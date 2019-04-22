"È¯°æº¸Á¸ ¾øÀÌ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡ ¾ø´Ù" È¯°æ´ÜÃ¼ ¿ï»êÀÇ 4´ë È¯°æÇö¾È ¹®Á¦ÁöÀû

|¡ã ¿ï»êÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº 22ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» ¾Õ¿¡¼ Á¦49È¸ Áö±¸ÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨´ëÃ¥¿¡ ´ëÇÑ Æ¯´ÜÀÇ Á¶Ä¡ ÃË±¸¿Í ¿øÀü¡¤°íÁØÀ§ÇÙÆó±â¹°¡¤½ÅºÒ»ê ÄÉÀÌºíÄ«¡¤¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È µî ¿ï»êÁö¿ª È¯°æÇö¾È¿¡ ´ëÇØ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
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ÀÌ³¯ ÀÌµéÀº 4°¡Áö ÁßÁ¡Çö¾È ¿Ü¿¡µµ ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ È¯°æÀ» º¸ÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÈ¸¿ëÇ° ÁÙÀÌ±â, ºÐ¸®¼ö°Å »ýÈ°È µîÀ» °Á¶ÇÏ¸ç ½Ã¹Îµé¿¡°Ôµµ È¯°æÀ» ÇÔ²² ÁöÄÑ´Þ¶ó°í Á¦¾ðÇß´Ù.
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