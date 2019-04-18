ÁÖ¸» º¼¸¸ÇÑ °ø¿¬Àü½Ã(2019³â 4¿ù 19ÀÏ~)

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°³¿ø 20ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº ÇÑºûÄ¡°úº´¿ø(´ëÇ¥¿øÀå Á¤ÀçÇâ)ÀÌ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã ¿ï»ê¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü ¼Ò°ø¿¬Àå¿¡¼­ Á¦2È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸¸¦ °®´Â´Ù. 2015³â Ã¢´ÜÇÑ ÇÑºûÇÕÃ¢´Ü(ÁöÈÖ ¹ÚÁØÈ«)Àº ³²³à³ë¼Ò ´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. ÀÌµéÀº ÀÌ¹ø °ø¿¬¿¡¼­ ÆË¼Û, °¡¿ä, ¹Î¿ä µî ¿ì¸® ±Í¿¡ ÀÍ¼÷ÇÑ ·¹ÆÛÅä¸®¸¦ µé·ÁÁØ´Ù. ³²¼ºÁßÃ¢ ¹× ¿©¼ºÁßÃ¢ ¹«´ë¿Í ÇÔ²² ¸¶¸²¹Ù ¿¬ÁÖ, ½Ç³»¾Ç ¾Ó»óºí¿¬ÁÖµµ °çµé¿©Áø´Ù.

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Çö´ë¿¹¼ú°üÀº Áö³­ 17ÀÏºÎÅÍ ¼® ´Þ °£ ¡®º¼·Î³Ä ¾î¸°ÀÌ ±×¸²ÃàÁ¦î÷¡¯À» ¿­°í ÀÖ´Ù. ¡®º¼·Î³Ä ¾Æµ¿µµ¼­Àü¡¯Àº ¾Æµ¿¹®ÇÐ°èÀÇ ³ëº§»óÀ¸·Î ºÒ¸®´Â ¡®º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»ó¡¯ÀÌ °É¸° ¼¼°è ÃÖ°í ±ÇÀ§ÀÇ ¾Æµ¿µµ¼­ÀüÀÌ´Ù. ¡®¶ó°¡Ä¡»ó¡¯À» ¼ö»óÇÑ 50¿© Á¡ÀÇ ÀÏ·¯½ºÆ® ¸íÀÛµéÀ» ºñ·ÔÇØ ±×¸²Ã¥, ¿µ»ó°ú ÇÔ²² ÀÛ°¡µéÀÇ ¿¹¼ú¼¼°è¸¦ ´Ù¾çÇÏ°Ô °üÂûÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ²Ù¸ì´Ù. 7¿ù 7ÀÏ±îÁö. ÀÏ¹Ý 8,000¿ø, Áß°í»ý ÀÌÇÏ 6,000¿ø. ¹®ÀÇ Çö´ë¿¹¼ú°ü www.hhiarts.co.kr, 1522-3331.

¡ß¿ï»êµµ¼­°ü, ¡®¼¼°è¹®È­À¯»ê µµ½Ã¸¦ °È´Ù¡¯Àü
¿ï»ê ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È­±ºÀÇ À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ ±â¿øÇÏ´Â »çÁøÀüÀÌ ¿ï»êµµ¼­°ü °³°ü 1ÁÖ³â ±â³ä ±âÈ¹ÀüÀ¸·Î 4¿ù16ÀÏºÎÅÍ 6¿ù2ÀÏ±îÁö µµ¼­°ü 1Ãþ Àü½Ã½Ç¿¡¼­ ¼±º¸ÀÎ´Ù. ¡®¼¼°è¹®È­À¯»ê µµ½Ã¸¦ °È´Ù¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÆîÃÄÁö´Â ÀÌ¹ø Àü½Ã¿¡¼­´Â 2022³â ¼¼°è¹®È­À¯»ê µîÀç¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Â ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­, ÃµÀü¸®°¢¼®ÀÇ Ç³±¤À» ´ãÀº ¸ð½ÀÀ» ºñ·ÔÇØ ¼¼°è ¿©·¯ ³ª¶óÀÇ ¹®È­À¯»ê 70¿©Á¡ÀÇ »çÁøÀ» °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »çÁøÀº ±è°æ»ó ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ°À¸·Î, ¹®È­¿¹¼ú°ü±¤ÁøÈï¿¬±¸¼Ò°¡ ±âÈ¹Çß´Ù.

¡ß¹°º¸¶ó»çÁøµ¿È£È¸, 'freedom-ÀÚÀ¯' Àü
¹°º¸¶ó»çÁøµ¿È£È¸°¡ Á¦18È¸ È¸¿øÀüÀ» 16ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ¿ï»ê¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü Á¦1Àü½ÃÀå¿¡¼­ ÆîÄ£´Ù. ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â 'freedom(ÀÚÀ¯)'¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î 17¸íÀÇ È¸¿øÀÌ ¸ðµÎ 78Á¡ÀÇ ÀÛÇ°À» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Àü½Ã¿¡¼­´Â ³²»ê Ä¥ºÒ¾ÏÀÇ ´« µ¤ÀÎ ºÒ»óÀ» ´ãÀº ÀÛÇ°À» ºñ·ÔÇØ ¿ÀÁöÀÇ ¾ÆÀÌµé°ú »ç¸· ¿À¾Æ½Ã½º ÁÖÁ¦ÀÇ ÀÛÇ°, ¹Ù´ÙÀÇ »êÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº ÀÛÇ° µîÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Âü¿© ÀÛ°¡´Â °­´öÁø, ±è±æÀÚ, ±è¿µ¼±, ³ªº´¼º, ³²±¤Áø, ·ùÀÎ»ó, ¹Úº´Áø, ¹ÚÅÂ¼ö, ¼­Çü±â, À±±âµæ, ÀÌ¿ë¿ì, ÀÌ¿íÇü, ÀÌÁ¾Ã¶, ÀÓÇõ¼ø, Á¤¿ë±Ù, Á¤ÀºÁÖ, ÃÖ°æÃ¶, ÃÖ¿µÈ£¾¾´Ù.

