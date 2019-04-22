¿ï»ê Áß±¸ÀÇÈ¸ ÇàÀÚÀ§ ÇöÀåÁ¡°Ë È°µ¿

|¡ã ¿ï»ê Áß±¸ÀÇÈ¸(ÀÇÀå ½Å¼ººÀ) ÇàÁ¤ÀÚÄ¡À§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±èÁö±Ù)´Â 22ÀÏ °øÀ¯Àç»ê Ãëµæ ¿¹Á¤Áö¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀåÁ¡°ËÈ°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù.
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ÇàÁ¤ÀÚÄ¡À§¿øÈ¸ ¼Ò¼Ó À§¿øµéÀº Áß±¸ À¯°îµ¿ 265-1(Çö, LH»ç¾÷´Ü ºÎÁö) ÀÏ¿ø ¿¹Á¤µÈ ÁßºÎµµ¼°ü ÀÌÀü ´ë»óÁö¿Í Áß±¸ ´Ù¿îµ¿ 515-7 ÀÏ¿ø ´Ù¿î°ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º ¿¹Á¤Áö µî 2°÷À» Ã£¾Æ °øÀ¯Àç»ê Ãëµæ Å¸´ç¼º°ú »ç¾÷ ÁøÇà »óÈ² µîÀ» Á¡°ËÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÁßºÎµµ¼°ü ÀÌÀü °Ç¸³»ç¾÷Àº ¿À´Â 2022³â±îÁö 300¾ï¿ø(ºÎÁö¸ÅÀÔ 60¾ï, °Ç¹°½ÅÃà 240¾ï) »ç¾÷ºñ¸¦ µé¿© ¿¬¸éÀû 6,000§³¿¡ ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 3Ãþ ±Ô¸ð·Î °Ç¸³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
´Ù¿îµ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼ºÀº ´Ù¿îµ¿ ÀÏ¿ø ÁÖÅÃ°¡ÀÇ °íÁúÀûÀÎ ÁÖÂ÷³ ÇØ°áÀ» À§ÇØ 45¾ï¿øÀÇ »ç¾÷ºñ¸¦ ÅõÀÔ, ¿Ã ÇÏ¹Ý±â±îÁö 8ÇÊÁö 1,328§³¿¡ ÁÖÂ÷¸é 50¸éÀ» Á¶¼ºÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¿À´Â 6~7¿ù º¸»óÇùÀÇ µîÀ» °ÅÄ£ µÚ 8¿ù º»°ÝÀûÀÎ Á¶¼º°ø»ç¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