¹® ´ëÅë·É, ÀÌ¹Ì¼± ÀÓ¸í °­Çà °á´Ü¡¦Á¤±¹ ±³Âø ½ÉÈ­

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.19 10:40
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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 19ÀÏ ÀÌ¹Ì¼±·¹®Çü¹è Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ÀÚ¸¦ ÀÓ¸íÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹Ì¼± ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÁÖ½Ä °ú´Ùº¸À¯ ³í¶õÀ¸·Î È«¿ªÀ» Ä¡·ðÁö¸¸, Ã»¿Í´ë´Â ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ¿¡°Ô Áß´ëÇÑ °á°Ý»çÀ¯°¡ ¾ø°í, º¸À¯ÇÑ ÁÖ½ÄÀ» Àü·® ¸Å°¢ÇÏ´Â µî ¿©·ÐÀÌ ´Þ¶óÁö°í ÀÖ´Ù´Â ÆÇ´Ü¿¡ ÀÓ¸í °­Çà °á´ÜÀ» ³»¸° °ÍÀÌ´Ù. 

¡Þ Ùþ, ¿ìÁîº¤ ÇöÁö¿¡¼­ 'ÀüÀÚ°áÀç'·Î ÀÓ¸í °­Çà 

Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ 3°³±¹ ¼ø¹æ¿¡ ³ª¼­°í ÀÖ´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀº ¿ì¸® ½Ã°¢À¸·Î 19ÀÏ Á¤¿ÀÂë µÎ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ¸íÀ» Àç°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

ÇöÀç ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹ºó¹æ¹® ÁßÀÎ ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀº ¿ì¸®¿Í 4½Ã°£ÀÇ ½ÃÂ÷°¡ ³­´Ù. ¹® ´ëÅë·ÉÀº ÇöÁö ÀÏÁ¤À» ½ÃÀÛÇÏ±â ¾Õ¼­ ¿ÀÀü 8½ÃÂë(ÇöÁö½Ã°£) ÀüÀÚ°áÀç¸¦ ÅëÇØ µÎ ÈÄº¸ÀÚ¸¦ ÀÓ¸íÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ ¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³­ 16ÀÏ ±¹È¸¿¡ µÎ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ»çÃ»¹®º¸°í¼­¸¦ 18ÀÏ±îÁö ´Ù½Ã º¸³»´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 18ÀÏÀº ¼­±â¼®·Á¶¿ëÈ£ ÀçÆÇ°üÀÇ ÀÓ±â°¡ ³¡³ª´Â ³¯ÀÌ±â ¶§¹®¿¡, Ã»¿Í´ë´Â Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀÇ ¾÷¹« °ø¹éÀÌ ¹ß»ýÇØ¼­´Â ¾È µÈ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÂªÀº ½ÃÇÑÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±¹È¸°¡ °á±¹ ÀÎ»çÃ»¹®º¸°í¼­ Ã¤ÅÃ¿¡ ÇÕÀÇÇÏÁö ¸øÇÔ¿¡ µû¶ó, Ã»¿Í´ë´Â ÀÓ¸íÀ» °­ÇàÇÏ±â·Î °¡´ÚÀ» Àâ¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ µÎ ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀÓ¸íµÈ´Ù¸é, Á¤ºÎ Ãâ¹ü µÚ ±¹È¸ ÀÎ»çÃ»¹®º¸°í¼­ Ã¤ÅÃ ¾øÀÌ ÀÓ¸íµÇ´Â 12¹øÂ° Àå°ü±Þ ÀÎ»ç°¡ µÈ´Ù.

¡Þ ÀÓ¸í°­Çà¿¡ å¯ 'ÃÖÈÄÅëÃ¸'…4¿ù ±¹È¸µµ ºó¼Õ ¿ì·Á 

±¹È¸´Â ¹®Çü¹è ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ÀÌ°ßÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù. ÇÑ±¹´çµµ 'Àû°Ý' ÀÇ°ßÀ¸·Î º¸°í¼­¸¦ ½á ÁÖ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸, ¿©¾ß°¡ ÀÌ¹Ì¼± ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ º¸°í¼­ Ã¤ÅÃ ¿©ºÎ¿¡ ÇÕÀÇÇÏÁö ¸øÇØ ¿©´çÀÌ ¹ý»çÀ§ ÀüÃ¼È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇß°í, µÎ ÈÄº¸ÀÚ ¸ðµÎÀÇ º¸°í¼­ Ã¤ÅÃÀÌ ºÒ¹ßµÆ´Ù. 

ÇöÀç ¿©´çÀº ÀÌ¹Ì¼± ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÁÖ½Ä °ú´Ùº¸À¯ ³í¶õ°ú ¹Ì°ø°³ Á¤º¸¸¦ È°¿ëÇÑ ÁÖ½Ä °Å·¡ ÀÇÈ¤ÀÌ »ó´çºÎºÐ ÇØ¼ÒµÆ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. Æ¯È÷, ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ°¡ 12ÀÏ º¸À¯ÇÑ ÁÖ½ÄÀ» Àü·® ¸Å°¢ÇÏ°í, ³²ÆíÀÎ ¿ÀÃæÁø º¯È£»ç°¡ SNS¿Í ¹æ¼Û Ãâ¿¬ µîÀ» ÅëÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÇØ¸í¿¡ ³ª¼­¸ç ¿©·ÐÀÇ Çâ¹èµµ º¯Çß´Ù°í º¸°íÀÖ´Ù.

