'ºó¼Õ ÀÇÃÑ' ¼ÕÇÐ±Ô »çÅð·Ð °ãÃÄ¡¦¾ÈÃ¶¼ö¡¤À¯½Â¹Î °øÁ¶?

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.19 10:35
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ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ °üÃ¶ ºÒ¹ß…ÄÚ³Ê ¸ô¸° ¼ÕÇÐ±Ô
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8ÀÏ ¿­¸° ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÀÇ¿øÃÑÈ¸°¡ ¼º°ú ¾øÀÌ ³¡³ª¸é¼­ 'ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢(½Å¼ÓÃ³¸® ¾È°Ç ÁöÁ¤) °üÃ¶'·Î »çÅð À§±â¸¦ µ¹ÆÄÇÏ·Á°í Çß´ø ¼ÕÇÐ±Ô ´ëÇ¥´Â ´õ¿í ÄÚ³Ê¿¡ ¸ô·È´Ù. ¿©±â¿¡ ±è°ü¿µ ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ 'Çù»ó ¿ÀÆÇ'ÀÌ °ãÄ¡¸ç ´çÀÇ ³»È«Àº ±Ø½ÉÇØÁ³´Ù.  

¾ÈÃ¶¼ö°è´Â ¼Õ ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ »çÅð¿ä±¸¸¦ º»°ÝÈ­ÇÏ¸ç ¾Ð¹Ú °­µµ¸¦ ³ô¿´´Ù. À¯½Â¹Î°è(¹Ù¸¥Á¤´ç°è)ÀÇ »çÅð¿ä±¸¿Í ÇÔ²² 'Ã¢´çÁÖÁÖ' ¸ðµÎ ¼Õ ´ëÇ¥¿¡°Ô µîÀ» µ¹¸° ¼ÀÀÌ´Ù. Ã¢´çÁ¤½ÅÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ '¾ÈÃ¶¼ö-À¯½Â¹Î'ÀÌ ³ª¼­¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Ù. 

À¯ÀÏÇÏ°Ô ¼Õ ´ëÇ¥°¡ ±â´î °÷Àº ¼Õ ´ëÇ¥¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ¸ç ½Å´çÃ¢´ç µî 'Á¦3Áö´ë·Ð'À» ÁÖÃ¢ÇÏ´Â È£³²°è ÀÇ¿øµé·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù. ÀÌ¿¡ È£ÀÀÇÏ´Â ¹ÎÁÖÆòÈ­´çÀÇ '·¯ºêÄÝ'ÀÌ °­ÇÏ°Ô ÀÌ¾îÁö¸é¼­, ¼ÕÇÐ±Ô Ã¼Á¦ÀÇ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº ÇÑÄ¡ ¾Õµµ ¸ð¸£´Â ¾È°¹¼ÓÀ¸·Î ºüÁ®µé°í ÀÖ´Ù.  

¡Þ ½ÃÀÛºÎÅÍ 'ºó¼Õ ÀÇÃÑ' Á¶Áü…È«¿µÇ¥ ¹ß¾ð¿¡ 'Æø¹ß' 

ÀÌ³¯ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÇ ÀÇÃÑÀº ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ Àü¿îÀÌ °¨µ¹¾Ò´Ù. ¼Õ ´ëÇ¥ 'ÂîÁúÀÌ' ¹ß¾ðÀ¸·Î ´ç¿ø±Ç 1³â Á¤Áö Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀº ÀÇÃÑÀå ÁøÀÔÀ» ÀúÁö´çÇÏÀÚ °Å¼¼°Ô ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ¸ö½Î¿òÀ» ¹ú¿´´Ù. ÀÇÃÑ °ø°³ ¿©ºÎ¸¦ µÎ°íµµ ¹Ù¸¥Á¤´ç°è¿Í ±¹¹ÎÀÇ´ç°è °£ ±â½Î¿òÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. 

