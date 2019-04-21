¿ï»ê½Ã, Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª ³ª¼±´Ù

¿ï»ê±¤¿ª½Ã°¡ 2020³âºÎÅÍ 2024³â±îÁö 5³â°£À» °èÈ¹±â°£À¸·Î ÇÏ´Â Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª¿¡ ³ª¼±´Ù.
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¾Õ¼ ¿ï»ê½Ã´Â 2017³â ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Á¦5Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹(2018~2022)À» ¼ö¸³Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎÀÇ Á¦3Â÷ ±¹°¡¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹ ¼ö¸³¿¡ ¸ÂÃç ¿ÃÇØÁß ±¹°¡¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹°ú ¿¬°èÇÑ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ÀÌ ¿ä±¸µÆ´Ù.
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