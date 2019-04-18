ÁÖ¸» º¼¸¸ÇÑ °ø¿¬Àü½Ã(2019³â 4¿ù 19ÀÏ~)

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Çö´ë¿¹¼ú°üÀº Áö³ 17ÀÏºÎÅÍ ¼® ´Þ °£ ¡®º¼·Î³Ä ¾î¸°ÀÌ ±×¸²ÃàÁ¦î÷¡¯À» ¿°í ÀÖ´Ù. ¡®º¼·Î³Ä ¾Æµ¿µµ¼Àü¡¯Àº ¾Æµ¿¹®ÇÐ°èÀÇ ³ëº§»óÀ¸·Î ºÒ¸®´Â ¡®º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»ó¡¯ÀÌ °É¸° ¼¼°è ÃÖ°í ±ÇÀ§ÀÇ ¾Æµ¿µµ¼ÀüÀÌ´Ù. ¡®¶ó°¡Ä¡»ó¡¯À» ¼ö»óÇÑ 50¿© Á¡ÀÇ ÀÏ·¯½ºÆ® ¸íÀÛµéÀ» ºñ·ÔÇØ ±×¸²Ã¥, ¿µ»ó°ú ÇÔ²² ÀÛ°¡µéÀÇ ¿¹¼ú¼¼°è¸¦ ´Ù¾çÇÏ°Ô °üÂûÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ²Ù¸ì´Ù. 7¿ù 7ÀÏ±îÁö. ÀÏ¹Ý 8,000¿ø, Áß°í»ý ÀÌÇÏ 6,000¿ø. ¹®ÀÇ Çö´ë¿¹¼ú°ü www.hhiarts.co.kr, 1522-3331.
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Àü½Ã¿¡¼´Â ³²»ê Ä¥ºÒ¾ÏÀÇ ´« µ¤ÀÎ ºÒ»óÀ» ´ãÀº ÀÛÇ°À» ºñ·ÔÇØ ¿ÀÁöÀÇ ¾ÆÀÌµé°ú »ç¸· ¿À¾Æ½Ã½º ÁÖÁ¦ÀÇ ÀÛÇ°, ¹Ù´ÙÀÇ »êÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº ÀÛÇ° µîÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Âü¿© ÀÛ°¡´Â °´öÁø, ±è±æÀÚ, ±è¿µ¼±, ³ªº´¼º, ³²±¤Áø, ·ùÀÎ»ó, ¹Úº´Áø, ¹ÚÅÂ¼ö, ¼Çü±â, À±±âµæ, ÀÌ¿ë¿ì, ÀÌ¿íÇü, ÀÌÁ¾Ã¶, ÀÓÇõ¼ø, Á¤¿ë±Ù, Á¤ÀºÁÖ, ÃÖ°æÃ¶, ÃÖ¿µÈ£¾¾´Ù.
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¿ï»ê³²±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀº 4¿ù10ÀÏºÎÅÍ 6¿ù9ÀÏ±îÁö Àå»ýÆ÷°í·¡¹Ú¹°°ü 1Ãþ ±âÈ¹Àü½Ã½Ç¿¡¼ 2019³â »ó¹Ý±â Æ¯º°±âÈ¹Àü'°í·¡¾ß ¾ÆÇÁÁö¸¶!'¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù. ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î ÀÎÇÑ ÇØ¾ç ¿À¿°°ú »ýÅÂ°è È²ÆóÈ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» È®´ëÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â ÇÃ¶ó½ºÆ½ÀÇ ¿ª»ç ÀÌ¾ß±â, ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î °íÅë ¹Þ´Â »ý¸íÃ¼µé, ÇÃ¶ó½ºÆ½ÀÇ ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÌÇØ¿Í »ç¿ëÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ¿¡¼ ÀÏ¿äÀÏ±îÁö ¿î¿µµÇ¸ç, °ü¶÷°¡´É½Ã°£Àº ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö.
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Çª±ÙÇÑ »ö°¨°ú º×ÅÍÄ¡°¡ ´À²¸Áö´Â ÈÆø ¼Ó 'ÇØ¹Ù¶ó±â', '»ç°ú²É', 'µµ¶óÁö²É', 'ÄÚ½º¸ð½º' µî °³¼º ³ÑÄ¡´Â ²É±×¸²ÀÌ Àü½ÃµÈ´Ù.
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¼¾çÈ°¡ ¼Û±¤¿¬ ÀÛ°¡ ÃÊ´ëÀüÀÌ ÀÌ´Þ 9ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°ü Àü½Ã½Ç¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù. ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°üÀÇ '2019 ¿ïÁÖ¾ÆÆ® Áö¿ªÀÛ°¡ °ø¸ð' ´ç¼±À¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø Àü½Ã¿¡¼ ¼ÛÀÛ°¡´Â ¡®³ªºñÀÇ ²Þ¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ÀÛÇ° 20¿© Á¡À» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÛ°¡´Â ºñ¿öÁø ¸ð¶õµµÀÇ µµ¾È¿¡ ¼ø¼öÇÑ ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÇ »óÂ¡ÀÎ ³ªºñ°¡ ¿Ï¼ºÇÑ ²ÞÀ» À§ÇØ ÇÑ ¶¡ ÇÑ ¶¡ ÀÎ»ýÀÇ ¼ö¸¦ Ã¤¿ö °¡´Â °ÍÀ» Çü»óÈÇÑ´Ù.
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