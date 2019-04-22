"È¯°æº¸Á¸ ¾øÀÌ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡ ¾ø´Ù" È¯°æ´ÜÃ¼ ¿ï»êÀÇ 4´ë È¯°æÇö¾È ¹®Á¦ÁöÀû

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
  • ´ñ±Û 0
   
 
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¿ï»êÁö¿ª È¯°æ´ÜÃ¼°¡ Áö±¸ÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ¿øÀü, ¹Ì¼¼¸ÕÁö, ÅÂÈ­°­ ±¹°¡Á¤¿ø ¹× ¹é¸®´ë½£, ¿µ³²¾ËÇÁ½º ÀÚ¿¬È¯°æ µî 4´ë È¯°æÇö¾È¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦¸¦ Á¶¸ñÁ¶¸ñ ÁöÀûÇÏ°í ´ëÃ¥¸¶·ÃÀ» ÃË±¸Çß´Ù.

¿ï»êÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº 22ÀÏ ¿ÀÈÄ ½ÃÃ»Á¤¹®¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ¡°Áö±¸È¯°æ º¸Á¸ ¾øÀÌ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡´Â ¾ø´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù.


ÀÌµéÀº ¡°¡®¼û Á» ½¬°í »ìÀÚ¡¯´Â ¾Æ¿ì¼ºÀÌ µµÃ³¿¡¼­ µé·Á¿Â´Ù. °øÂ¥·Î ¼û½¬´Â ´ë±âÁúÀº °¥¼ö·Ï ¿À¿°µÅ ÀÎ·ùÀÇ °Ç°­°ú »ý¸íÀ» À§ÇùÇÏ±â¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù¡±¸ç ¡°ÀÚ¿¬È¯°æÀ» ÀÎ°£ÀÇ ¼ÒÀ¯¹°·Î »ý°¢ÇÏ°í Áö³ªÄ£ ³­°³¹ß°ú ¿À¿°¹°ÁúÀ» ¸¶±¸ ¹èÃâÇÑ °á°ú¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² À¯ÇØ¹°Áú ´Ù·® »ó½Ã¹èÃâ ÀÇ½ÉÁö¿ª¿¡ ÈÞÇØ´ë±âÃøÁ¤¸ÁÀ» Ãß°¡ ¼³Ä¡ÇÏ°í, Àü¹®ÀûÀÌ°í Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÀû, ¸ð´ÏÅÍ¸µ, ½Ã¹ü½Ç½Ã, Á¤Ã¥º¯È­ µîÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ¡®´ë±â¿À¿°¡¤¹ß¾Ï¹°Áú ¾ÈÀü°ü¸®Áö¿ø¼¾ÅÍ¡¯ ¼³¸³À» Àû±Ø ÃË±¸ÇÏ´Â ÇÑÆí, ¿©¼ö»ê´Ü »çÅÂ¿Í °°Àº ÀÇÈ¤ÀÌ ¾øµµ·Ï ¿ï»êÁö¿ª À¯ÇØ¹°Áú ´ë·®¹èÃâ »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ½Ã¹Î È¯°æ´ÜÃ¼ ÀÔÈ¸ÇÏ¿¡ ½Ç½ÃÇÒ °ÍÀ» ¿äÃ»Çß´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌÈÄ ¿ï»êÀÇ 4´ë È¯°æÇö¾È¿¡ ´ëÇØ ÀÇ°ßÀ» ¹àÇû´Ù.

Ã¹ ¹øÂ°·Î ¿øÀü Ãß°¡°Ç¼³°ú ´äÀÌ ¾ø´Â °íÁØÀ§ÇÙÆó±â¹° ¹®Á¦¸¦ ÁöÀûÇÏ¸ç ¡®Å»ÇÙ¸¸ÀÌ ´ä¡¯ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌµéÀº ¡°¿ù¼º°ú ½Å°í¸® 2°÷ÀÇ ¿øÀüÀ¸·Î µÑ·¯½×¿© ÀÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ÀÎµ¥ 5~6È£±â Ãß°¡°Ç¼³°ú ½Å°í¸® 4È£±â´Â ¾ÈÀü¼ºÀÌ ´ãº¸µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¿¡¼­ ½ÃÇè°¡µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÁöÀûÇÏ°í´Â ¡°´õ Å« ¹®Á¦´Â ´ëÃ¥ ¾øÀÌ ½×¿©°¡´Â °íÁØÀ§ÇÙÆó±â¹°ÀÌ´Ù. ±¹³» °íÁØÀ§ÇÙÆó±â¹°ÀÇ ¾à 70%°¡ ÀÓ½ÃÀúÀå¼Ò¿¡ ÀûÄ¡µÅ ÀÖ´Ù. ´äÀÌ ¾ø´Â °íÁØÀ§ÇÙÆó±â¹°°ú ¿øÀüÀÇ À§Çè¼ºÀ» ÇØ°áÇÏ´Â ±æÀº Å»ÇÙÀÇ ±æ ¹Û¿¡ ¾ø´Ù¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

