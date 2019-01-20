[ÇöÀå¼Ò¸® Ä®·³] Á¶ÇÕÀå ¼±°Å¿¡ ÀÓÇÏ´Â ¿ì¸®µéÀÇ ÀÚ¼¼

¿¬ºÀ·±Ç·Â ¿å½É¿¡ ºÎÁ¤·ºñ¸® ²÷ÀÌÁú ¾Ê´Â Á¶ÇÕÀå ¼±°Å
Á¶ÇÕ¿ø ¸¶À½Àº µ·ºÀÅõ ¾Æ´Ñ ÈÄº¸ÀÚÀÇ Áø½ÉÀ¸·Î ¾ò¾î¾ß
3¿ù ¼±°Å À¯±ÇÀÚ·ÈÄº¸ÀÚ ¸ðµÎ °øÁ¤ÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÀÓÇÏ±æ
|ÀåÀç¿Ï ¿ï»ê½Ã¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ È«º¸ÁÖ¹«°ü
2016³â ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å, 2017³â ´ëÅë·É¼±°Å, 2018³â¿¡´Â Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å°¡ ÀÖ¾ú´Ù. 2019³âµµ´Â ¼±°Å ¾øÀÌ Áö³ª°¡´Â °ÍÀÎ°¡. ±¹¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ±×¸® Å©Áö´Â ¾ÊÁö¸¸ ¿À´Â 3¿ù 13ÀÏ ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ Àü±¹ÀûÀÎ ¼±°Å°¡ ÀÖ´Ù. Àü±¹ 1,300¿©°³ÀÇ ³óÇù, ¼öÇù ±×¸®°í »ê¸²Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´ëÇ¥ÀÚ¸¦ »Ì´Â Á¦2È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå ¼±°Å°¡ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ´Ù.
±×·±µ¥ Àü ±¹¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¼±°Åµµ ¾Æ´Ñ Á¶ÇÕÀÇ ´ëÇ¥¸¦ ¾îÂ¼´Ù°¡(?) ±¹°¡Á¶Á÷ÀÎ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡ °ü¿©ÇÏ°Ô µÆÀ»±î? °á·ÐºÎÅÍ ¸»ÇÏÀÚ¸é Á¶ÇÕÀåÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸®°¡ ³Ê¹«³ª Å½ÀÌ ³ª±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ³ó¾îÃÌ Áö¿ªÀÇ ¼±ÃâÁ÷ Á¶ÇÕÀåÀº Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ À¯Áö¸¦ º¸Àå¹Þ´Â ÀÚ¸®ÀÌ´Ù. ¾Ë·ÁÁø ¹Ù¿¡ µû¸£¸é ²Ï ³ôÀº ¿¬ºÀ°ú ÀûÁö ¾ÊÀº ÆÇ°øºñ¿¡ Á¶ÇÕÀÇ ¼öÀåÀ¸·Î¼ÀÇ º¸ÀåµÈ ±Ç¸®±îÁö Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾îÁö°£ÇÑ ¼±ÃâÁ÷ °øÁ÷ÀÌ ºÎ·´Áö ¾ÊÀ» ÀÚ¸®°¡ Á¶ÇÕÀåÀÌ¶ó´Â ÀÚ¸®´Ù. ÀÌ´Â ¼±°Å°úÁ¤¿¡¼ °¥µî°ú ºÎÁ¤·ºñ¸®°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê´Â ¿øÀÎÀÌ µÆ´Ù. ÀÚ°ÝÀ» °®Ãá Á¶ÇÕ¿øµé¸¸ ÅõÇ¥ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼±°ÅÀÇ Æ¯¼º»ó À¯±ÇÀÚ´Â ¼öÃµ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ï ÀÏºÎ Á¶ÇÕ¿øµéÀ» È®½ÇÇÑ ³» Ç¥·Î ¸¸µé ¼ö¸¸ ÀÖ´Ù¸é Á¶ÇÕÀå ÀÚ¸®°¡ ±×¸® ¸Ö°Ô¸¸ ´À²¸ÁöÁö´Â ¾Ê´Â °ÍÀÌ´Ù.
