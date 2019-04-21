¿ï»ê½Ã, Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª ³ª¼±´Ù

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã°¡ 2020³âºÎÅÍ 2024³â±îÁö 5³â°£À» °èÈ¹±â°£À¸·Î ÇÏ´Â Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª¿¡ ³ª¼±´Ù.

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¹ýÁ¤°èÈ¹ÀÎ Áö¿ª¿¡³ÊÁö °èÈ¹Àº ¿¡³ÊÁö¹ý Á¦7Á¶¿¡ µû¶ó Áö¿ªÀû Æ¯¼ºÀ» °í·Á, ±¹°¡ ¿¡³ÊÁö ±âº»°èÈ¹ÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ´Þ¼º°ú Áö¿ª°æÁ¦ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ 5³â¸¶´Ù ¼ö¸³ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ ¿ï»ê½Ã´Â 2017³â ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Á¦5Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹(2018~2022)À» ¼ö¸³Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎÀÇ Á¦3Â÷ ±¹°¡¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹ ¼ö¸³¿¡ ¸ÂÃç ¿ÃÇØÁß ±¹°¡¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹°ú ¿¬°èÇÑ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ÀÌ ¿ä±¸µÆ´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ¿¡³ÊÁö °ø±Þ°ú ºÐ¹è, ´ëÃ¼¿¡³ÊÁö È°¿ë ÀáÀç¼º, Áö¿ª°æÁ¦ ¼ºÀå°ú °³¹ß¿¡ µû¸¥ ÇâÈÄ ¿¡³ÊÁö ¼ö¿ä ¿¹Ãø µîÀ» Åä´ë·Î ÃÖÀûÀÇ ¿¡³ÊÁö ¼ö¿ä °ü¸®¿Í °æÁ¦ÀûÀÌ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °ø±Þ °èÈ¹ ¼ö¸³ µîÀ» À§ÇÑ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

¿ë¿ªÀÇ °ø°£Àû ¹üÀ§´Â ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ÇàÁ¤±¸¿ª ÀÏ¿øÀÌ¸ç 9,944¸¸¿ø(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ Æ÷ÇÔ)À» µé¿© Âø¼öÀÏ·ÎºÎÅÍ 7°³¿ù³»¿¡ ¿ë¿ªÀ» ¿Ï·áÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿ë¿ª¿¡´Â Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀÌ Æ÷ÇÔµÇ°í ¡®Á¦3Â÷ ±¹°¡¿¡³ÊÁö ±âº»°èÈ¹¡¯°ú ¡®Àç»ý¿¡³ÊÁö 3020 ÀÌÇà°èÈ¹¡¯°ú ¿¬°èÇÑ ¿ï»ê½ÃÀÇ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ ¹æÇâÀÌ Á¦½ÃµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö¹ßÀü, ºÎÀ¯½ÄÇØ»óÇ³·Â ¹ßÀü µî ¿ï»ê½Ã¿¡¼­ ÃßÁø ÁßÀÎ »ç¾÷À» °í·ÁÇÑ ¿¡³ÊÁö °ø±Þ´ëÃ¥°ú ¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.

¶Ç ¡®¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà¸ñÇ¥ ¹× ·Îµå¸Ê¡¯ ½ÇÇà·Â Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ¿¡³ÊÁö Àý¾à ´ëÃ¥°ú ½Ã¹ÎÀÚ¹®´Ü ±¸¼º, ¿î¿µÀ» À§ÇÑ ½Ã¹ÎÂü¿©Çü Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹µµ ¼ö¸³µÈ´Ù.

ÁÖ¿ä »ç¾÷¿¡´Â Àå±â(20³â), ´Ü±â (5³â) ¸ñÇ¥¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¼³Á¤ÇÏ°í ¿¡³ÊÁö ¼Òºñ·® °¨Ãà¸ñÇ¥, ¿Â½Ç°¡½º Àú°¨ ¸ñÇ¥, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ¸ñÇ¥, ¹ÌÈ°¿ë¿¡³ÊÁö º¸±Þ ¸ñÇ¥ ¼³Á¤ µîÀÌ Á¦½ÃµÈ´Ù.

»ç¾÷ ¼±Á¤Àº °³º°»ç¾÷ µé¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç ½ÇÇà, ºñ¿ë´ëºñ È¿°ú °üÁ¡¿¡¼­ÀÇ Àç¹«Àû ºÐ¼®, ºñ¿ë´ëºñ ¼öÀÍ¼ºÀÌ ³ôÀº ¼ø¼­·Î Á¤¸®µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü»ê¾÷, ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö¹ßÀü, ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷, Àü±âÂ÷ µî ¿ï»ê½Ã ÃßÁø »ç¾÷ ¹× °èÈ¹ ¿¬°è Ä£È¯°æ ¿¡³ÊÁö »ç¿ë ´ëÃ¥ µîÀÌ Æ÷ÇÔµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹À» ¼öÇàÇÏ±â À§ÇÑ ÇàÁ¤Ã¼°èµµ °ËÅä´ë»ó¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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