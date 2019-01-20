ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸¹Àº ³¯ ¼®Åº¹ßÀü °¡µ¿ ´õ ÁÙÀÎ´Ù¡¦'Ãâ·ÂÁ¦ÇÑ' È®´ë
2½Ã°£ Àü
ÆúÅ©½º¹Ù°Õ "Àü±âÂ÷ º¸±ÞÀ¸·Î ¼ÒÇüÂ÷ °ª ±ÞµîÇÒ °Í"
2½Ã°£ Àü
±¤È­¹®±¤Àå 3.7¹è È®´ë¡¦½ÃÃ»±îÁö ÁöÇÏ ¿¬°áÇÏ°í GTX¿ª ½Å¼³
2½Ã°£ Àü
'ÈÞ½ÄÀº ¾ò¾ú´Âµ¥¡¦' º¥ÅõÈ£, ÀÕ´Ü ºÎ»ó ¾ÇÀç¿¡ '¿ï»ó'
4½Ã°£ Àü
JYP, 5ÀÎÁ¶ ½ÅÀÎ °É±×·ì 'ITZY' °ø°³
4½Ã°£ Àü
Â÷±âÈ¯, 'Ä®ºó¼ÒÃÑ'À¸·Î 5.18 ±¤ÁÖ ¹Î½É Àú°Ý
4½Ã°£ Àü
½ñ¾ÆÁø ¹Ú¼ö ¼¼·Ê¡¦º£Æ®³² ¾ð·ÐÀº '¹ÚÇ×¼­ È¦¸¯'
4½Ã°£ Àü
µ¿ÇØ¾È ¿ÀÂ¡¾î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿ÔÁö¸¸¡¦ÀÚ¿ø°í°¥ '¿ì·Á' ¿Ö?
5½Ã°£ Àü
"±Ý¿¬ Èûµé¾î ´ú ÇÇ¿î´Ù?¡¦'µ¿¸Æ°æÈ­ À§Çè' ¸¶Âù°¡Áö"
5½Ã°£ Àü
'ÀÏº»Àº ¹ú½á 8°­ ÁØºñ?'¡¦º£Æ®³² °æ±â¿¡ ¸ô¸° ìí ÃëÀçÁø
5½Ã°£ Àü
ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã ±Ëµµ ¿Ã¶úÁö¸¸¡¦ÇÑ ´Þµ¿¾È Ä¡¿­ÇÑ '¼ö½Î¿ò' ¿¹°í
5½Ã°£ Àü
±âÀû ½á³½ ¹ÚÇ×¼­ "¿­½ÉÈ÷ ¶Ù¾îÁØ ¼±¼öµé °í¸¶¿ö"
5½Ã°£ Àü
'2019 LPGA °³¸·Àü ¿ì½Â' ÁöÀºÈñ, ÀÚ½Å°¨±îÁö ¾ò¾ú´Ù
5½Ã°£ Àü
'ÀçÆÇ¹Î¿ø' ¿©¾ß ¾ø´Ù¡¦'À¯±Ç¹«ÁË, ¹«±ÇÀ¯ÁË' »Ñ¸® »Ì¾Æ¾ß
5½Ã°£ Àü
´Ù½Ã ²ÞÆ²´ë´Â ³²ºÏ °æÇùÁÖ '°³¹Ì¹«´ý ÁÖÀÇº¸'
5½Ã°£ Àü
'¾ÆÀÌ½ºÁßµ¶=¸¶¾àÁßµ¶, ¹ÐÂ÷=ÈÙÃ¼¾î'¡¦³²ºÏ ÀÇÇÐ¿ë¾î ÅëÀÏ ÃßÁø
3ÀÏ Àü
'Àåº®À» ±ú¶ó'¡¦º£¸¦¸°¼­ ÇÑµ¶ ºÐ´Ü»óÈ² ¼ÒÀç Áö½Ä°ÔÀÓ ½Ã¿¬È¸
3ÀÏ Àü
"¼±¼ö Àå¾ÇÀº ¼º°ü°è°¡ ÁÖ ¹æ¹ý" 10³âÀü Æø·Îµµ ÆÇ¹ÚÀÌ
3ÀÏ Àü
ÁÂ¿ì 'ºñ»ó ±ô¹ÚÀÌ' ÄÑ°í Á÷ÁøÇÏ´Â ¹® ´ëÅë·É
3ÀÏ Àü
°æ°í 2Àå¿¡ ¿ôÀº ¹ÚÇ×¼­È£¡¦Æä¾îÇÃ·¹ÀÌ Á¡¼ö¶õ?
3ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME ¿ÀÇÇ´Ï¾ð ÇöÀå¼Ò¸®
[ÇöÀå¼Ò¸® Ä®·³] Á¶ÇÕÀå ¼±°Å¿¡ ÀÓÇÏ´Â ¿ì¸®µéÀÇ ÀÚ¼¼
19¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ÀåÀç¿Ï ¿ï»ê½Ã¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ È«º¸ÁÖ¹«°ü
  • ½ÂÀÎ 2019.01.20 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿¬ºÀ·±Ç·Â ¿å½É¿¡ ºÎÁ¤·ºñ¸® ²÷ÀÌÁú ¾Ê´Â Á¶ÇÕÀå ¼±°Å
Á¶ÇÕ¿ø ¸¶À½Àº µ·ºÀÅõ ¾Æ´Ñ ÈÄº¸ÀÚÀÇ Áø½ÉÀ¸·Î ¾ò¾î¾ß
3¿ù ¼±°Å À¯±ÇÀÚ·ÈÄº¸ÀÚ ¸ðµÎ °øÁ¤ÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÀÓÇÏ±æ

