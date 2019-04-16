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  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
  • ´ñ±Û 0
   
 
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ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ Áö¿ª»çÈ¸¼­ºñ½ºÅõÀÚ»ç¾÷ Á¦°ø±â°ü 25°³¼Ò Áß (»ç)²Þºû¼Ò±Ý ¼º±âÀå ´ëÇ¥, (ÁÖ)¹ÙÀÓ¿¡µà ±èÀç¿µ ´ëÇ¥, (ÁÖ)»ì¸² ±è¾Ö¶û ´ëÇ¥ µî 16°³ ±â°ü ´ëÇ¥°¡ Âü¼®Çß´Ù.

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¾ÕÀ¸·Î Áß±¸´Â ¿øÈ°ÇÑ ÀÎ·Â¼ö±Þ À§ÇØ 'Áß±¸ ÀÏÀÚ¸®Áö¿ø¼¾ÅÍ'ÀÇ ÀÎ·ÂPOOLÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¿ì¼öÇÑ ¸ÂÃãÇü ÀÎÀç¸¦ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ¾Ë¼±¡¤Áö¿øÇÑ´Ù.
Áö¿ª»çÈ¸¼­ºñ½ºÅõÀÚ»ç¾÷À» Á¦°øÇÏ´Â 25°³ ±â°üµéÀº Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­ À§ÇØ Á÷¿ø ¸ðÁý ½Ã 'Áß±¸ ÀÏÀÚ¸®Áö¿ø¼¾ÅÍ'¿Í ÇùÁ¶ÇØ Áß±¸ ±¸¹ÎÀ» ¿ì¼± Ã¤¿ëÅä·Ï ÇÑ´Ù.
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Áß±¸ Áö¿ª¿¡¼­ ±¹¡¤½Ãºñ·Î ÁøÇàµÇ´Â »çÈ¸¼­ºñ½ºÅõÀÚ»ç¾÷À» ÁøÇàÇÏ´Â ±â°üÀº ¸ðµÎ 36°³·Î ÀÌ³¯ Çù¾à¿¡´Â ÀÌ °¡¿îµ¥ 25°³¼Ò°¡ Âü¿©Çß´Ù.
Âü¿©ÇÑ ±â°üÀº (»ç)²Þºû¼Ò±Ý, (ÁÖ)¹ÙÀÓ¿¡µà, (ÁÖ)»ì¸², °ø°¨½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ, °ü°æ³óÀå, ²Þ³ª¹«Ã¢ÀÇ¼¾ÅÍ, ²ÞÀÌ ÀÖ´Â ¾Æµ¿¹ß´Þ¿¬±¸¼Ò, ´õ°ø°¨ ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â ¹ß´Þ¼¾ÅÍ, ·Îµ©¾ð¾î½É¸®Ä¡·á¼¾ÅÍ, ¹Ý±¸Å²´õÃ¢ÀÇ¼¾ÅÍ, º°»Ñ¸®´Â¾ÆÀÌÅëÇÕÄ¡·á¼¾ÅÍ, ¾È¸¶¿øÀÇÇ°°Ý, ¾à»çÃ¼À°°ü, ¾à¼Õ¾È¸¶¿ø, ¿¡ÄÚ¸ÞÀÌµå°ø¿¹±³À°ÇùÈ¸, ¿ï»ê½£½É¸®»ó´ãÄÚÄª¼¾ÅÍ, ¿ï»ê¾ÆÀÌºñµðº£ÀÌÆ®½ºÇÇÄ¡¼¾ÅÍ, ÀÌ·ë¾Æµ¿¹ß´Þ¼¾ÅÍ, Àü±¹º£ÀÌºñÇÃ·¡³ÊÇùÈ¸, Á¤½ÅÀÎÁö¹®È­ÇÐ±³, Å²½º¾Æµ¿¹ß´Þ¼¾ÅÍ, ÅÂÈ­¾Æµ¿°¡Á·¹ß´Þ¿¬±¸¼Ò, ÇÑ±¹¿©¼ºÀÇÀüÈ­ ¿ï»êÁöºÎ, ÇØÇÇ¸¶ÀÎµå½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ, Çàº¹½ºÇÇÄ¡ µîÀÌ´Ù.
ÀÌµé ±â°üÀº ¿µÀ¯¾Æ¹ß´ÞÁö¿ø, ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â½É¸®Áö¿ø, ¾Æµ¿ºñÀüÇü¼ºÁö¿ø°ú Ã¼ÇèÈ°µ¿Áö¿ø, ½Ç¹ö¸ÂÃã¹®È­È°µ¿°ú ½É¸®Áö¿ø, »ç¶û³ª´®¾È¸¶, Àå¾ÖÀÎº¸Á¶±â±â·»Å», Á÷¾÷´É·Â¹ß´Þ, ºÎ¸ðÇÐ±³, ÀÓ»êºÎ»ýÈ°°Ç°­Áö¿ø, ¼ºÀÎ½É¸®Áö¿ø µî ÀüÃ¼ 14°³ ºÐ¾ßÀÇ »çÈ¸¼­ºñ½ºÅõÀÚ»ç¾÷À» ÃÖ´ë 7°³±îÁö ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¾÷Àº ¸ÅÇØ 2¿ù Á¤±âÀÌ¿ëÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇØ ¿î¿µÇÑ´Ù.
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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