'ºó¼Õ ÀÇÃÑ'Àº ½ÃÀÛºÎÅÍ ¾î´ÀÁ¤µµ ¿¹°ßµÆ´Ù. ÀÇÃÑÀÌ ½ÃÀÛµÈ µÚ Áö»ó¿í ÀÇ¿ø µî ¹Ù¸¥Á¤´ç°è´Â 'È£³² ½Å´ç'¿¡ ´ëÇÑ ¼Õ ´ëÇ¥ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» 'ÇØ´çÇàÀ§'¶ó¸ç Ç×ÀÇÇß´Ù. ¼Õ ´ëÇ¥°¡ ¹ÎÁÖÆòÈ­´ç ÀÎ»çµéÀ» Á¢ÃËÇÏ°í, ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãâ½Å ¹ÚÁÖ¼± ÀÇ¿øÀÌ "Á¦3Áö´ë·Ð¿¡ ¼Õ ´ëÇ¥°¡ °ø°¨ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÁöÀûÇÑ °ÍÀÌ´Ù. 

¼Õ ´ëÇ¥´Â "¿©·¯ Á¤°è °³Æí¼³ÀÌ ÀÖÁö¸¸, °Å´ë ¾ç´çÃ¼Á¦ ±Øº¹ÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù"¸ç "Áö±ÝÀº ¶§°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ´ÜÇÕÇÏÀÚ"°í ÇØ¸íÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´ç°è ¿ª½Ã ÀÌ¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ¸é¼­ °íÁúÀûÀÎ '°èÆÄ °¥µî'ÀÌ ºÒ°ÅÁö¸ç ´ëÈ­ ºÐÀ§±â´Â ¾ó¾îºÙ¾ú´Ù.  

ÀÌ »óÈ²¿¡¼­ ¾çÃøÀº '°íÀ§°øÁ÷ÀÚºñ¸®¼ö»çÃ³(°ø¼öÃ³) ¼öÁ¤¾È' Ç¥°áÀ» µÎ°í ´Ù½Ã ¸ÂºÎµúÇû´Ù. ¼öÁ¤¾ÈÀº °ø¼öÃ³¿¡ ±â¼Ò±ÇÀ» ÁÖµÇ, ÆÇ‧°Ë»ç µî °íÀ§ °øÁ÷ÀÚ¿¡°Ô¸¸ Àû¿ëÇÏ°í ³ª¸ÓÁö ±â¼Ò±ÇÀº °ËÂû¿¡ ÁÖ´Â ¾ÈÀÌ´Ù. ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ°°Àº ¾ÈÀÌ ¹ÎÁÖ´ç°ú ÀáÁ¤ÇÕÀÇ°¡ µÆ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç, ¼öÁ¤¾ÈÀÌ ÀÇÃÑ¿¡¼­ ÃßÀÎµÇ¸é ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù°í ¹àÇû´Ù.  

¼Õ ´ëÇ¥¿Í ±è ¿ø³»´ëÇ¥ ÃøÀº ¼öÁ¤¾ÈÀ» °ú¹Ý Ç¥°á·Î ¹Ð¾îºÙÀÌ·Á ÇßÀ¸³ª, ¹Ù¸¥Á¤´ç°è¿¡¼± 3ºÐÀÇ2 ÀÌ»ó µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò¾î¾ß ÇÑ´Ù¸ç ¸Â¼¹´Ù. ÁÙ´Ù¸®±â°¡ ÀÌ¾îÁö´Â °¡¿îµ¥, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥ ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ 'ÆøÅº ¹ß¾ð'ÀÌ ¶³¾îÁ³´Ù. È« ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¿ø³»´ëÃ¥È¸ÀÇ ÈÄ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª "¿ì¸® ´çÀº ±â¼Ò±Ç°ú ¼ö»ç±ÇÀÌ ¸ðµÎ ÀÖ´Â °ø¼öÃ³¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå¿¡¼­ ¹Ù²îÁö ¾Ê¾Ò´Ù"°í Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù. 

È« ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀÇÃÑÀåÀ¸·Î Èê·¯µé¾î °¡ÀÚ, ¹Ù¸¥Á¤´ç°èÀÇ Ç×ÀÇ´Â ´õ¿í °Å¼¼Á³´Ù. À¯½Â¹Î Àü ´ëÇ¥´Â "¹Ùº¸°°ÀÌ ÀÌ·± ÀÇÃÑÀ» ÇÏ´Â °ÍÀº ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ¹ÎÁÖ´ç°ú Çù»óµµ Á¦´ë·Î ¾ÈµÈ ¸¶´ç¿¡ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ³» ³íÀÇ°¡ ¹«ÀÇ¹ÌÇÏ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.  

