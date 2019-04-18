|¡ã ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í ¿ï»ê»êÀçÃß¹æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº 18ÀÏ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êº»ºÎ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¿ï»ê»êÀçÀü¹® °ø°øº´¿ø °Ç¸³À» À§ÇÑ Á¦¾ðÀ¸·Î 'ÇöÀå¿¡¼ Ã¼°¨ÇÑ »êÀçº´¿ø ¿î¿µ ½ÇÅÂ¿Í ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °úÁ¦'¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°°¿¬È¸¸¦ ¿¾ú´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
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18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êº»ºÎ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¡®»êÀçº´¿ø ¿î¿µ ½ÇÅÂ¿Í ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °úÁ¦¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î Æ¯º° °¿¬ÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù. ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êº»ºÎ¿Í ¿ï»ê»êÀçÃß¹æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀÌ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ³¯ °¿¬¿¡´Â ·ùÇöÃ¶ Á÷¾÷È¯°æÀü¹®ÀÇ°¡ °¿¬ÀÚ·Î ³ª¼¹´Ù.
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