½ÇÁ¦ 2010³â °æºÏ ºÀÈÁö¿ªÀÇ ÇÑ ³óÇù Á¶ÇÕÀå¼±°Å¿¡´Â Á¶ÇÕ¿ø 510¿©¸íÁß ¹«·Á 249¸íÀÌ ÀÔ°ÇµÇ´Â ÃÊÀ¯ÀÇ »ç°ÇÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÌµéÀº Àû°Ô´Â 5¸¸¿ø ¸¹°Ô´Â 60¸¸¿ø±îÁö ÃÑ 7,000¸¸¿ø »ó´çÀÇ µ·À» ¹Þ¾Ò´Ù. ºñ´Ü ºÀÈÁö¿ª¸¸ÀÇ ¹®Á¦´Â ¾Æ´Ï¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. °á±¹ ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²À» ¹æÄ¡ÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù´Â ¿©·ÐÀÌ Çü¼ºµÅ 2014³â 7¿ù ‘°ø°ø´ÜÃ¼µî À§Å¹¼±°Å¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü’ÀÌ Á¦Á¤µÅ Á¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ À§Å¹ÇØ 2015³â »ç»ó ÃÖÃÊ·Î Àü±¹µ¿½Ã¿¡ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ °ü¸®ÇÏ¿¡ Á¶ÇÕÀåÀÌ ¼±ÃâµÆ°í ¿ÃÇØ 2È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¾ÈÅ¸±õ°Ôµµ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ À§Å¹ ½Ç½ÃÇÑ 2015³â Á¶ÇÕÀå¼±°Å¿¡¼µµ ÈÄº¸ÀÚ ¸Å¼ö ¹× ±âºÎÇàÀ§´Â 350¿©°Ç¿¡ ÀÌ¸£´Â µî ¿ÏÀüÈ÷ ¹Ú¸êµÆ´Ù°í´Â º¼ ¼ö ¾ø´Ù. ÀÌ´Â Á¶ÇÕÀå¼±°ÅÀÇ À¯±ÇÀÚ ¼ö°¡ ÀÏ¹Ý ¼±°Åº¸´Ù ÀûÀº µ¥´Ù ÈÄº¸ÀÚ¿Í Á¶ÇÕ¿ø°£ÀÇ Ä£¹Ð¼º ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ÁöÀûµÇ°í ÀÖ´Âµ¥ Áö¿ª Æ¯¼ö¼º¿¡ ±âÀÎÇÑ Áö¿¬, ÇÐ¿¬, Ç÷¿¬ µî °³ÀÎÀû °ü°è·Î ¾ôÇô ºÒ¹ýÀÇ ¿¬°á°í¸®¸¦ ²÷±â¿¡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª Á¶ÇÕ¿¡¼ Á÷Á¢ ¼±°Å¸¦ °ü¸®ÇÒ ´ç½Ã¿Í ºñ±³ÇÑ´Ù¸é ´«¿¡ ¶ç°Ô ´Þ¶óÁø °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÇ°í ÀÖ¾î »ó´çÈ÷ °í¹«ÀûÀÌ´Ù. À§Å¹¼±°Å¹ýÀÌ »ó´çÈ÷ ¾ö°ÝÇÑ ÆíÀÌ¶ó °ø½ÄÀûÀÎ ¼±°Å¿îµ¿Àº ÈÄº¸ÀÚ º»ÀÎ¸¸ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °ø°³µÈ Àå¼Ò¿¡¼ À¯±ÇÀÚÀÎ Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô ¸íÇÔÀ» Á÷Á¢ ÁÖ°Å³ª ÀüÈÅëÈ¸¦ ÇÏ´Â ¹æ¹ý°ú Á¶ÇÕ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¼±°Å¿îµ¿ ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀüºÎ´Ù.
±×·³ ±ú²ýÇÑ Á¶ÇÕÀå¼±°Å¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ¼± ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÎ°¡? ¸ÕÀú ÈÄº¸ÀÚ¿Í À¯±ÇÀÚ ¸ðµÎ°¡ ±ú²ýÇÑ ¼±°Å¸¦ Ä¡¸£°Ú´Ù´Â È®°íÇÑ ÀÇÁö¸¦ °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù.
ÈÄº¸ÀÚ´Â Á¶ÇÕÀåÀÌ¶õ Á÷À§°¡ Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ½º½º·Î ÃâÀÚÇØ ¸¸µç »ç¾÷Ã¼ÀÇ Àü¹®°æ¿µÀÎÀ¸·Î Á¶ÇÕÀÌ ¿î¿ëÇÏ´Â ½Å¿ë»ç¾÷, ÆÇ¸Å, Á¶ÇÕ¿ø °øµ¿¼Òµæ »ç¾÷¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÏ³ªÇÏ³ªÀÇ °á°ú°¡ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ˜®¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö°¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ¸í½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Á¶ÇÕ¿øÀÇ ¸¶À½À» ¾ò´Â °ÍÀº µ·ºÀÅõ°¡ ¾Æ´Ï¶ó Á¶ÇÕÀ» ÇâÇÑ ÈÄº¸ÀÚÀÇ Áø½ÉÀÌ´Ù.
Á¶ÇÕ¿øµµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÌ´Ù. Á¦´ë·Î µÈ Á¶ÇÕÀåÀ» ¼±ÃâÇØ Á¶ÇÕ ¿î¿µÀÌ Àß µÇ¼ Á¶ÇÕÀÇ ÀÚ»êÀÌ ´Ã¾î³ª¸é ³» ÅëÀå¿¡ ²ÈÈ÷´Â ¹è´ç±ÝÀÌ ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ´Ù. ÈÄº¸ÀÚ°¡ Àº¹ÐÈ÷ ÁÖ´Â ¸¶À½ ºÒÆíÇÑ µ·ºÀÅõ¿Í ºñ±³ÇÒ ¹Ù°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÈÄº¸ÀÚÀÇ °ø¾à°ú ÀÚÁú¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù.
µÎ ¹øÂ°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â 2019³â Àü±¹µ¿½ÃÁ¶ÇÕÀå¼±°Å°¡ °øÁ¤ÇÏ°í ±ú²ýÇÑ ¼±°Å°¡ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
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