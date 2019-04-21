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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ »ê¾÷µ¿Çâ ÆÄ¾Ç°ú ±â¼ú È°¿ëÀ» ÅëÇÑ Áö¿ª»ê¾÷¹ßÀü ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇÑ 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ Åä·Ð¿¡ Âü°¡ÇÑ Àü¹®°¡µéÀº ¿ï»êÀÌ ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÎ·Â ¾ç¼º Ä¿¸®Å§·³À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÑ ¸¸Å­ ÀÌ¸¦ 3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ È°¼ºÈ­·Î ¿¬°á½ÃÅ°±â À§ÇÑ 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ °Ç¸³ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â µ¥ °ø°¨À» Ç¥Çß´Ù.

Áö³­ 19ÀÏ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø 4Ãþ ±³À°Àå¿¡¼­ ¿­¸° 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸´Â ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø(¿øÀå Àå±¤¼ö)°ú º»Áö°¡ °øµ¿À¸·Î ±âÈ¹Çß´Ù.


ÁÖ½ÂÈ¯ K-AMUG(ÇÑ±¹ÀûÃþÁ¦Á¶»ç¿ëÀÚÇùÈ¸) ÇùÈ¸ÀåÀº ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­ Áö³­ÇØ ¿ï»ê¿¡¼­ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ÁøÇàµÈ DFAM ±â¹Ý ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÎ·Â ¾ç¼º»ç¾÷À» ÅëÇØ ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ Àü¹®°¡ ±³À°(2°³¿ù°£ 300½Ã°£) Ä¿¸®Å§·³°ú ÇØ¿Ü °­»ç¸¦ ´ë½ÅÇÒ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶Ä£ »ç·Ê¸¦ ¼Ò°³ÇÏ¸ç 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ °Ç¸³ ÇÊ¿ä¼ºÀ» °­Á¶Çß´Ù.

ÁÖ½ÂÈ¯ ÇùÈ¸ÀåÀº ¡°¿µ±¹ 3D ÇÁ¸°ÆÃ ±¹°¡»ê¾÷ Àü·« 208-2025¿¡ µû¸£¸é Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ 3D ÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·ÂÀ» 78¸¸7,000¸íÀ¸·Î ²Å°í ÀÖ´Âµ¥ ÇÑ±¹ÀÇ ½ÃÀå Á¡À¯À² 4%¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÒ °æ¿ì 3¸¸ 1,500¸íÀÌ´Ù. ÀÌ Á¤µµ Ãë¾÷ °¡´ÉÇÑ ÀÏÀÚ¸®°¡ ÀÖ´Ù¸é 2¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ Á¶¼±¾÷Á¾ ÅðÁ÷ ÀÎ·ÂÀÇ Ãë¾÷µµ °¡´ÉÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ°°Àº ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼­´Â ¿ï»êµµ ¿µ±¹ ³ëÆÃÇèÀÇ ±¹°¡3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ(MCT)¿Í °°Àº Á¶¼±ÀÎ·Â Àü¹® 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ¸¦ ±¸ÃàÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÁÖ ÇùÈ¸ÀåÀº Æ¯È÷ ¡°±¹³»ÀÇ °æ¿ìµµ 44°³ 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÓÇÃ¶õÆ®°¡ ½ÄÇ°ÀÇ¾àÃ³ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ »ó¿ëÈ­µÆ°í È°¹ßÇÑ »ý»êÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÇ ¹ßÀüÀ» º¸¾Æ 3DÇÁ¸°ÆÃÀÌ Àü·«»ê¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ¿ï»ê¿¡ »ý»êÀÌ °¡´ÉÇÏ°í ÆÇ¸Å°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÇ·á¿ë ½º¸¶Æ® ÆÑÅä¸® ±¸ÃàÇÒ °æ¿ì Ãë¾÷ Ã¢¾÷ È°¼ºÈ­¸¦ ÅëÇÑ °í¿ëÈ®´ë ÆøÀÌ ´õ Å¬ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±èÁøÃµ ¿ï»ê´ë(Ã·´Ü¼ÒÀç°øÇÐºÎ) ±³¼ö´Â ¡°ÇöÀç±îÁö ±Ý¼Ó 3DÇÁ¸°ÆÃ ¼ÒÀç´Â Àåºñ¾÷Ã¼¿¡¼­ º¸ÀåÇÏ´Â ¼ÒÀç¸¸ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼­ Á¦¾àÀÌ ¸¹¾ÒÁö¸¸ Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î ¼ÒÀç ½ÃÀåÀÌ È®´ë?°³¹æµÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼¡±¶ó¸ç ¡°¼ÒÀçºÐ¾ßÀÇ °æ¿ì Çö´ëÁß°ø¾÷ ¸ðµ¨°ú °°ÀÌ ÃÖÁ¾ Á¦Ç° »ç¿ëÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°è-¼ÒÀç-Àåºñ-Á¦Ç°È­ µîÀ» ÇÏ³ª·Î ¿¬°áÇÏ´Â Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±è ±³¼ö´Â ÀÌ¾î ¡°ÀÚµ¿Â÷, Á¶¼±, ¼®À¯È­ÇÐ µî ¿ï»ê¿¡ °­Á¡ÀÌ ÀÖ´Â ºÐ¾ß Á¦Ç° °³¹ßÀ» °³¹ßÇÏ°í ´ÜÇ°ÀÌ ¾Æ´Ñ Assembling Áß½ÉÀÇ Á¦Ç°À» ¸¸µé ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ¿ï»ê Áö¿ª¿¡ Á¦ÇÑÀ» µÎÁö ¸»°í ´Ù¸¥ Áö¿ª°ú ¿¬°è ¹× Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

