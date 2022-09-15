¾ÞÄ¿±â¾÷ ±â¹Ý Çõ½Å ½ºÅ¸Æ®¾÷ À°¼º ¹Î°£Á¶Á÷, 'ÇÃ·§Æû³Ø½ºÆ®À¯' °á¼º

ÇÃ·§Æû³Ø½ºÆ®À¯´Â '¾ÞÄ¿±â¾÷'ÀÌ Áß½ÉÀÌ µÅ ÀÎÀç¸ÅÄª(Education), ¹ß±¼(Ideation), ±¸Ãà(Building), À°¼º(Incubation), ¼ºÀå(Growth)À» ¿¬°áÇÏ´Â ÀÌ¸¥¹Ù 'EIBIG ÇÁ·Î¼¼½º'¸¦ ±¸ÇöÇØ ¾ÆÀÌµð¾î ´Ü°èÀÇ ½ºÅ¸Æ®¾÷À» ÅõÀÚ±îÁö ¿¬°è½ÃÄÑ ÁÖ´Â ÇÃ·§ÆûÀÌ´Ù.
Çõ½ÅÀÇÁö¸¦ °®°í ÀÖ´Â Áß¼Ò±â¾÷µéÀÌ Çõ½Å¿¡ ³ª¼°í ÀÌ¸¦ ÅõÀÚ±îÁö ¿¬°á, °í¼Ó ¼ºÀåÀ» ±¸°¡ÇÏ´Â °Ô ½±Áö¾ÊÀº ½ÇÁ¤ÀÎµ¥ Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ Á¦½ÃÇÏ¸é ¾ÆÀÌµð¾îÀÇ »ç¾÷¼º µîÀ» µûÁ®º»µÚ »ç³» º¥Ã³ ÇüÅÂ·Î ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨·Î ¸¸µé°í ÀÌ¸¦ ÅõÀÚ±îÁö ¿¬°áµÇµµ·Ï µ½´Â´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
±âÁ¸ »ç¾÷ ¿µ¿ª¿¡¼ Àü¹®¼ºÀ» °®Ãá ¾ÞÄ¿±â¾÷µéÀÌ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇØ ÀÌ¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
ÇÃ·§Æû³Ø½ºÆ®À¯´Â EIBIGÇÁ·Î¼¼½º Áß¿¡¼µµ ÁÁÀº ¾ÆÀÌÅÛÀÇ '¹ß±¼(Ideation)'°ú ÅõÀÚ¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â '±¸Ãà(Building)'´Ü°è¿¡¼ ÀÌÇØ°ü°èÀÚµéÀÇ ¿ª·®À» ÃÖ´ëÇÑ ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Çõ½ÅÀûÀÎ ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ±â¾÷µéÀÌ ÃÊ±â ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°í ½ÏÀ» Æ·¿ì±â À§ÇØ¼´Â µµ¿òÀ» ÁÖ´Â Áö¿ª ±â¹ÝÀÇ ¿£Á©Å¬·´ÀÌ³ª ¾×¼¿·¯·¹ÀÌÅÍ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿ï»ê¿¡¼ ÇöÀç È°µ¿ ÁßÀÎ ¿£Á©Å¬·´Àº 2016³â °á¼ºµÈ 'µ¹ÇÉ¿£Á©Å¬·´'ÀÌ À¯ÀÏÇÏ°í ¾×¼¿·¯·¹ÀÌÅÍµµ °ø°ø¿µ¿ªÀÎ ¿ï»êÃ¢Á¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ÀÌ°°Àº Áö¿ª ¿©°ÇÀ» °¨¾È, ¾ÞÄ¿±â¾÷µé°ú Áö¿ª³» ÀÌÇØ°ü°èÀÚµéÀÌ ÈûÀ» ÇÕÃÄ Çõ½Å ½ºÅ¸Æ®¾÷ À°¼º ¹Î°£ Á¶Á÷À» °á¼ºÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
ÇÃ·§Æû³Ø½ºÆ®À¯¿¡´Â Áö¿ª Áß¼Ò±â¾÷ 7°³»ç¿Í ¿ï»êÁö¿ª°ú Çù·ÂÀ» ¿øÇÏ´Â Å¸Áö¿ª ±â¾÷ 1°³»ç°¡ 1±â ¾ÞÄ¿±â¾÷À¸·Î Âü¿©ÇÑ´Ù.
