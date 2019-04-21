|¡ã 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸°¡ 19ÀÏ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø 4Ãþ¿¡¼ ¿·Á Àü¹®°¡µéÀÌ Åä·ÐÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ »ê¾÷µ¿Çâ ÆÄ¾Ç°ú ±â¼ú È°¿ëÀ» ÅëÇÑ Áö¿ª»ê¾÷¹ßÀü ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇÑ 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ Åä·Ð¿¡ Âü°¡ÇÑ Àü¹®°¡µéÀº ¿ï»êÀÌ ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÎ·Â ¾ç¼º Ä¿¸®Å§·³À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÑ ¸¸Å ÀÌ¸¦ 3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ È°¼ºÈ·Î ¿¬°á½ÃÅ°±â À§ÇÑ 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ °Ç¸³ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â µ¥ °ø°¨À» Ç¥Çß´Ù.
Áö³ 19ÀÏ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø 4Ãþ ±³À°Àå¿¡¼ ¿¸° 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸´Â ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø(¿øÀå Àå±¤¼ö)°ú º»Áö°¡ °øµ¿À¸·Î ±âÈ¹Çß´Ù.
ÁÖ½ÂÈ¯ K-AMUG(ÇÑ±¹ÀûÃþÁ¦Á¶»ç¿ëÀÚÇùÈ¸) ÇùÈ¸ÀåÀº ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ Áö³ÇØ ¿ï»ê¿¡¼ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ÁøÇàµÈ DFAM ±â¹Ý ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÎ·Â ¾ç¼º»ç¾÷À» ÅëÇØ ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ Àü¹®°¡ ±³À°(2°³¿ù°£ 300½Ã°£) Ä¿¸®Å§·³°ú ÇØ¿Ü °»ç¸¦ ´ë½ÅÇÒ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶Ä£ »ç·Ê¸¦ ¼Ò°³ÇÏ¸ç 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ °Ç¸³ ÇÊ¿ä¼ºÀ» °Á¶Çß´Ù.
ÁÖ½ÂÈ¯ ÇùÈ¸ÀåÀº ¡°¿µ±¹ 3D ÇÁ¸°ÆÃ ±¹°¡»ê¾÷ Àü·« 208-2025¿¡ µû¸£¸é Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ 3D ÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·ÂÀ» 78¸¸7,000¸íÀ¸·Î ²Å°í ÀÖ´Âµ¥ ÇÑ±¹ÀÇ ½ÃÀå Á¡À¯À² 4%¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÒ °æ¿ì 3¸¸ 1,500¸íÀÌ´Ù. ÀÌ Á¤µµ Ãë¾÷ °¡´ÉÇÑ ÀÏÀÚ¸®°¡ ÀÖ´Ù¸é 2¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ Á¶¼±¾÷Á¾ ÅðÁ÷ ÀÎ·ÂÀÇ Ãë¾÷µµ °¡´ÉÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ°°Àº ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼´Â ¿ï»êµµ ¿µ±¹ ³ëÆÃÇèÀÇ ±¹°¡3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ(MCT)¿Í °°Àº Á¶¼±ÀÎ·Â Àü¹® 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ¸¦ ±¸ÃàÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÁÖ ÇùÈ¸ÀåÀº Æ¯È÷ ¡°±¹³»ÀÇ °æ¿ìµµ 44°³ 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÓÇÃ¶õÆ®°¡ ½ÄÇ°ÀÇ¾àÃ³ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ »ó¿ëÈµÆ°í È°¹ßÇÑ »ý»êÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÇ ¹ßÀüÀ» º¸¾Æ 3DÇÁ¸°ÆÃÀÌ Àü·«»ê¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ¿ï»ê¿¡ »ý»êÀÌ °¡´ÉÇÏ°í ÆÇ¸Å°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÇ·á¿ë ½º¸¶Æ® ÆÑÅä¸® ±¸ÃàÇÒ °æ¿ì Ãë¾÷ Ã¢¾÷ È°¼ºÈ¸¦ ÅëÇÑ °í¿ëÈ®´ë ÆøÀÌ ´õ Å¬ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±èÁøÃµ ¿ï»ê´ë(Ã·´Ü¼ÒÀç°øÇÐºÎ) ±³¼ö´Â ¡°ÇöÀç±îÁö ±Ý¼Ó 3DÇÁ¸°ÆÃ ¼ÒÀç´Â Àåºñ¾÷Ã¼¿¡¼ º¸ÀåÇÏ´Â ¼ÒÀç¸¸ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ Á¦¾àÀÌ ¸¹¾ÒÁö¸¸ Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î ¼ÒÀç ½ÃÀåÀÌ È®´ë?°³¹æµÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼¡±¶ó¸ç ¡°¼ÒÀçºÐ¾ßÀÇ °æ¿ì Çö´ëÁß°ø¾÷ ¸ðµ¨°ú °°ÀÌ ÃÖÁ¾ Á¦Ç° »ç¿ëÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°è-¼ÒÀç-Àåºñ-Á¦Ç°È µîÀ» ÇÏ³ª·Î ¿¬°áÇÏ´Â Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±è ±³¼ö´Â ÀÌ¾î ¡°ÀÚµ¿Â÷, Á¶¼±, ¼®À¯ÈÇÐ µî ¿ï»ê¿¡ °Á¡ÀÌ ÀÖ´Â ºÐ¾ß Á¦Ç° °³¹ßÀ» °³¹ßÇÏ°í ´ÜÇ°ÀÌ ¾Æ´Ñ Assembling Áß½ÉÀÇ Á¦Ç°À» ¸¸µé ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ¿ï»ê Áö¿ª¿¡ Á¦ÇÑÀ» µÎÁö ¸»°í ´Ù¸¥ Áö¿ª°ú ¿¬°è ¹× Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
