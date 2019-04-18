°Å¼¼Áö´Â ¡®°ËÂûÀÇ ¹Ý°Ý¡¯¡¦ ¿ï»ê °æÂû ºÐÀ§±â´Â ¡®ÈäÈä¡¯

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  • ÁÖ¼º¹Ì
  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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18ÀÏ ¿ï»êÁö¹æ°ËÂûÃ»¿¡ µû¸£¸é °ËÂûÀº ¿ï»ê°æÂûÃ» ¼Ò¼Ó A°æÀ§¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÑ »óÅÂ´Ù. A°æÀ§´Â Áö³­ÇØ 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ´ç½Ã ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀåÀÇ Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇß´ø °æÂû°ü Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¾Ð¼ö¼ö»ö ¿µÀå µîÀ» ÅëÇØ ÆÄ¾ÇµÈ ¹Ù¿¡ µû¸£¸é A°æÀ§´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ¸·Î ±è±âÇö Àü ½ÃÀå Ãø±ÙÀ» Çù¹ÚÇÏ°í, ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼­ ¾Ë°Ô µÈ ³»¿ëµéÀ» ´©¼³ÇÏ´Â µî °­¿ä¹Ì¼ö¿Í °ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. °ËÂûÀº ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.

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A°æÀ§ÀÇ ±¸¼Ó ¿©ºÎ´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ ´Ê°Ô °áÁ¤µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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ÀÌ °Ç¼³¾÷ÀÚ´Â ±è Àü ½ÃÀå Ä£µ¿»ýÀÌ ºÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ½ÃÇà±ÇÀ» ´ë°¡·Î 30¾ï¿øÀ» ¹Þ±â·Î ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¿ë¿ª°è¾à¼­¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í, »ç¾÷¿¡ ºÎ´çÇÏ°Ô °³ÀÔÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¿À·§µ¿¾È Á¦±âÇØ¿Ô°í, 2017³â ¸» °í¼ÒÀåÀ» ÀçÂ÷ Á¢¼öÇÏ¸é¼­ °æÂû ¼ö»ç°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡ ÁøÃ´ÀÌ ¾øÀÚ, ±×ÇØ 10¿ù °í¼ÒÀÎÀº A°æÀ§°¡ ¼ö»ç¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ´Þ¶ó°í ¹Î¿øÀ» Á¦±âÇß´Ù. ÀÌ·ÊÀûÀÌ¾úÁö¸¸, ¡®»ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡¯´Â ÀÌÀ¯·Î A°æÀ§¸¦ ÄÛ Âï¾î ¿ä±¸Çß´Ù. A°æÀ§´Â ÆÄ°ß ÇüÅÂ·Î ¼ö»ç¸¦ Áö¿øÇÏ´Ù ÀÌµëÇØ Á¤½ÄÀ¸·Î ¼ö»çÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù.
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ÁÖ¸ñÇÒ ºÎºÐÀº ¼ö³â Àü ºÎÁ¤Ã»Å¹°ú Çù¹ÚÀ» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤, Áï ¡®°­¿ä¹Ì¼ö¡¯º¸´Ù ¡®°ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³¡¯ ÇøÀÇ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î µå·¯³ªÁø ¾Ê¾ÒÁö¸¸, A°æÀ§°¡ °í¼Ò¸¦ Á¦±âÇß´ø °Ç¼³¾÷ÀÚ¿¡°Ô ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼­ ¾Ë°Ô µÈ »ç½ÇµéÀ» ´©¼³Çß´Ù´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ°í ÀÖ´Ù. °Ç¼³¾÷ÀÚ¿¡°Ô¼­ ¼ö»çº¸°í¼­ µî °æÂû ³»ºÎ ¹®°ÇÀÌ ÀÏºÎ ¹ß°ßµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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Áö³­ 9ÀÏ °ËÂûÀÌ ¿ï»ê°æÂûÃ» 112»óÈ²½Ç°ú Áö´É¹üÁË¼ö»ç´ë¸¦ ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ ÈÄ ¼ö»ç¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»¸é¼­ ¿ï»ê°æÂûÃ» ºÐÀ§±â´Â Ä§ÅëÇÏ´Ù ¸øÇØ ÈäÈäÇÏ±â±îÁö ÇÏ´Ù. ¿ï»ê°æÂûÃ»Àº A°æÀ§ÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ºñÀ§·Î ¼±À» ±ß°í ÀÌ·¸´Ù ÇÒ ´ëÀÀÀº ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ °ËÂû ¼ö»ç°¡ ÁøÇàµÇ¸é¼­ °æÂû ³»ºÎ¿¡´Â Á¶Á÷ÀûÀÎ ºÒ½ÅÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ¡®°í·¡°í±â È¯ºÎ»ç°Ç¡¯ µîÀ¸·Î °Ë¡¤°æ ¼ö»ç±Ç Á¶Á¤¿¡ ´ëÇØ Àû±ØÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» ÆîÃÄ¿Ô´ø ÀÌÀü°ú ´Þ¸®, ¡°¾ÕÀ¸·Î °ËÂû ÁöÈÖ¿¡ µû¶ó ¼Ò±ØÀûÀ¸·Î ¼ö»çÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾øÁö ¾Ê°Ú´À³Ä¡±´Â È¸ÀÇ°¨¸¶Àú ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
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  • ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à
  • Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³
  • [°æÁ¦Ä®·³] 5G À¶ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ¼­µÑ·¯¾ß
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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