±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ³¡±îÁö ÀáÁ¤ ÇÕÀÇ°¡ µÆ´Ù°í ÁÖÀåÇßÁö¸¸, °á±¹ "¹ÎÁÖ´ç°ú ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ¸¸µé¾î¿À°Ú´Ù"¸ç ÇÑ¹ß ¹°·¯¼­¸ç ÀÇÃÑÀº ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.  

°á±¹ ÁöµµºÎ Ã¥ÀÓ·Ð, ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢, °èÆÄ °¥µî µî ¾î´À ÇÏ³ªµµ ÇØ°áÇÏÁö ¸øÇÑ ÀÇÃÑÀÌ µÆ´Ù. °¡Àå Å¸°ÝÀ» ÀÔÀº ÂÊÀº ¼ÕÇÐ±Ô ´ëÇ¥´Ù. 4·3 ±¹È¸ÀÇ¿ø º¸¼± ÂüÆÐ ÀÌÈÄ »çÅð·Ð¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¼Õ ´ëÇ¥´Â 'ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ °üÃ¶'À» Áö·¿´ë·Î ¸®´õ½ÊÀ» È¸º¹ÇÏ°í ÀÚ½ÅÀÇ ¼÷¿øÀÎ '¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦'¸¦ ¾ò°Ú´Ù´Â °è»êÀÌ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÇ¸ç ´õ¿í À§±â¿¡ ¸ô¸° Çü±¹ÀÌ´Ù.  

±è ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ÈÄÀÏÀ» µµ¸ðÇÏ¸ç ³»¼¼¿î ¹ÎÁÖ´ç°úÀÇ 'ÇÕÀÇ¾È'µµ ºñÆÇÀûÀÎ ½Ã°¢ÀÌ »ó´çÇÏ´Ù. ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÇÑ ÀÇ¿øÀº "È« ¿ø³»´ëÇ¥°¡ Àú·¸°Ô ³ª¿À´Â »óÈ²¿¡¼­ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ÀÛ¼ºÇØÁÖ°Ú´À³Ä"¸ç "¹ÎÁÖ´çÀÌ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÀÇÁö°¡ ¾ø´Ù´Â°Ô ³Ê¹«³ª Àß µå·¯³ª´Â »óÈ²"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

ÇÕÀÇ¾ÈÀ» °¡Á®¿Í ÀÇÃÑÀ» ´Ù½Ã ¿¬´Ù ÇÏ´õ¶óµµ, ¿©ÀüÈ÷ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢¿¡ ´ëÇÑ Âù¹Ý ÀÇ°ß°ú 'Ç¥°á'¿¡ ´ëÇÑ °¥µîÀÌ ±ò·Á ÀÖ´Â ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀ¸·Î¼­´Â ¾î´À °áÁ¤µµ ½±°Ô ³»¸± ¼ö ¾ø´Ù´Â È¸ÀÇ·ÐÀÌ °¡µæÇÑ »óÅÂ´Ù. 

ÀÌ°°Àº °á°ú´Â »çÅð ¿ä±¸¸¦ ¹þ¾î³ª·Á´Â ¼Õ ´ëÇ¥¿Í ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢¿¡ 'Á÷'À» °Ç ±è ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ '¹«¸®¼ö'·Î ºú¾îÁø Âü»ç¶ó´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Â´Ù. ¹Ù¸¥Á¤´ç°è ÇÑ ÀÇ¿øÀº "¹ÎÁÖ´çÀÌ ¿øÇÏÁöµµ ¾Ê´Â ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢À» ÀÌÃ³·³ ¹Ð¾îºÙÀÎ°Ç ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°·Á´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿å½É ¶§¹®"ÀÌ¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù. 

¡Þ ¾ÈÃ¶¼ö°è áÝ »çÅð¿ä±¸ º»°ÝÈ­…'Á¦3Áö´ë' ¼ÕÁþ 

ÀÇÃÑ ÀÌÈÄ µÚ¼þ¼þÇØÁø ´ç ºÐÀ§±â¸¦ ³Ñ¾î ¿ø¿Ü¿¡¼­´Â ¼Õ ´ëÇ¥ »çÅð ¿ä±¸ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ´õ¿í º»°ÝÈ­µÇ°í ÀÖ´Ù.  

