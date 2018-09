민용기의 POP과 JAZZ를 말하다(38) 아레사 프랭클린을 추모하며

아레사 프랭클린

소울의 여왕 (Queen of Soul) 이라 불리운 아레사 프랭클린이 지난날 2018년 8월 16일 향년 76세의 나이로 사망했다고 한다.



그녀는 미국 시사주간지 타임지가 선정한 20세기 문화예술인 20명 중 한 명이며 그래미 어워드에서 무려 18개의 상을 수상했다. 또한 1987년에 로큰롤 명예의 전당에 여성 흑인 아티스트로서 처음으로 입성하였고 빌보드 R&B 차트 1위곡 최다 보유자(20곡) 이기도 하다.



아레사 프랭클린은 1942년 멤피스에서 태어났으며 1950년대부터 활동을 시작했고 1961년에 콜롬비아사 (Columbia 1961-1966) 와 정식으로 계약을 맺으며 본격적인 가수의 길로 들어섰지만 6년 동안의 콜롬비아 시절은 그저 그런 팝가수로 히트곡 없는 무명가수였다. 그 후 그녀의 재능을 알아본 아틀란틱 레코드 (Atlantic 1967-1979) 의 프로듀서 제리 웩슬러는 소울을 불러야 되는 가수에게 자꾸 맞지 않는 팝을 부르게 한 것이 실수라 판단하였고 그 예상대로 1967년 아트란틱으로 이적한 그녀는 소울의 여왕으로 재탄생하게 된다.



아틀란틱 이적 후 1967년 첫 발매한 앨범 “ I never loved a man the way I love you” 의 동명 타이틀곡이 처음으로 빌보드 싱글 차트에 이름을 올리게 되고 그 앨범에 수록된 “Respect” 가 빌보드 싱글 차트 정상에 오르고 연달아 불후의 명곡 “I say a little prayer” 가 발표되면서 그녀는 확실한 소울 가수로 자리매김하게 된다. 그 후 80년대 들어 아틀란틱을 떠나 아리스타 (Arista 1980-2007) 로 이적하여 더욱 더 왕성한 가수 활동을 이어 나갔다.여가수들의 전설이라 불리는 휘트니 휴스턴, 머라이어 캐리, 셀린 디옹, 그녀들마저도 가장 존경하는 보컬리스트로 꼽는 소울의 여왕 아레사 프랭클린의 명복을 빈다.*이 콘텐츠는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.