KNC ÇÔ¿î½Ä ´ëÇ¥´Â ¡°2017³â ±âÁØ ¼¼°è½ÃÀå¿¡¼­ ÇÑ±¹ÀÇ 3DÇÁ¸°ÆÃ Àåºñ ½ÃÀå Á¡À¯À²Àº 1.8% Á¤µµ, ±â¼úÀº ¼±Áø±¹ ´ëºñ 70% Á¤µµ ÃßÁ¤µÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ ¹ß±¼À» À§ÇØ Àåºñ¾÷Ã¼¿ÍÀÇ Çù·Â »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¦Ç°ÀÇ 3DÇÁ¸°ÆÃ Ãâ·ÂÀ» À§ÇØ µðÀÚÀÎ ´Ü°èºÎÅÍ º¯°æ»çÇ×À» °í·ÁÇØ¾ß ÇÏ°í °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â ºñ¿ëÀý°¨ ³ë·Âµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

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±èµ·ÇÑ ¿ï»ê´ëÇÐ±³ ±³¼ö´Â ¡°¿ï»êÀÇ ÁÖ·Â »ê¾÷ºÐ¾ß°¡ ÀÖÁö¸¸ 3DÇÁ¸°ÆÃ ºÐ¾ß °üÁ¡¿¡¼­ »ê¾÷ Àû¿ë ºÐ¾ß¸¦ µûÁ® º»´Ù¸é ÀÇ·á ºÐ¾ßÀÇ »ó¿ëÈ­°¡ °¡Àå ºü¸¦ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ°í ÇöÀç ±×·¸°Ô ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÇ·áºÐ¾ß´Â º´¿ø ±Ô¸ð¿Í °ü°è¾øÀÌ ÀÇ»ç °áÁ¤À» ÀÇ»ç °³°³ÀÎÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ±â¿¡ ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÌ ºü¸£°í »ý»ê¼ºÀÌ Áß¿äÇÑµ¥ ¼ö¼ú ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃß±â À§ÇØ¼­´Â 2~14ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ³³Ç°À» ÇØ¾ßÇÏ´Â ±¸Á¶ ¶§¹®ÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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