 

ÀåÀç¿Ï ¿ï»ê½Ã¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ È«º¸ÁÖ¹«°ü

2016³â ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å, 2017³â ´ëÅë·É¼±°Å, 2018³â¿¡´Â Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å°¡ ÀÖ¾ú´Ù. 2019³âµµ´Â ¼±°Å ¾øÀÌ Áö³ª°¡´Â °ÍÀÎ°¡. ±¹¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ±×¸® Å©Áö´Â ¾ÊÁö¸¸ ¿À´Â 3¿ù 13ÀÏ ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ Àü±¹ÀûÀÎ ¼±°Å°¡ ÀÖ´Ù. Àü±¹ 1,300¿©°³ÀÇ ³óÇù, ¼öÇù ±×¸®°í »ê¸²Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´ëÇ¥ÀÚ¸¦ »Ì´Â Á¦2È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå ¼±°Å°¡ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ´Ù. 


±×·±µ¥ Àü ±¹¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¼±°Åµµ ¾Æ´Ñ Á¶ÇÕÀÇ ´ëÇ¥¸¦ ¾îÂ¼´Ù°¡(?) ±¹°¡Á¶Á÷ÀÎ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡ °ü¿©ÇÏ°Ô µÆÀ»±î? °á·ÐºÎÅÍ ¸»ÇÏÀÚ¸é Á¶ÇÕÀåÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸®°¡ ³Ê¹«³ª Å½ÀÌ ³ª±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ³ó¾îÃÌ Áö¿ªÀÇ ¼±ÃâÁ÷ Á¶ÇÕÀåÀº Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ À¯Áö¸¦ º¸Àå¹Þ´Â ÀÚ¸®ÀÌ´Ù. ¾Ë·ÁÁø ¹Ù¿¡ µû¸£¸é ²Ï ³ôÀº ¿¬ºÀ°ú ÀûÁö ¾ÊÀº ÆÇ°øºñ¿¡ Á¶ÇÕÀÇ ¼öÀåÀ¸·Î¼­ÀÇ º¸ÀåµÈ ±Ç¸®±îÁö Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾îÁö°£ÇÑ ¼±ÃâÁ÷ °øÁ÷ÀÌ ºÎ·´Áö ¾ÊÀ» ÀÚ¸®°¡ Á¶ÇÕÀåÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸®´Ù. ÀÌ´Â ¼±°Å°úÁ¤¿¡¼­ °¥µî°ú ºÎÁ¤·ºñ¸®°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê´Â ¿øÀÎÀÌ µÆ´Ù. ÀÚ°ÝÀ» °®Ãá Á¶ÇÕ¿øµé¸¸ ÅõÇ¥ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼±°ÅÀÇ Æ¯¼º»ó À¯±ÇÀÚ´Â ¼öÃµ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ï ÀÏºÎ Á¶ÇÕ¿øµéÀ» È®½ÇÇÑ ³» Ç¥·Î ¸¸µé ¼ö¸¸ ÀÖ´Ù¸é Á¶ÇÕÀå ÀÚ¸®°¡ ±×¸® ¸Ö°Ô¸¸ ´À²¸ÁöÁö´Â ¾Ê´Â °ÍÀÌ´Ù. 


