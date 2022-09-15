¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸, ¿À´ÃºÎÅÍ 12ÀÏ°£ Á¤·ÊÈ¸

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°á»ê·Á¶·Ê¾È 5°Ç µî 9°Ç ½É»ç·½ÉÀÇ
¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸°¡ 16ÀÏºÎÅÍ Á¤·ÊÈ¸¸¦ ¿¾î ¿ï»ê¿¬±¸¿øÀå ÀÓ¿ëÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸¿Í ¿©¼º°¡Á·°³¹ß¿ø ¼³¸³ µî Á¶·Ê¾È ½ÉÀÇ¿¡ µé¾î°£´Ù.
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ÀÌÈÄ 17ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö 10ÀÏ°£Àº 2021È¸°è¿¬µµ °á»ê ¹× ¿¹ºñºñÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °Ç°ú Á¶·Ê¾È µî °¢Á¾ ¾È°Ç ½É»ç¸¦ À§ÇØ »óÀÓÀ§º° ½É»ç°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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23ÀÏ°ú 26ÀÏ ÀÌÆ² µ¿¾ÈÀº 2021È¸°è¿¬µµ °á»ê ¹× ¿¹ºñºñ ÁöÃâ ½ÂÀÎÀÇ °Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»ê°á»êÆ¯º°À§¿øÈ¸ÀÇ ½É»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
¸¶Áö¸· ³¯ÀÎ 27ÀÏ Á¦2Â÷ º»È¸ÀÇ¿¡¼ ¿¹»ê°á»êÆ¯º°À§¿øÈ¸¿Í °¢ »óÀÓÀ§¿øÈ¸·ÎºÎÅÍ ½É»ç º¸°íµÈ °¢Á¾ ¾È°ÇÀ» Ã³¸®ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¤·ÊÈ¸°¡ ¸¶¹«¸® µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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