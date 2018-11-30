[¿µ»ó] ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀå ¡®±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®¡¯ ¼³µæÂ÷ Çö´ëÂ÷³ëÁ¶ ¹æ¹®¡¦ÀÌ°ß¸¸ È®ÀÎ

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  • ÁÖ¼º¹Ì ±âÀÚ
  • ½ÂÀÎ 2018.11.30 12:37
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ÀÌ ½ÃÀå “±¤ÁÖ  ŒÀºÀÌµé¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ´Þ¶ó”
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30ÀÏ ±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®¿Í °ü·ÃÇØ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ÁöºÎ ¿ï»ê°øÀå »ç¹«½ÇÀ» ¹æ¹®ÇÑ ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀå(¿ÞÂÊ)ÀÌ ÇÏºÎ¿µ Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶À§¿øÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸® ¼³¹®Á¶»ç º¸°í¼­¸¦ Àü´Þ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ smwoo@iusm.co.kr

‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀåÀÌ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶¸¦ Ã£¾Æ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Çß´Âµ¥, ÆØÆØÇÑ °ø¹æ¸¸ ÁÖ°í¹Þ´Ù ¸¶¹«¸®µÆ´Ù. 

30ÀÏ ¿ÀÀü Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀåÀ» ¹æ¹®ÇÑ ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀåÀº ÇÏºÎ¿µ ³ëÁ¶ÁöºÎÀåÀ» ¸ÕÀú Ã£¾Ò´Ù. 

ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀåÀº “´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ °æÁ¦´ë±¹À¸·Î ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ¿ï»ê½Ã¹Î°ú Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶ÀÇ ±â¿©°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸é¼­ “‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¸¦ ÃßÁøÇÏ¸é¼­ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶¿Í ¿ï»ê ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄ ¼Û±¸½º·´´Ù”°í ¿îÀ» ¶ç¿ü´Ù. 

±×·¯¸é¼­µµ ÀÌ ½ÃÀåÀº “¿ï»êµµ ¿¹Àü°°Áö ¾Ê°ÚÁö¸¸, ±¤ÁÖ °æÁ¦´Â 2012³âºÎÅÍ ÀÎ±¸°¡ ¼øÀ¯ÃâµÇ°í, Áö³­ÇØ¸¸ 8,100¸íÀÌ ±¤ÁÖ¸¦ ¶°³ª´Â µî ¸Å¿ì ¾î·Á¿î »óÈ²”ÀÌ¶ó¸ç “Ã£¾Æ¿À´Â ±¤ÁÖ¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ °í¹ÎÇÏ´Ù ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¸¦ ³íÀÇÇÏ°Ô µÆ°í, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ±¤ÁÖ ÀþÀºÀÌ¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿Í´Þ¶ó”°í È£¼ÒÇß´Ù. 

ÇÏºÎ¿µ ³ëÁ¶ÁöºÎÀåÀº “±¤ÁÖ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÏÀÚ¸® ¿°¿øÀ» ¿Ö°îÇÏ·Á´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, »ç¾÷ Á¦¸ñºÎÅÍ Áö¿ª°¨Á¤À» ºÎÃß±ä´Ù°í ´À³¤´Ù”¸é¼­ “Çö´ëÂ÷´Â ³»¼ö½ÃÀå ºÎÁø, ¹Ì±¹ °ü¼¼ÆøÅº µîÀ¸·Î »ó´çÈ÷ ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ°í, Çö´ëÂ÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚµ¿Â÷»ê¾÷ ÀÚÃ¼°¡ À§±â´Ù”¶ó°í ¸Â¼¹´Ù. 

ÇÏ ÁöºÎÀåÀº “¿ï»êµµ ±¤ÁÖ ¸øÁö¾Ê°Ô Ã»³â ½Ç¾÷ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ°í, Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ ±¸Á¶Á¶Á¤À¸·Î ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¿ï»êÀ» ¶°³­ »óÈ²¿¡¼­ ¿ï»ê ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÒ¾È°ú Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½Åµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù”¸ç ¿ï»êÁö¿ª °æÁ¦ÀÇ ½É°¢¼ºµµ °­Á¶Çß´Ù. 