½ÇÁ¦ 2010³â °æºÏ ºÀÈ­Áö¿ªÀÇ ÇÑ ³óÇù Á¶ÇÕÀå¼±°Å¿¡´Â Á¶ÇÕ¿ø 510¿©¸íÁß ¹«·Á 249¸íÀÌ ÀÔ°ÇµÇ´Â ÃÊÀ¯ÀÇ »ç°ÇÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÌµéÀº Àû°Ô´Â 5¸¸¿ø ¸¹°Ô´Â 60¸¸¿ø±îÁö ÃÑ 7,000¸¸¿ø »ó´çÀÇ µ·À» ¹Þ¾Ò´Ù. ºñ´Ü ºÀÈ­Áö¿ª¸¸ÀÇ ¹®Á¦´Â ¾Æ´Ï¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. °á±¹ ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²À» ¹æÄ¡ÇØ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù´Â ¿©·ÐÀÌ Çü¼ºµÅ 2014³â 7¿ù ‘°ø°ø´ÜÃ¼µî À§Å¹¼±°Å¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü’ÀÌ Á¦Á¤µÅ Á¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ À§Å¹ÇØ 2015³â »ç»ó ÃÖÃÊ·Î Àü±¹µ¿½Ã¿¡ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ °ü¸®ÇÏ¿¡ Á¶ÇÕÀåÀÌ ¼±ÃâµÆ°í ¿ÃÇØ 2È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. 


¾ÈÅ¸±õ°Ôµµ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ À§Å¹ ½Ç½ÃÇÑ 2015³â Á¶ÇÕÀå¼±°Å¿¡¼­µµ ÈÄº¸ÀÚ ¸Å¼ö ¹× ±âºÎÇàÀ§´Â 350¿©°Ç¿¡ ÀÌ¸£´Â µî ¿ÏÀüÈ÷ ¹Ú¸êµÆ´Ù°í´Â º¼ ¼ö ¾ø´Ù. ÀÌ´Â Á¶ÇÕÀå¼±°ÅÀÇ À¯±ÇÀÚ ¼ö°¡ ÀÏ¹Ý ¼±°Åº¸´Ù ÀûÀº µ¥´Ù ÈÄº¸ÀÚ¿Í Á¶ÇÕ¿ø°£ÀÇ Ä£¹Ð¼º ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ÁöÀûµÇ°í ÀÖ´Âµ¥ Áö¿ª Æ¯¼ö¼º¿¡ ±âÀÎÇÑ Áö¿¬, ÇÐ¿¬, Ç÷¿¬ µî °³ÀÎÀû °ü°è·Î ¾ôÇô ºÒ¹ýÀÇ ¿¬°á°í¸®¸¦ ²÷±â¿¡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª Á¶ÇÕ¿¡¼­ Á÷Á¢ ¼±°Å¸¦ °ü¸®ÇÒ ´ç½Ã¿Í ºñ±³ÇÑ´Ù¸é ´«¿¡ ¶ç°Ô ´Þ¶óÁø °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÇ°í ÀÖ¾î »ó´çÈ÷ °í¹«ÀûÀÌ´Ù. À§Å¹¼±°Å¹ýÀÌ »ó´çÈ÷ ¾ö°ÝÇÑ ÆíÀÌ¶ó °ø½ÄÀûÀÎ ¼±°Å¿îµ¿Àº ÈÄº¸ÀÚ º»ÀÎ¸¸ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °ø°³µÈ Àå¼Ò¿¡¼­ À¯±ÇÀÚÀÎ Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô ¸íÇÔÀ» Á÷Á¢ ÁÖ°Å³ª ÀüÈ­ÅëÈ­¸¦ ÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú Á¶ÇÕ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¼±°Å¿îµ¿ ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀüºÎ´Ù. 