¸®¾ó¹ÌÅÍ°¡ tbsÀÇ·Ú·Î 17ÀÏ Á¶»çÇÑ °á°ú(95% ½Å·Ú¼öÁØ Ç¥º»¿ÀÂ÷ ±4.4%p)¿¡ µû¸£¸é ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ ÀÓ¸í¿¡ ´ëÇÑ Âù¼º°ú ¹Ý´ë ÀÇ°ßÀÌ 43.3%¿Í 44.2%·Î ÃÊÁ¢ÀüÀ» ¹ú¿´´Ù.

ÇÏÁö¸¸, ¾ß´çÀº ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸¿¡ Á¶»çÀÇ·Ú ¹× °ËÂû¿¡ ¼ö»çÀÇ·Ú¸¦ ÇÏ´Â µî Àý´ë ºÒ°¡ ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

°Ô´Ù°¡ ÁÖ½Ä ³í¶õ ¿Ü¿¡µµ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ°¡ ¾ç½ÂÅÂ ´ë¹ý¿øÀå ½ÃÀý »ç¹ý³ó´ÜÀ» Á¶·ÂÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ ¹Þ±â ½ÃÀÛÇÏ¸é¼­ ¹ý¿ø ³»ºÎÀÇ ¹Ý´ë ±â·ùµµ ¿©ÀüÇÏ´Ù. 

¼Û½Â¿ë(»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 29±â) ¼ö¿øÁö¹ý ºÎÀåÆÇ»ç´Â 17ÀÏ ¹ý¿ø ³»ºÎ¸Á¿¡ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀçÆÇ°Å·¡ÀÇ ´ëÇ¥Àû »ç·ÊÀÎ ´ë¹ý¿øÀÇ Åë»óÀÓ±Ý ÆÇ°á ³í¸®¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ³í¹®À» ÀÛ¼ºÇÑ °æÀ§¸¦ ¹àÈ÷¶ó°í ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀþÀº ÆÇ»çµéÀÌ ¸ðÀÎ ÀÎÅÍ³Ý Ä«Æä 'ÀÌÆÇ»çÆÇ ¾ß´Ü¹ý¼®'¿¡´Â ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ '(ÀÌ¹Ì¼±) ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀÌ¾ß±âÇØ¾ß ÇÒ °Í'ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ¹ý°ü À±¸®¿Í °øÁ¤¼ºÀ» ÁöÀûÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Ã»¿Í´ë´Â ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÁÖ½Ä º¸À¯ °úÁ¤ÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÇØ¸íµÆ°í, ±âÅ¸ Áß´ëÇÑ °á°Ý»çÀ¯°¡ ¾ø´Ù´Â Á¡À» µé¾î ÀÓ¸íÇÏ±â·Î ¸¶À½À» ±»Èù »óÅÂ´Ù. 

¹®Á¦´Â Áö³­ 2±â ³»°¢ Àå°ü ÀÓ¸í °úÁ¤¿¡¼­ °ÞÀº È«¿ªÀ¸·Î ±»¾î¹ö¸° Á¤±¹ÀÌ, ´õ ¾ó¾îºÙ°Ô µÆ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. 

¹® ´ëÅë·ÉÀº 16ÀÏ ¼ø¹æ¿¡ ³ª¼­±â Àü ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÇØÂù ´ëÇ¥¿Í È«¿µÇ¥ ¿ø³»´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª Åº·Â±Ù·ÎÁ¦ °³¼±·ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤Ã¼°è °³Æí °ü·Ã ¹ý¾È Åë°ú¿Í 5.18 Áø»ó±Ô¸í Á¶»çÀ§¿øÈ¸ ±¸¼ºÀ» ¸¶¹«¸® Áö¾î´Þ¶ó°í ´çºÎÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ Ã»¿Í´ëÀÇ ÀÓ¸í °­Çà ±â·ù°¡ È®½Ç½Ã µÈ 18ÀÏ ÇÑ±¹´ç È²±³¾È ´ëÇ¥´Â 'ÃÖÈÄÅëÃ¸'À» º¸³» "ÀÓ¸íÀ» °­ÇàÇÑ´Ù¸é, ¿ø³»¿Ü ¸ðµç ¼ö´ÜÀ» µ¿¿øÇØ ±¹¹Î°ú ÇÔ²² ³¡±îÁö ¸Â¼­ ½Î¿ï °Í"ÀÌ¶ó°í °æ°íÇÑ »óÅÂ´Ù. 

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  • Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³
  • [°æÁ¦Ä®·³] 5G À¶ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ¼­µÑ·¯¾ß
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
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