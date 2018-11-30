[¿µ»ó] ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀå ¡®±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®¡¯ ¼³µæÂ÷ Çö´ëÂ÷³ëÁ¶ ¹æ¹®¡¦ÀÌ°ß¸¸ È®ÀÎ

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‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀåÀÌ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶¸¦ Ã£¾Æ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Çß´Âµ¥, ÆØÆØÇÑ °ø¹æ¸¸ ÁÖ°í¹Þ´Ù ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.
30ÀÏ ¿ÀÀü Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀåÀ» ¹æ¹®ÇÑ ÀÌ¿ë¼· ±¤ÁÖ½ÃÀåÀº ÇÏºÎ¿µ ³ëÁ¶ÁöºÎÀåÀ» ¸ÕÀú Ã£¾Ò´Ù.
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±×·¯¸é¼µµ ÀÌ ½ÃÀåÀº “¿ï»êµµ ¿¹Àü°°Áö ¾Ê°ÚÁö¸¸, ±¤ÁÖ °æÁ¦´Â 2012³âºÎÅÍ ÀÎ±¸°¡ ¼øÀ¯ÃâµÇ°í, Áö³ÇØ¸¸ 8,100¸íÀÌ ±¤ÁÖ¸¦ ¶°³ª´Â µî ¸Å¿ì ¾î·Á¿î »óÈ²”ÀÌ¶ó¸ç “Ã£¾Æ¿À´Â ±¤ÁÖ¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ °í¹ÎÇÏ´Ù ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¸¦ ³íÀÇÇÏ°Ô µÆ°í, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ±¤ÁÖ ÀþÀºÀÌ¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿Í´Þ¶ó”°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÇÏºÎ¿µ ³ëÁ¶ÁöºÎÀåÀº “±¤ÁÖ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÏÀÚ¸® ¿°¿øÀ» ¿Ö°îÇÏ·Á´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, »ç¾÷ Á¦¸ñºÎÅÍ Áö¿ª°¨Á¤À» ºÎÃß±ä´Ù°í ´À³¤´Ù”¸é¼ “Çö´ëÂ÷´Â ³»¼ö½ÃÀå ºÎÁø, ¹Ì±¹ °ü¼¼ÆøÅº µîÀ¸·Î »ó´çÈ÷ ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ°í, Çö´ëÂ÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚµ¿Â÷»ê¾÷ ÀÚÃ¼°¡ À§±â´Ù”¶ó°í ¸Â¼¹´Ù.
ÇÏ ÁöºÎÀåÀº “¿ï»êµµ ±¤ÁÖ ¸øÁö¾Ê°Ô Ã»³â ½Ç¾÷ ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇÏ°í, Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ ±¸Á¶Á¶Á¤À¸·Î ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¿ï»êÀ» ¶°³ »óÈ²¿¡¼ ¿ï»ê ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÒ¾È°ú Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½Åµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù”¸ç ¿ï»êÁö¿ª °æÁ¦ÀÇ ½É°¢¼ºµµ °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î“‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’°¡ ½ÃÇàµÇ´õ¶óµµ 1¸¸2,00¿©°³ÀÇ ÀÏÀÚ¸®°¡ »ý°Ü³ªÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ°í, ºÎÇ°»ç¸¦ À¯Ä¡ÇÑ´Ù°í ÇØµµ °æÂ÷ 10¸¸´ë¸¦ º¸°í ±¤ÁÖ¿¡ °øÀåÀ» ÁöÀ» ºÎÇ°»ç´Â °ÅÀÇ ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “½Ã°£À» °®°í ½É»ç¼÷°íÇØ¼ ½ÇÁúÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÈ¿°ú, Áö¼Ó°¡´É ¿©ºÎ µîÀ» ÃæºÐÈ÷ °ËÅäÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ¿ë¼· ½ÃÀå°ú ÇÏºÎ¿µ ÁöºÎÀåÀÇ Ç¥Á¤Àº ´ë´ãÀÌ °è¼ÓµÉ¼ö·Ï ±»¾îÁ³´Ù. ¼·Î ÀÔÀå¸¸ ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ÆØÆØÇÏ°Ô ÀÌ¾îÁö´ø ´ë´ãÀº 30¿©ºÐ¸¸¿¡ ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÌ¿ë¼· ½ÃÀåÀº Çö´ëÂ÷ ÇÏ¾ðÅÂ ºÎ»çÀåÀ» ¸¸³µ´Ù.
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ÇÑÆí ÀÌ³¯ ³ëÁ¶´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù ¿©·ÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ ¿ï»ê½Ã¹ÎÀÇ 66.7%°¡ ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’¿¡ ¹Ý´ëÇÑ´Ù°í ÀÀ´äÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¿ï»ê»çÈ¸Á¶»ç¿¬±¸¼Ò°¡ Áö³ 29ÀÏ ARSÀüÈ¸éÁ¢Á¶»ç ¹æ½ÄÀ¸·Î 1,001¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ Á¶»çÀÌ¸ç, Ç¥º»¿ÀÂ÷ 95%, ½Å·Ú¼öÁØ ±3.1ÀÌ´Ù. Á¶»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÀ´äÀÚÀÇ 50.5%°¡ ‘±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®’·Î ¿ï»êÀÇ ÀÏÀÚ¸®¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â Á¤ºÎ Á¤Ã¥¿¡ 66.7%°¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
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