¾ÈÀüºÐ¾ß´Â ¢ß±¹ÀÏÀÎÅäÆ®(È¸Àå ÀÌÁ¾Ã¶), ICTºÐ¾ß ¢ß¾ÆÀÌÆ¼¾ØÁ¦ÀÌ(´ëÇ¥ ¾çÈñÁ¾), Ä£È¯°æ ÀÚ¿ø¼øÈ¯ºÐ¾ß ¢ßÄÚ³¢¸®°øÀå(´ëÇ¥ ÀÌÃ¤Áø), ¿¡³ÊÁöºÐ¾ß ÁÖ½ÄÈ¸»ç ´õ·çºñ(´ëÇ¥ Á¶¿Á·¡), ÁÖ½ÄÈ¸»ç ·çÆ®¿¡³ÊÁö(´ëÇ¥ À±ÅÂÈ¯), Áö¿ªºê·£µåºÐ¾ß Å¬·ÎÀÌ¼ö(´ëÇ¥ ±èÈ«¹ü), ½º¸¶Æ®Çï½º¡¤Á¦Á¶ºÐ¾ß ¢ß±ÂÇÁ·»µå, ¢ßÀÌ³ëºôµå(´ëÇ¥ ¼±¿ìÇö) µî 8°³»ç´Ù.
EIBIG ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ ÇÔ²² ¼öÇàÇÒ Àü¹®°¡ Á¶Á÷À¸·Î ÀÎÀç¸ÅÄª ºÎ¹®¿¡´Â Áö¿ª Ã»³âµéÀÇ IT±³À°°ú ÀÏÀÚ¸® ¿¬°è ³ëÇÏ¿ì¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¿ï»êKHÁ¤º¸±³À°¿ø(¿øÀå ÀÌÈ£¸é)ÀÌ, ÅõÀÚ ºÎ¹®¿¡´Â Áö¿ª ³» ½ºÅ¸Æ®¾÷ »ýÅÂ°è¿¡¼ È°µ¿ÁßÀÎ µ¹ÇÉ¿£Á©Å¬·´(È¸Àå °¼ºÅÂ)°ú ¼¿ïÁö¿ª ÅõÀÚ»çÀÎ ½º³ë¿ìº¼ÀÎº£½ºÆ®¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ±èÅÂ³²), ÄÄÆÛ´Ïµð(´ëÇ¥ ¹Úº´¿í) µîµµ Âü¿©ÇÑ´Ù.
¼ÛºÀ¶õ ´ëÇ¥´Â "ÇÃ·§Æû¿¡ ³ëÅ©¸¦ ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â Áß¼Ò±â¾÷µéÀÇ Çõ½ÅÀÇÁö°¡ Áß¿äÇÑµ¥ ¿©±â¿¡ ¾ÞÄ¿±â¾÷ÀÇ ÀÚ¿øÀ» ´õÇØ Àü¹®°¡µéÀÌ ÅõÀÚ±îÁö ¿¬°áµÇµµ·Ï µµ¿ï °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¼ö³â ³» ¼º°øÀûÀÎ »ç·ÊÀ» Ã¢ÃâÇØ Çõ½ÅÀ» ¿øÇÏ´Â Áö¿ª Áß±âµé¿¡ Èñ¸ÁÀ» ÁÖ°í Å¸Áö¹æÀ¸·Î °¡·Á´ø Ã»³âµéÀÌ Áö¿ª¿¡ ³²À» ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÀ¯¸¦ Áà ¹Î°£ÅõÀÚÀÚµé¿¡°Ô ¸Å·ÂÀûÀÎ µµ½Ã ¿ï»êÀÌ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
°ÅÂ¾Æ ±âÀÚ kt25@iusm.co.kr
|'ÇÃ·§Æû³Ø½ºÆ®À¯(PlatformNextU)'ÀÌ 15ÀÏ ³²±¸ »ï»êµ¿ ¿ï»êÃ»³âÃ¢¾÷»ç°üÇÐ±³ 3Ãþ ±³À°Àå¿¡¼ °á¼º½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