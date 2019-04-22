[»ç¼³] Á¤ºÎ´Â ¡®¿ï»êÇü ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥¡¯¿¡ ±Í ±â¿ï¿©¾ß

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  • .
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
  • ´ñ±Û 0

‘¿ï»êÇü ¹Ì¼¼¸ÕÁö'¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇÑ ³ë·ÂµéÀÌ Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÆîÃÄÁö°í ÀÖ´Ù. ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ÀÏÀÌ´Ù.
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UNIST ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¬±¸¼¾ÅÍ¿Í ¿ï»ê½Ã¹Î¾ÈÀüÆ÷·³µµ ³»ÀÏ UNIST °æ¿µ°ü(114µ¿)¿¡¼­ ‘¿ï»ê½Ã¹Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ°¡’¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î Æ÷·³À» °³ÃÖÇÑ´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­´Â ¿ï»ê ¹Ì¼¼¸ÕÁöÀÇ À¯ÇØ¼ºÀ» Â¤¾îº¸°í, ´ëÀÀÃ¥À» ¸ð»öÇØ º»´Ù°í ÇÑ´Ù.

¿ï»êÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â ¼­¿ï µî ´Ù¸¥ ´ëµµ½ÃÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í Â÷¿øÀÌ ´Ù¸£´Ù. »ê¾÷´ÜÁö¿Í Ç×¸¸¿¡¼­ ¹èÃâµÇ´Â ´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀÌ °ÅÀÇ ¹«¹æºñ·Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í µÚ¼¯ÀÎ´Ù. Æ¯È÷ ¼®À¯È­ÇÐ°øÁ¤°ú ¼±¹Ú µµ»ö °úÁ¤¿¡¼­µµ À¯ÇØ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¹èÃâµÇ¸é¼­ ½Ã¹ÎµéÀÇ °Ç°­À» ½É°¢ÇÏ°Ô À§ÇùÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ü¿ï°ú º½Ã¶¿¡ ÁÖ·Î ³ªÅ¸³ª´Â ´Ù¸¥ µµ½ÃÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ´Þ¸® ¿ï»êÀÇ °æ¿ì »ç½Ã»çÃ¶ ¹Ì¼¼¸ÕÁöÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ ÃÖ±ÙÀÇ ¿¬±¸°á°ú ¹àÇôÁ³´Ù. Æ¯È÷ ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ³ôÀº Æó¾Ï ¹ß»ý·üÀÌ »ê¾÷½Ã¼³¿¡¼­ ³ª¿À´Â ´ë±â¿À¿°¹°Áú°ú ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Ù´Â »ç½Çµµ ±Ô¸íµÆ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Á¤ºÎ¿Í ÁöÀÚÃ¼ÀÇ ´ëÃ¥Àº ¿ï»êÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Æ¯¼ºÀ» Á¦´ë·Î ¹Ý¿µÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ê¾÷´ÜÁö ¹èÃâ¹°¿¡ ´ëÇÑ °ü¸®º¸´Ù´Â ÀÚµ¿Â÷¿¡¼­ ¹èÃâµÇ´Â °¡½º¸¦ ÁÙÀÌ´Âµ¥ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¿ï»ê »ê´ÜÀÇ ´ë±â ¹èÃâ¹°µéÀº ‘ÀÚÀ²’ÀÌ¶ó´Â ¸íºÐ¾Æ·¡ ¹èÃâ·®À» ±â¾÷µé ½º½º·Î ÃøÁ¤ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ Á¦´ë·Î °ü¸®µÇ°í ÀÖ´ÂÁöµµ ÀÇ¹®ÀÌ´Ù.

ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼­ ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸¿Í Áö¿ª´ëÇÐ µî¿¡¼­ ‘¿ï»ê ¹Ì¼¼¸ÕÁö’ÀÇ À¯ÇØ¼ºÀ» »ó±â½ÃÅ°°í, ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â Çà»ç¸¦ ÀÕµû¶ó ¿­°í ÀÖ´Â °ÍÀº ±×³ª¸¶ ´ÙÇàÇÑ ÀÏÀÌ´Ù. ³»ÀÏ ¿­¸®´Â Æ÷·³¿¡¼­ À¯´Ï½ºÆ®°¡ Á¦¾ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÎ ‘ÁöÀÚÃ¼ ´ÜÀ§ÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö °ü¸® Ã¼°è ±¸Ãà’Àº ¼­µÑ·¯ µµÀÔÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù. ÀÌ´Â »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý(IoT) ±â¹Ý ¼¾¼­ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸Ãà, Áö¿ª ´ÜÀ§ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Áöµµ¸¦ ¸¸µå´Â µî °íÇØ»óµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏÀÚ´Â °ÍÀÌ´Ù. Á¤ºÎ¿Í ¿ï»ê½Ã´Â Áö¿ª¿¡¼­ ³íÀÇµÇ°í ÀÖ´Â ‘¿ï»êÇü ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥'À» ±Í´ã¾Æ µé¾î¾ß ÇÏ°Ú´Ù. 


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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, Àü»ç °¡Ä¡Á¦¾È ¼º°ú ¹ßÇ¥È¸
    • »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯ »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯
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    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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