§¿øÀ¸·Î ³ª¼±´Ù.

ÀÌÈÄ 17ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö 10ÀÏ°£Àº 2021È¸°è¿¬µµ °á»ê ¹× ¿¹ºñºñÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °Ç°ú Á¶·Ê¾È µî °¢Á¾ ¾È°Ç ½É»ç¸¦ À§ÇØ »óÀÓÀ§º° ½É»ç°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇöÀç Á¢¼öµÈ ¾È°ÇÀ» º¸¸é, ÇàÁ¤ÀÚÄ¡À§¿øÈ¸´Â ¡â¿ï»ê½Ã ½Ã¹Î°íÃæÃ³¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø À§ÃË µ¿ÀÇ¾È ¡â½Ã ÀÇ¿ë¼Ò¹æ´ë ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È ¡â2023³âµµ Á¤±âºÐ °øÀ¯Àç»ê °ü¸®°èÈ¹(¾È)À» ½É»çÇÑ´Ù.

È¯°æº¹ÁöÀ§¿øÈ¸´Â ¡â¿ï»ê½Ã ¿©¼º°¡Á·°³¹ß¿ø ¼³¸³ ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È ¡â½Ã ±¤¿ªÆó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³±â±Ý ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿ë Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È ¡â½Ã »ýÅÂ°ü±¤ È°¼ºÈ­ ¹× Áö¿ø Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾ÈÀ» ´Ù·é´Ù.

»ê¾÷°Ç¼³À§¿øÈ¸´Â ¡â¿ï»ê½Ã µµ½Ã°èÈ¹ Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È °øÀ¯Àç»ê »ç¿ë·á(°Ç¹°) ¸éÁ¦ µ¿ÀÇ¾È(ÀÚÀ²¿îÇ×¼±¹Ú ¼º´É½ÇÁõ¼¾ÅÍ·Àü±âÂ÷ »ç¿ë¹èÅÍ¸® »ê¾÷È­ ¼¾ÅÍ) ¡âµµ½Ã°ü¸®°èÈ¹(°ø°øÃ»»ç) °áÁ¤(º¯°æ)(¾È) ÀÇ°ß Ã»ÃëÀÇ °ÇÀ» µé¿©´Ùº»´Ù.

23ÀÏ°ú 26ÀÏ ÀÌÆ² µ¿¾ÈÀº 2021È¸°è¿¬µµ °á»ê ¹× ¿¹ºñºñ ÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»ê°á»êÆ¯º°À§¿øÈ¸ÀÇ ½É»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.

¸¶Áö¸· ³¯ÀÎ 27ÀÏ Á¦2Â÷ º»È¸ÀÇ¿¡¼­ ¿¹»ê°á»êÆ¯º°À§¿øÈ¸¿Í °¢ »óÀÓÀ§¿øÈ¸·ÎºÎÅÍ ½É»ç º¸°íµÈ °¢Á¾ ¾È°ÇÀ» Ã³¸®ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¤·ÊÈ¸°¡ ¸¶¹«¸® µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

±è±âÈ¯ ÀÇÀåÀº "ÀÌ¹ø Á¤·ÊÈ¸¿¡¼­´Â 2021³âµµ °á»êÀ» ºñ·ÔÇØ 2022³âµµ ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç ±â°£ °áÁ¤°ú °¨»ç°èÈ¹¼­ ½ÂÀÎ µîÀ» ´Ù·ê ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó¸ç "Áö³­ÇØ ¿¹»êÀÌ ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇØ Àß ¾²¿©Á³´ÂÁö ½Éµµ ÀÖ´Â ½É»ç°¡ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼º½ÉÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
±èÁØÇü ±âÀÚ jun@iusm.co.kr
 


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±èÁØÇü ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
  • ¿ï»ê½Ã¡¤Çö´ëÂ÷ ³ë»ç, Àü±âÂ÷ Àü¿ë°øÀå ½Å¼³ '¸Â¼Õ'
  • ñé ¼­¿­ 3À§ ¸®ÀÜ¼ö, ëÅ´ëÅë·É ¿¹¹æ¡¤±èÀÇÀå È¸´ã
    • <font color='#0000ff'>¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í</font> ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ '³ë¶õºÀÅõ¹ý'¡¦¿©¾ß ´ë¸³¿¡ ³­Ç× ¿¹°í
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2022 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top