¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à

|¡ã ¿ï»ê Áß±¸´Â 22ÀÏ ¿ÀÀü Áß±¸Ã» 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü, Áö¿ª ³» 4°³ ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼¿Í ÇÔ²² '2019³â µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø »ç¾÷' Çù¾à½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
|¡ã ±èÁø±Ô ¿ï»ê ³²±¸Ã»ÀåÀÌ 22ÀÏ ±¸Ã»Àå½Ç¿¡¼ ±â¾÷ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü°ú ¡®µÎµå¸² ºÀ»çÈ°µ¿ ¿¬°è ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷¡¯ Çù¾à½ÄÀ» °®°í ÀÖ´Ù. ¿ÞÂÊºÎÅÍ ·Ôµ¥ÇÏÀÌ¸¶Æ®¿ï»êÁö»ç ±è½ÃÈ£ ÁöÁ¡Àå, ·Ôµ¥¹éÈÁ¡¿ï»êÁ¡ ÀÌ¿¬¹® ºÎÁ¡Àå, ±èÁø±Ô ±¸Ã»Àå, ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈÇÐ ÀÌ»ó±¸ »ý»êº»ºÎÀå, ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü ÀÌ±âÇö °úÀå.
¿ï»ê Áß±¸¿Í ³²±¸°¡ ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü, ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼ µî°ú '2019³â µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø »ç¾÷' Çù¾à½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
¿ï»ê Áß±¸´Â 22ÀÏ ¿ÀÀü Áß±¸Ã» 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü, Áö¿ª ³» 4°³ ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼¿Í ÇÔ²² '2019³â µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø »ç¾÷' Çù¾à½ÄÀ» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â °ûº´ÁÖ Áß±¸ ºÎ±¸Ã»ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÌ±âÇö ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü °úÀå µî 2¸í, ³ì»ö¹Ì·¡¿¬ÇÕºÀ»ç´Ü ¹è±Ù¼® È¸Àå, Áß±¸ Àü¹®ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÇùÀÇÈ¸ Á¤±Ý¼÷ È¸Àå, Áß±¸ ¿©¼ºÀÚ¿øºÀ»çÈ¸ ±è±Ý³â È¸Àå, Áß±¸ »õ¸¶À»ºÎ³àÈ¸ ±è¿µÁ¶ È¸Àå µî 10¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Çù¾àÀº Áß±¸ Áö¿ª ³» ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç°À» Áö¿øÇÏ°í, ÀÚ¿øºÀ»çÈ°µ¿À» ÅëÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ »ýÈ°À» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½±â À§ÇØ ÃßÁøµÈ °ÍÀ¸·Î Áö³ 2013³âºÎÅÍ ¿ÃÇØ·Î 7³âÂ°´Ù.
Çù¾à¿¡ µû¶ó Áß±¸´Â Áö¿ª ³» ±âÃÊ¼ö±ÞÀÚ¿Í Â÷»óÀ§°èÃþ, ³ëÀÎ°ú Àå¾ÖÀÎ, ÇÑºÎ¸ð¿Í ´Ù¹®È°¡Á¤ µî º¹Áö»ç°¢Áö´ëÀÇ Àú¼Òµæ°èÃþÀ» ÃßÃµÇÏ°Ô µÈ´Ù.
·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´ÜÀº ÃßÃµ¹ÞÀº ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡°Ô TV, ¼¼Å¹±â, °¡½º·»Áö¿Í ÀüÈ±â, Ã»¼Ò±â¿Í ¼±Ç³±â µî 60°¡Áö Ç°¸ñÀ» Áö¿øÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¿ï»ê ³²±¸´Â ÀÌ³¯ ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü, ±â¾÷ÀÚ¿øºÀ»ç 3°³ ´ÜÃ¼¿Í ³²±¸Ã»¿¡¼ Ãë¾à°èÃþÀ» À§ÇÑ µÎµå¸² ºÀ»çÈ°µ¿ ¹°Ç°Áö¿øÀ» Çù¾àÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î ³²±¸´Â ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§ °èÃþ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó º¹Áö»ç°¢Áö´ë¿¡ ÀÖ´Â Ãë¾à°èÃþ Áß Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¼¼´ë¸¦ ÃßÃµÅ°·Î Çß´Ù. ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´ÜÀº ³²±¸¿¡ 1³â°£ 7,200¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀ¸·Î ¸Å´Þ 600¸¸¿ø Àú¼ÒµæÃþ¹°Ç°À» Áö¿øÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¶ÇÇÑ, ³²±¸Áö¿ª ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈÇÐ(ÀÌ»ó±¸ ¿ï»ê»ý»êº»ºÎÀå)°ú ·Ôµ¥¹éÈÁ¡¿ï»êÁ¡(ÀÌÁ¾¼® Á¡Àå)°ú ·Ôµ¥ÇÏÀÌ¸¶Æ®¿ï»êÁö»ç(±è½ÃÈ£ Áö»çÀå) 3°÷ÀÇ »þ·Ôµ¥±â¾÷ºÀ»ç´ÜÀº ·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü°ú ¿¬°èÇØ ¿¬ 3,400¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀ¸·Î º¹ÁöÃë¾à°èÃþ µ¹º½ ºÀ»ç µîÀ» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü ÀÌ±âÇö °úÀåÀº ¡°Àç´ÜÀÇ Áö¿ø°ú ¿ì¼öÇÑ ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼µéÀÇ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿ÀÌ È°¼ºÈ µÅ ¸¹Àº ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡°Ô ÇýÅÃÀÌ µ¹¾Æ°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