µÎ ¹øÂ°·Î ÅÂÈ­°­ ±¹°¡Á¤¿ø°ú ¹é¸®´ë½£ Á¶¼ºÀ» µÎ°í ¡®ÀÚ¿¬»ýÅÂ°è º¸Á¸ÀÌ ¿ì¼±¡¯ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌµéÀº ¡°ÀÎ°£°ú ÀÚ¿¬ÀÇ °øÁ¸À» ÅëÇØ¼­¸¸ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡°¡ º¸Àå µÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°°­Àº °­´Ù¿ö¾ß ÇÏ°í ÅÂÈ­°­À» µû¶ó¼­ ¼­½ÄÇÏ´Â µ¿½Ä¹°µµ ÀÎ°£°ú ¶È°°ÀÌ ÀÚ¿¬È¯°æÀ» ´©¸± ±Ç¸®°¡ ÀÖ´Ù. ÀÎ°£ÀÇ ÆíÀÇ¸¦ À§ÇØ ÀÚ¿¬»ýÅÂ°è¸¦ ÆÄ±«ÇÏ´Â °ÍÀº ÃÖ¼ÒÈ­ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¼¼ ¹øÂ°·Î´Â ÀçÃßÁøÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ¿µ³²¾ËÇÁ½º ÄÉÀÌºíÄ« ¼³Ä¡¸¦ µÎ°í, ¡°ÃÖ±Ù ¿ïÁÖ±º¿¡¼­ °ÔÀÌºíÄ« ¼³Ä¡¸¦ ´Ù½Ã ÃßÁøÇÑ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ±¸Ã¼È­ µÇ°í ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ´Â ½Ã¹Îµé°úÀÇ ¾à¼ÓÀ» À§¹ÝÇÏ´Â °ÍÀÌ¸ç, ¿ï»êÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº °¡´ÉÇÑ ¸ðµç ¼ö´ÜÀ» °­±¸ÇØ¼­ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¸·¾Æ ³¾ °É¡±ÀÌ¶ó°í °­°æÇÑ ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù.

³× ¹øÂ°·Î ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¡®º¸Á¸ÀÌ ¿ì¼±¡¯ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌµéÀº ¡°¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ÀÇ °¡Ä¡´Â ¾Æ¹«¸® °­Á¶ÇØµµ ºÎÁ·ÇÔÀÌ ¾ø´Ù. ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­ º¸Á¸À» Á¦´ë·Î ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â »ç¿¬´ï ÇØÃ¼±îÁöµµ °¨¼öÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­¸¦ Àß º¸Á¸ÇØ À¯³×½ºÄÚ ¹®È­À¯»êÀ¸·Î µîÀçÇÏ´Â °ÍÀº ¹®È­ÀçÀû °¡Ä¡³ª °æÁ¦Àû °¡Ä¡¿¡¼­ »ç¿¬´ï°ú ºñ±³ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¸¼Àº ¹°À» °ø±ÞÇÏ´Â °Íµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ ÀÌ´Â ºñ¿ë°ú ¹æ¹ýÀÇ ¹®Á¦ÀÏ »Ó ´ë¾ÈÀ» ¼¼¿ì¸é µÈ´Ù¡±¸ç ¡°¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÌ ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ º¸Á¸À» À§ÇØ »ç¿¬´ï ¹°À» ¾çº¸ÇÒ °æ¿ì ±× ´ë¾ÈÀ» À§ÇÑ ºñ¿ëÀº Áß¾ÓÁ¤ºÎ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌµéÀº 4°¡Áö ÁßÁ¡Çö¾È ¿Ü¿¡µµ ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼­ È¯°æÀ» º¸ÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÈ¸¿ëÇ° ÁÙÀÌ±â, ºÐ¸®¼ö°Å »ýÈ°È­ µîÀ» °­Á¶ÇÏ¸ç ½Ã¹Îµé¿¡°Ôµµ È¯°æÀ» ÇÔ²² ÁöÄÑ´Þ¶ó°í Á¦¾ðÇß´Ù.


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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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