±×·³ ±ú²ýÇÑ Á¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ¼± ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÎ°¡? ¸ÕÀú ÈÄº¸ÀÚ¿Í À¯±ÇÀÚ ¸ðµÎ°¡ ±ú²ýÇÑ ¼±°Å¸¦ Ä¡¸£°Ú´Ù´Â È®°íÇÑ ÀÇÁö¸¦ °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù. 


ÈÄº¸ÀÚ´Â Á¶ÇÕÀåÀÌ¶õ Á÷À§°¡ Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ½º½º·Î ÃâÀÚÇØ ¸¸µç »ç¾÷Ã¼ÀÇ Àü¹®°æ¿µÀÎÀ¸·Î Á¶ÇÕÀÌ ¿î¿ëÇÏ´Â ½Å¿ë»ç¾÷, ÆÇ¸Å, Á¶ÇÕ¿ø °øµ¿¼Òµæ »ç¾÷¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÏ³ªÇÏ³ªÀÇ °á°ú°¡ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ˜®¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö°¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ¸í½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Á¶ÇÕ¿øÀÇ ¸¶À½À» ¾ò´Â °ÍÀº µ·ºÀÅõ°¡ ¾Æ´Ï¶ó Á¶ÇÕÀ» ÇâÇÑ ÈÄº¸ÀÚÀÇ Áø½ÉÀÌ´Ù. 


Á¶ÇÕ¿øµµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÌ´Ù. Á¦´ë·Î µÈ Á¶ÇÕÀåÀ» ¼±ÃâÇØ Á¶ÇÕ ¿î¿µÀÌ Àß µÇ¼­ Á¶ÇÕÀÇ ÀÚ»êÀÌ ´Ã¾î³ª¸é ³» ÅëÀå¿¡ ²ÈÈ÷´Â ¹è´ç±ÝÀÌ ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ´Ù. ÈÄº¸ÀÚ°¡ Àº¹ÐÈ÷ ÁÖ´Â ¸¶À½ ºÒÆíÇÑ µ·ºÀÅõ¿Í ºñ±³ÇÒ ¹Ù°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÈÄº¸ÀÚÀÇ °ø¾à°ú ÀÚÁú¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù. 


µÎ ¹øÂ°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â 2019³â Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå¼±°Å°¡ °øÁ¤ÇÏ°í ±ú²ýÇÑ ¼±°Å°¡ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
 

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

ÀåÀç¿Ï ¿ï»ê½Ã¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ È«º¸ÁÖ¹«°ü

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¹ÎÁÖ´ç ¼ÕÇý¿ø ÀÇ¿ø Å»´ç, ÀÇÈ¤ ÇØ¼Ò ÈÄ º¹±ÍÇÒ °Í
  • ºÎ»ê~¿ï»ê±¤¿ªÀüÃ¶ ¼ÛÁ¤¿ª±îÁö ³ë¼± ¿¬ÀåÇØ¾ß
  • µ¿¼­¹ßÀü ¡®Áß¼Ò±â¾÷ Á¤º¸º¸¾È ±â¼úÁö¿ø¡¯ ¾÷¹«Çù¾à
  • ¿ï»ê»óÀÇ, 2¿ù 8ÀÏ±îÁö ¡®Á¦31È¸ ¿ï»ê»ó°ø´ë»ó¡¯ ÈÄº¸ÀÚ ¸ðÁý
  • [ÇöÀåÃëÀç] ¿ï»ê ¡®°ü±¤ ¾Ö¹°´ÜÁö¡¯ ´ëÃ¥¾ø³ª<4¡¤³¡> µå¶ó¸¶¡¤¿µÈ­ °ü±¤½Ã¼³ ¡®¿¹»ê ¸Ô´Â ÇÏ¸¶¡¯
    • ºÎ»ê~¿ï»ê±¤¿ªÀüÃ¶ ¼ÛÁ¤¿ª±îÁö ³ë¼± ¿¬ÀåÇØ¾ß ºÎ»ê~¿ï»ê±¤¿ªÀüÃ¶ ¼ÛÁ¤¿ª±îÁö ³ë¼± ¿¬ÀåÇØ¾ß
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top