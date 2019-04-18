°Å¼¼Áö´Â ¡®°ËÂûÀÇ ¹Ý°Ý¡¯¡¦ ¿ï»ê °æÂû ºÐÀ§±â´Â ¡®ÈäÈä¡¯

¿ï»êÁö¹æ°æÂûÃ»À» ¾Ð¼ö¼ö»öÇß´ø °ËÂûÀÇ ¡®¹Ý°Ý¡¯ÀÌ °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Ù. ±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇß´ø °æÂû°ü¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÏ¸é¼ ÆÄÀåÀº ´õ¿í Ä¿Áú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ¡®¼ö»ç±Ç Á¶Á¤¡¯¿¡ Àû±ØÀûÀÌ¾ú´ø ¿ï»ê °æÂû ³»ºÎ¿¡¼´Â È¸ÀÇ°¨±îÁö ÆÛÁö°í ÀÖ´Ù.
18ÀÏ ¿ï»êÁö¹æ°ËÂûÃ»¿¡ µû¸£¸é °ËÂûÀº ¿ï»ê°æÂûÃ» ¼Ò¼Ó A°æÀ§¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÑ »óÅÂ´Ù. A°æÀ§´Â Áö³ÇØ 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ´ç½Ã ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀåÀÇ Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇß´ø °æÂû°ü Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¾Ð¼ö¼ö»ö ¿µÀå µîÀ» ÅëÇØ ÆÄ¾ÇµÈ ¹Ù¿¡ µû¸£¸é A°æÀ§´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ¸·Î ±è±âÇö Àü ½ÃÀå Ãø±ÙÀ» Çù¹ÚÇÏ°í, ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ ¾Ë°Ô µÈ ³»¿ëµéÀ» ´©¼³ÇÏ´Â µî °¿ä¹Ì¼ö¿Í °ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. °ËÂûÀº ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
A°æÀ§ÀÇ ±¸¼Ó ¿©ºÎ´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ ´Ê°Ô °áÁ¤µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
±×µ¿¾È A°æÀ§´Â ±è Àü ½ÃÀå Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» °í¼ÒÇÑ °Ç¼³¾÷ÀÚ¿Í ´Ù¼Ò Æ¯º°ÇÑ °ü°èÃ³·³ ºñÃÄÁ³´Ù.
»ç°ÇÀÌ ¼ö¸é¿¡ ¶°¿À¸¥ Áö³ÇØ 3¿ù ¸» A°æÀ§¿¡ ´ëÇØ ¡°¼ö³â Àü ±è Àü ½ÃÀåÀÇ Ãø±Ù¿¡°Ô Á¢±ÙÇØ ºÎÁ¤Ã»Å¹°ú Çù¹ÚÀ» Çß´ø ºñ¸®°æÂû¡±ÀÌ¶ó´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ°í, ÀÌÈÄ A°æÀ§´Â ¼ö»çÆÀ¿¡¼ ¹èÁ¦µÆ´Ù.
ÁÖ¸ñÇÒ ºÎºÐÀº ¼ö³â Àü ºÎÁ¤Ã»Å¹°ú Çù¹ÚÀ» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤, Áï ¡®°¿ä¹Ì¼ö¡¯º¸´Ù ¡®°ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³¡¯ ÇøÀÇ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î µå·¯³ªÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸, A°æÀ§°¡ °í¼Ò¸¦ Á¦±âÇß´ø °Ç¼³¾÷ÀÚ¿¡°Ô ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ ¾Ë°Ô µÈ »ç½ÇµéÀ» ´©¼³Çß´Ù´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ°í ÀÖ´Ù. °Ç¼³¾÷ÀÚ¿¡°Ô¼ ¼ö»çº¸°í¼ µî °æÂû ³»ºÎ ¹®°ÇÀÌ ÀÏºÎ ¹ß°ßµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
°ËÂûÀÌ A°æÀ§¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸ »çÀ¯·Î ¡®»ç¾ÈÀÇ Áß´ë¼º¡¯À» ¾ð±ÞÇÑ °Íµµ ¼ö»çÀÇ ¹«°Ô°¡ ¡®°ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³¡¯·Î ±â¿ï¾ú±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â ÇØ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù. ¡®Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿ì·Á¡¯µµ A°æÀ§°¡ ÀáÀçÀûÀ¸·Î ¼ö»ç¼±¿¡ ¿À¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ¹°µé°ú ¸»À» ¸ÂÃâ °¡´É¼ºÀ» ¿°µÎ¿¡ µÐ °ÍÀÌ¶õ °Å´Ù.
Áö³ 9ÀÏ °ËÂûÀÌ ¿ï»ê°æÂûÃ» 112»óÈ²½Ç°ú Áö´É¹üÁË¼ö»ç´ë¸¦ ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ ÈÄ ¼ö»ç¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»¸é¼ ¿ï»ê°æÂûÃ» ºÐÀ§±â´Â Ä§ÅëÇÏ´Ù ¸øÇØ ÈäÈäÇÏ±â±îÁö ÇÏ´Ù. ¿ï»ê°æÂûÃ»Àº A°æÀ§ÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ºñÀ§·Î ¼±À» ±ß°í ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ´ëÀÀÀº ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °ËÂû ¼ö»ç°¡ ÁøÇàµÇ¸é¼ °æÂû ³»ºÎ¿¡´Â Á¶Á÷ÀûÀÎ ºÒ½ÅÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ¡®°í·¡°í±â È¯ºÎ»ç°Ç¡¯ µîÀ¸·Î °Ë¡¤°æ ¼ö»ç±Ç Á¶Á¤¿¡ ´ëÇØ Àû±ØÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» ÆîÃÄ¿Ô´ø ÀÌÀü°ú ´Þ¸®, ¡°¾ÕÀ¸·Î °ËÂû ÁöÈÖ¿¡ µû¶ó ¼Ò±ØÀûÀ¸·Î ¼ö»çÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾øÁö ¾Ê°Ú´À³Ä¡±´Â È¸ÀÇ°¨¸¶Àú ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹Ì A°æÀ§¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í °æÂû°ü 4¸íÀÌ Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î °ËÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò°í, ¾ÆÁ÷±îÁö ÇÇÀÇÀÚ°¡ È®´ëµÇÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î ¡®Âü°íÀÎ¡¯°ú ¡®ÇÇÀÇÀÚ¡¯°¡ ´õ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù.
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