¾ÈÃ¶¼ö°è ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÀüÇöÁ÷ Áö¿ªÀ§¿øÀå 90¿©¸íÀº ÀÌ³¯ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÇÑ »ç¹«½Ç¿¡¼­ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ 3½Ã°£ °¡·® È¸µ¿À» °¡Á³´Ù. ±èÃ¶±Ù Àü ´ëº¯ÀÎ(¼­¿ï ±¸·Î±¸°© Áö¿ªÀ§¿øÀå)Àº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ "ÀÌ´ë·Î´Â ÃÑ¼±À» Ä¡¸¦ ¼ö ¾ø´Ù°í °ø°¨´ë¸¦ ÀÌ·ð°í, ¼Õ ´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ ÁöµµºÎ°¡ »çÅðÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁßÁö°¡ ¸ð¾ÆÁ³´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

Áö³­ 9ÀÏ 1Â÷ È¸µ¿À» °®°í ¼Õ ´ëÇ¥ °ÅÃë¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ±³È¯ÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö°è´Â ÀÌ³¯ ÇÑÃþ °­µµ³ôÀº ¹ß¾ðµéÀ» ³»³õ°í »çÅð¸¦ ¾Ð¹ÚÇß´Ù. ÀÌÅÂ±Ô ÀÇ¿øÀ» ÅëÇØ »çÅð ÀÇ°ßÀ» Àü´ÞÇÑ µÚ, ¼Õ ´ëÇ¥°¡ '¹öÆ¼±â'·Î ÀÏ°üÇÏ¸é ¿¬ÆÇÀåÀÌ³ª »çÅð¼º¸í µî Çàµ¿¿¡ ³ª¼³ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °¡´É¼ºµµ ¿­¾î³ù´Ù. 

¾ÈÃ¶¼ö°è´Â ¼Õ ´ëÇ¥¸¦ ¿µÀÔÇÏ°í ´ç ´ëÇ¥·Î Áö¿øÇß´ø ÅÍ¶ó ¼Õ ´ëÇ¥·Î¼­´Â ¹æ¾î¸·ÀÌ Çã¹°¾îÁø °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. Ã¢´ç ÁÖÁÖÀÎ '¾ÈÃ¶¼ö-À¯½Â¹Î' º¹±Í ¸ñ¼Ò¸®µµ ÅÍÁ®³ª¿À¸ç ¼Õ ´ëÇ¥ÀÇ ÀÔÁö´Â ´õ¿í Á¼¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.  

ÇöÀç·Î¼± ¼Õ ´ëÇ¥°¡ ±â´î °÷Àº È£³² ½Å´çÃ¢´ç µî 'Á¦3Áö´ë·Ð'À» ÁÖÀåÇÏ´Â È£³²°è·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. ÀÌµéÀº ¼Õ ´ëÇ¥¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ¸ç ¹ÎÁÖÆòÈ­´ç°úÀÇ ´ç´ë´ç ÇÕ´ç µîÀ¸·Î 'ºòÅÙÆ®'¸¦ ²Ù·Á ³»³â ÃÑ¼±À» Ä¡·ï¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.  

¹ÎÆò´ç ¹ÚÁö¿ø ÀÇ¿øÀº ¼Õ ´ëÇ¥¸¦ ÇâÇØ "ÇèÇÑ ²Ã º¸Áö ¸»°í »õÁý ÁþÀÚ"¸ç ¿¬ÀÌ¾î ·¯ºêÄÝÀ» º¸³»´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ °üÃ¶ ºÒ¹ß°ú ¾ÈÃ¶¼ö-À¯½Â¹Î°èÀÇ »çÅð ¾Ð¹Ú¿¡ ¸ô¸° ¼Õ ´ëÇ¥ÀÇ ¼±ÅÃÁö°¡ Á¡Á¡ Á¼Çôµé°í ÀÖ´Ù´Â °üÃøÀÌ ³ª¿Â´Ù.

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