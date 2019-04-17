°ø°ø½Ã¼³¹° µî ÀÎÇÁ¶ó ºÎÁ·, ºÏ±¸ Áß»êµ¿ ÀÎ±¸ À¯ÀÔ¿¡µµ Âù¹ä½Å¼¼

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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ÃÖ±Ù Áß»êµ¿ ÁÖ¹ÎµéÀº ºÏ±¸Ã»¿¡ °¢Á¾ »ýÈ°¹Î¿øÀ» Á¦±âÇß´Ù.

ÁÖ¹Î A¾¾´Â ¡°Áß»êÃÊ ¿· °ø»çÁßÀÎ °ø¿ø¿¡ ¿îµ¿±â±¸°¡ 2°³¸¸ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´Ù. ÀÎ±Ù ¾ÆÆÄÆ® ¿· ¼Ò°ø¿ø¿¡µµ ¿îµ¿±â±¸°¡ 4°³ »ÓÀÌ´Ù¡±¶ó¸ç ¡°¸Å°îÃµ ÂÊ ÀÛÀº °øÅÍ¿¡´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ ±â±¸µéÀÌ 6°³³ª ¼³Ä¡µÅ º¹ÀâÇØ º¸ÀÌ±â ±îÁö ÇÏ´Ù. ÀÌ·± ÇàÅÂ´Â º¸¿©ÁÖ±â½Ä ÇàÁ¤ÀÌ¶ó°í ¹Û¿¡ ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ²¿Áý¾ú´Ù.

ÁÖ¹Î B¾¾´Â ¡°¼Ò°ø¿ø¿¡ ¿îµ¿±â±¸°¡ ºÎ½ÇÇØ ¹ß°ÉÀ½ÀÌ ²÷±â¸é ´ÊÀº ½Ã°£ Ã»¼Ò³âµéÀÇ ¿ì¹üÁö¿ªÀ¸·Î º¯ÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿îµ¿±â±¸ Ãß°¡¼³Ä¡·Î ¿îµ¿ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¸¹Àº ¾ÈÀüÇÑ °ø¿øÀ¸·Î ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡±°í ¿äÃ»Çß´Ù.

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¶Ç ÇÑ ´ë´ÜÀ§ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÀÇ ÁÖ¹ÎµéÀÌ µ¿ ¸íÄªÀ» Áß»êµ¿¿¡¼­ ¸Å°îµ¿À¸·Î º¯°æÇØ ´Þ¶ó´Â Áý´Ü¹Î¿øÀ» ³»±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ºÏ±¸Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°´ë´ÜÀ§ ¾ÆÆÄÆ®°¡ µé¾î¼­¸é¼­ Áß»êµ¿ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¹Î¿øÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀº »ç½Ç¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°µ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍÀÇ °æ¿ì ÇàÁ¤µ¿ ºÐµ¿À» ÇØ¾ß ¼¾ÅÍ¸¦ ´Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù º¸´Ï Àå±âÀû °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°Áß»êµ¿ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÆíÀÇ¸¦ À§ÇØ Áß»ê¹®È­¼¾ÅÍ ¾È¿¡ ÀÎ·ÂÀ» ¹èÄ¡ÇØ °£´ÜÇÑ ¼­·ù¹ß±Þ ¾÷¹«¸¦ º¸°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌ¸¦ ¸ð¸£½Ã´Â ºÐµéÀÌ ¸¹¾Æ ÀÌ¿ë·üÀÌ ÀúÁ¶ÇÑÅ×, ¾Ë·ÁÁö¸é ¹®Á¦°¡ ¾î´ÀÁ¤µµ ÇØ¼ÒµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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