¡ßÆ¯º°±âÈ¹Àü'°í·¡¾ß ¾ÆÇÁÁö¸¶!'Àü
¿ï»ê³²±¸µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀº 4¿ù10ÀÏºÎÅÍ 6¿ù9ÀÏ±îÁö Àå»ýÆ÷°í·¡¹Ú¹°°ü 1Ãþ ±âÈ¹Àü½Ã½Ç¿¡¼­ 2019³â »ó¹Ý±â Æ¯º°±âÈ¹Àü'°í·¡¾ß ¾ÆÇÁÁö¸¶!'¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù. ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î ÀÎÇÑ ÇØ¾ç ¿À¿°°ú »ýÅÂ°è È²ÆóÈ­¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» È®´ëÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â ÇÃ¶ó½ºÆ½ÀÇ ¿ª»ç ÀÌ¾ß±â, ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î °íÅë ¹Þ´Â »ý¸íÃ¼µé, ÇÃ¶ó½ºÆ½ÀÇ ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÌÇØ¿Í »ç¿ëÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ¸ÅÁÖ È­¿äÀÏ¿¡¼­ ÀÏ¿äÀÏ±îÁö ¿î¿µµÇ¸ç, °ü¶÷°¡´É½Ã°£Àº ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö.

¡ß¸ùµ¹, '»ì¸ç ±×¸®¸ç ²É ¸¶Áß ÃÊ´ë'Àü
¿ï»ê ºÏ±¸ ¹®È­½°ÅÍ ¸ùµ¹Àº 4¿ù Àü½Ã·Î ¼­¾çÈ­°¡ 7ÀÎÀÇ '»ì¸ç ±×¸®¸ç ²É ¸¶Áß ÃÊ´ëÀü'À» ÆîÄ£´Ù. ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â 4¿ù 2ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö ÇÑ ´Þ°£ ±èÈ­ÀÚ¡¤·ù±â¼÷¡¤¾ç°æÈ­¡¤À°Á¾¼÷¡¤À±µÎ¼÷¡¤ÀÌ¿µ¸²¡¤Á¤ÇöÁÖ µî '»ì¸ç ±×¸®¸ç' È¸¿ø 7¸íÀÇ ÀÛÇ° 14Á¡À» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Çª±ÙÇÑ »ö°¨°ú º×ÅÍÄ¡°¡ ´À²¸Áö´Â È­Æø ¼Ó 'ÇØ¹Ù¶ó±â', '»ç°ú²É', 'µµ¶óÁö²É', 'ÄÚ½º¸ð½º' µî °³¼º ³ÑÄ¡´Â ²É±×¸²ÀÌ Àü½ÃµÈ´Ù.

¡ß2019 ¿ïÁÖ¾ÆÆ® ¡®¼Û±¤¿¬ ÃÊ´ëÀü¡¯
¼­¾çÈ­°¡ ¼Û±¤¿¬ ÀÛ°¡ ÃÊ´ëÀüÀÌ ÀÌ´Þ 9ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö ¿ïÁÖ¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü Àü½Ã½Ç¿¡¼­ ÆîÃÄÁø´Ù. ¿ïÁÖ¹®È­¿¹¼úÈ¸°üÀÇ '2019 ¿ïÁÖ¾ÆÆ® Áö¿ªÀÛ°¡ °ø¸ð' ´ç¼±À¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø Àü½Ã¿¡¼­ ¼ÛÀÛ°¡´Â ¡®³ªºñÀÇ ²Þ¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ÀÛÇ° 20¿© Á¡À» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÛ°¡´Â ºñ¿öÁø ¸ð¶õµµÀÇ µµ¾È¿¡ ¼ø¼öÇÑ ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÇ »óÂ¡ÀÎ ³ªºñ°¡ ¿Ï¼ºÇÑ ²ÞÀ» À§ÇØ ÇÑ ¶¡ ÇÑ ¶¡ ÀÎ»ýÀÇ ¼ö¸¦ Ã¤¿ö °¡´Â °ÍÀ» Çü»óÈ­ÇÑ´Ù.


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  • ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à
  • Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³
  • [°æÁ¦Ä®·³] 5G À¶ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ¼­µÑ·¯¾ß
  • ¿ï»ê½Ã¡¤¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, Á¶¼±ÇØ¾ç»ê¾÷ ¹Ì·¡¹ßÀü ±â¼ú¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ
    • ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à
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    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
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