ÀÌ¾î“‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’°¡ ½ÃÇàµÇ´õ¶óµµ 1¸¸2,00¿©°³ÀÇ ÀÏÀÚ¸®°¡ »ý°Ü³ªÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ°í, ºÎÇ°»ç¸¦ À¯Ä¡ÇÑ´Ù°í ÇØµµ °æÂ÷ 10¸¸´ë¸¦ º¸°í ±¤ÁÖ¿¡ °øÀåÀ» ÁöÀ» ºÎÇ°»ç´Â °ÅÀÇ ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “½Ã°£À» °®°í ½É»ç¼÷°íÇØ¼­ ½ÇÁúÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÈ¿°ú, Áö¼Ó°¡´É ¿©ºÎ µîÀ» ÃæºÐÈ÷ °ËÅäÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. 

ÀÌ¿ë¼· ½ÃÀå°ú ÇÏºÎ¿µ ÁöºÎÀåÀÇ Ç¥Á¤Àº ´ë´ãÀÌ °è¼ÓµÉ¼ö·Ï ±»¾îÁ³´Ù. ¼­·Î ÀÔÀå¸¸ ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ÆØÆØÇÏ°Ô ÀÌ¾îÁö´ø ´ë´ãÀº 30¿©ºÐ¸¸¿¡ ¸¶¹«¸®µÆ´Ù. 

ÀÌÈÄ ÀÌ¿ë¼· ½ÃÀåÀº Çö´ëÂ÷ ÇÏ¾ðÅÂ ºÎ»çÀåÀ» ¸¸³µ´Ù. 

³ëÁ¶ ÃøÀº ÀÌ¹ø ÀÌ ½ÃÀåÀÇ ¹æ¹®¿¡ ´ëÇØ “‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ Á¤Ä¡Àû ÆÛÆ÷¸Õ½º”¶ó¸ç “ÁøÁ¤ÇÑ ÀÇ¹ÌÀÇ ÁÂ´ãÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”°í Æò°¡Çß´Ù. 

¾Õ¼­ ³ëÁ¶ ÃøÀº Áö³­ 28ÀÏ ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’ ±ä±Þ Áø´Ü Åä·ÐÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏ¸é¼­ ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀå¿¡°Ô Âü¼®À» ¿äÃ»ÇßÀ¸³ª °ÅÀýµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. 

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ³ëÁ¶´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù ¿©·ÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ ¿ï»ê½Ã¹ÎÀÇ 66.7%°¡ ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¿¡ ¹Ý´ëÇÑ´Ù°í ÀÀ´äÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. 

¿ï»ê»çÈ¸Á¶»ç¿¬±¸¼Ò°¡ Áö³­ 29ÀÏ ARSÀüÈ­¸éÁ¢Á¶»ç ¹æ½ÄÀ¸·Î 1,001¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ Á¶»çÀÌ¸ç, Ç¥º»¿ÀÂ÷ 95%, ½Å·Ú¼öÁØ ±3.1ÀÌ´Ù. Á¶»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÀ´äÀÚÀÇ 50.5%°¡ ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’·Î ¿ï»êÀÇ ÀÏÀÚ¸®¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â Á¤ºÎ Á¤Ã¥¿¡ 66.7%°¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 

Çö´ëÁß°ø¾÷ ±¸Á¶Á¶Á¤ ÀÌÈÄ Çö´ëÀÚµ¿Â÷±îÁö ¾î·Á¿öÁö¸é ¿ï»ê °æÁ¦°¡ ½É°¢ÇÑ »óÈ²ÀÌ ¿Ã °ÍÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ßÀº ÀÀ´äÀÚÀÇ 68.6%°¡ ‘¸Å¿ì °ø°¨’, 13.9%°¡ ‘°ø°¨ÇÏ´Â Æí’ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.

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  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, ¾ÈÀü ºÎ¼­Àå °ø°¨ ÇùÀÇÈ¸ ¹ßÁ·
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  • È­ÇÐ³×Æ®¿öÅ©Æ÷·³¼­ ¼®À¯È­ÇÐ ´ë±â¾÷-Áß¼Ò±â¾÷ µ¿¹Ý¼ºÀå ¹æ¾È ¸ð»ö
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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