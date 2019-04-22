¿ï»ê Áß±¸ÀÇÈ¸ ÇàÀÚÀ§ ÇöÀåÁ¡°Ë È°µ¿

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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  ¡ã ¿ï»ê Áß±¸ÀÇÈ¸(ÀÇÀå ½Å¼ººÀ) ÇàÁ¤ÀÚÄ¡À§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±èÁö±Ù)´Â 22ÀÏ °øÀ¯Àç»ê Ãëµæ ¿¹Á¤Áö¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀåÁ¡°ËÈ°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù.  
 

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ÇàÀÚÀ§ ±èÁö±Ù À§¿øÀåÀº ¡°ÁßºÎµµ¼­°ü ÀÌÀü °Ç¸³Àº 300¾ï¿øÀÇ Å« ¿¹»êÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â »ç¾÷ÀÎ ¸¸Å­ ÁøÇàÃÊ±â ´Ü°è¿¡¼­ºÎÅÍ Ã¶ÀúÇÑ »çÀü °ËÁõ°ú ³íÀÇ°¡ º´ÇàµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¿î °ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º ¿ª½Ã ÁÖÂ÷¹Î¿ø ÇØ°á µî ¿À·£ ¼÷¿ø»ç¾÷ÀÎ ¸¸Å­ »ç¾÷ÀÌ È¿À²ÀûÀ¸·Î ÃßÁøµÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, ÁßºÎµµ¼­°ü ÀÌÀü °Ç¸³»ç¾÷Àº ¿À´Â 2022³â±îÁö 300¾ï¿ø(ºÎÁö¸ÅÀÔ 60¾ï, °Ç¹°½ÅÃà 240¾ï) »ç¾÷ºñ¸¦ µé¿© ¿¬¸éÀû 6,000§³¿¡ ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 3Ãþ ±Ô¸ð·Î °Ç¸³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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