KNC ÇÔ¿î½Ä ´ëÇ¥´Â ¡°2017³â ±âÁØ ¼¼°è½ÃÀå¿¡¼ ÇÑ±¹ÀÇ 3DÇÁ¸°ÆÃ Àåºñ ½ÃÀå Á¡À¯À²Àº 1.8% Á¤µµ, ±â¼úÀº ¼±Áø±¹ ´ëºñ 70% Á¤µµ ÃßÁ¤µÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ ¹ß±¼À» À§ÇØ Àåºñ¾÷Ã¼¿ÍÀÇ Çù·Â »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¦Ç°ÀÇ 3DÇÁ¸°ÆÃ Ãâ·ÂÀ» À§ÇØ µðÀÚÀÎ ´Ü°èºÎÅÍ º¯°æ»çÇ×À» °í·ÁÇØ¾ß ÇÏ°í °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â ºñ¿ëÀý°¨ ³ë·Âµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
°Çüµ· ¸ÞÅ» 3D Ã¥ÀÓ¿¬±¸¿øÀº ¡°Áö³ÇØºÎÅÍ Çö´ëÁß°ø¾÷°úÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ Á¶¼±ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ³ë·ÂÁßÀÎµ¥ 3DÇÁ¸°ÆÃÀ» Á¶¼±¾÷°è È®»êÀ» À§ÇØ¼´Â ¼±±ÞÇã°¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ°í ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼ ¼±±Þ ÀÎÁõÀÌ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ¿ä±¸µÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°200Æò Á¤µµÀÇ °øÀå ±¸Ãà °èÈ¹À» °¡Áö°í ºÎÁö¸¦ Ã£°í ÀÖ´Âµ¥ °ü·Ã Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
° Ã¥ÀÓ¿¬±¸¿øÀº ÀÌ¾î ¡°Ãâ·Â¹°¿¡ ´ëÇÑ º¸Áõµµ ÇÊ¿äÇÑµ¥ ±âÁ¸ ¹æ¹ý(CT/¹°¼º°Ë»ç) µîÀº ºñ¿ë°ú ½Ã°£ÀÌ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµÇ´Â ¸¸Å ¸áÆÃ Ç®(Melting pool) ¸ð´ÏÅÍ¸µ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãàµµ ¿ä±¸µÈ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
±èµ¿Çö ÇÑ±¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø ¼¾ÅÍÀåÀº 2017³âºÎÅÍ »ê¾÷ºÎ °úÁ¦·Î Â÷¼¼´ë Á¶¼±?¿¡³ÊÁö ºÎÇ° 3DÇÁ¸°ÆÃ Á¦Á¶°øÁ¤ ¿¬±¸¼¾ÅÍ¸¦ ¿ï»ê ³²±¸ µÎ¿Õµ¿ Å×Å©³ë ÀÏ¹Ý »ê¾÷´ÜÁö¿¡ °Ç¸³ÇÏ°í ÀÖ°í ¿ÃÇØ 11¿ù ¿Ï°ø ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¼Ò°³Çß´Ù.
±èµ·ÇÑ ¿ï»ê´ëÇÐ±³ ±³¼ö´Â ¡°¿ï»êÀÇ ÁÖ·Â »ê¾÷ºÐ¾ß°¡ ÀÖÁö¸¸ 3DÇÁ¸°ÆÃ ºÐ¾ß °üÁ¡¿¡¼ »ê¾÷ Àû¿ë ºÐ¾ß¸¦ µûÁ® º»´Ù¸é ÀÇ·á ºÐ¾ßÀÇ »ó¿ëÈ°¡ °¡Àå ºü¸¦ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ°í ÇöÀç ±×·¸°Ô ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÇ·áºÐ¾ß´Â º´¿ø ±Ô¸ð¿Í °ü°è¾øÀÌ ÀÇ»ç °áÁ¤À» ÀÇ»ç °³°³ÀÎÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ±â¿¡ ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÌ ºü¸£°í »ý»ê¼ºÀÌ Áß¿äÇÑµ¥ ¼ö¼ú ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃß±â À§ÇØ¼´Â 2~14ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ³³Ç°À» ÇØ¾ßÇÏ´Â ±¸Á¶ ¶§¹®ÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è ±³¼ö´Â ÀÌ¾î ¡°¼³°è½Ã°£ÀÌ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµÅ °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÑµ¥ ¿¹Àü¿¡ 2ÀÏ °É¸®´ø °ÍÀÌ 30ºÐ Á¤µµ·Î ÁÙ¾úÁö¸¸ 1~2ºÐ ÀÌ³»·Î ÁÙ¿©¾ß ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ÀÌ ¹ß±¼ µÉ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Áß¼Ò±â¾÷µéÀÌ ¿ï»ê Áö¿ª¿¡ ±¸ÃàµÈ Àåºñ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í È«º¸ÇØ ÀÌ¸¦ ½±°Ô Á¢±Ù ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¸¦ ÁÖÃÖÇÑ Àå±¤¼ö ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀåÀº ¡°»ê?ÇÐ?¿¬?°ü °ü·Ã Á¾»çÀÚµéÀÌ ÇÔ²² 3DÇÁ¸°ÆÃ Á¦Ç°ÀÇ »ê¾÷ Àû¿ëÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í Àåºñ ¹× ¼ÒÀç °¡°Ý Àý°¨À» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¬±¸ °³¹ß¿¡µµ ¾Ö½á ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.
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