[±â°í] ¡®¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Á¶±â °Ç¼³¡¯ ÇÔ²² ÁöÇý ¸ð¾Æ¾ß

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  • ±è½Â±æ ¿ï»ê¹ßÀü¿¬±¸¿ø ºÎ¿¬±¸À§¿ø¡¤¹Ú»ç
  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Àý¹ÝÀº ‘±³ÅëÈ¥Àâµµ·Î’ »ç¾÷À¸·Î ÃßÁø
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±è½Â±æ ¹Ú»ç

Á¤ºÎ´Â Áö³­ 1¿ù 29ÀÏ ±¹°¡¿Í Áö¿ªÀÇ »ó»ý¹ßÀü(Win-Win)À» ÃËÁøÇÏ±â À§ÇØ ‘2019 ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ®’·Î 24.1Á¶¿ø ±Ô¸ðÀÇ 23°³ »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ¼­ ¿¹ºñÅ¸´ç¼ºÁ¶»ç ¸éÁ¦ »ç¾÷À» È®Á¤ÇÏ¿´´Ù.

ÀÌ¿¡ ¿ï»êµµ Áö³­ ¼ö³â°£ Áö¿ª ¼÷¿ø»ç¾÷ÀÌ¾ú´ø ‘¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³»ç¾÷’, ‘³ó¼Ò~¿Üµ¿ ±¹µµ°Ç¼³»ç¾÷’, ‘»êÀçÀü¹® °ø°øº´¿ø’ÀÌ ¿©±â¿¡ Æ÷ÇÔµÇ¾ú´Ù.

ÀÌ Áß ¹ÝÂÊÂ¥¸® ¿¹Å¸ ¸éÁ¦ »ç¾÷À¸·Î ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³¿¡ °üÇØ Á¦¾ðÇØ º¸°íÀÚ ÇÑ´Ù.

µµ·Î´Â »ç¶÷ ¸ö ¼ÓÀÇ Ç÷°üÀ¸·Î ÀÚÁÖ ºñÀ¯µÇ´Âµ¥ ÀÎÃ¼ÀÇ Ç÷°üÀÌ Àß ÅëÇØ¾ß »ç¶÷ÀÌ °Ç°­ÇÏµíÀÌ, ±× µµ½Ã¿¡ »ì°í ÀÖ´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ »îÀÇ Áú°ú »ê¾÷°æÀï·ÂÀ» °­È­ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â »ç¶÷°ú È­¹°ÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ½ÃÀÇ Ç÷°üÀÎ µµ·Î¸Á Ã¼°è°¡ Àß ±¸ºñµÇ¾î ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.

¿ï»êÀÇ µµ·Î¸Á ±¸Á¶´Â ³²ºÏÃà¿¡ ºñÇØ µ¿¼­ÃàÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿­¾ÇÇÑ ½ÇÁ¤À¸·Î ±× °£ µ¿¼­Ãà µµ·Î¸ÁÀÇ ÇÙ½É Áß ÇÏ³ªÀÎ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³À» À§ÇØ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù.
º» µµ·Î´Â µµ½Ã°ø°£±¸Á¶ Ãø¸é¿¡¼­´Â Áö¿ª ³» ÁÖ¿ä »ýÈ°±Ç¿ªÀÎ 1µµ½É(Áß±¸‧³²±¸) 4ºÎµµ½É(¾ð¾ç‧³ó¼Ò‧¿Â¾ç‧¹æ¾îÁø)À» È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿¬°èÇÏ¿© ¾ð¾çÀ» ½Å ¼ºÀå ÇÙÀ¸·Î À°¼ºÇÏ°í µ¿¼­Áö¿ª °£ ±ÕÇü¹ßÀü°ú ÁöÁöºÎÁøÇß´ø °­µ¿°ü±¤´ÜÁö °³¹ß»ç¾÷¿¡ È°·ÂÀ» ºÒ¾î ³ÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â ´ÜÃÊ°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ ±³Åë¹°·ù Ãø¸é¿¡¼­´Â ¿ï»ê µ¿ºÎ±Ç¿¡ ÀÔÁöÇÏ°í ÀÖ´Â »ê¾÷´ÜÁö¿Í ¼­ºÎ±Ç¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±¹°¡±â°£µµ·Î¸ÁÀÎ °æºÎ°í¼Óµµ·Î°£ Á÷Á¢ ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ µµ½ÉÀ¸·Î ÁýÁßµÇ´Â ±³Åë·® ºÐ»êÀ¸·Î ±³ÅëÈ¥Àâ ÇØ¼Ò¿Í ´õºÒ¾î ¿øÈ°ÇÑ »ê¾÷¹°µ¿·® ¼ö¼ÛÀ¸·Î ¿ï»êÀÇ »ê¾÷°æÀï·ÂÀ» ´Ù½Ã ÇÑ¹ø µµ¾à½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ¿ï»ê½Ã¹Îµé ¸ðµÎ°¡ Å©°Ô È¯¿µÇÏ´Â ºÐÀ§±â´Ù.


ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹°³¹ß¿¬±¸¿ø(KDI) °ø°øÅõÀÚ°ü¸®¼¾ÅÍÀÇ ‘2019 ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ® »ç¾÷°èÈ¹ ÀûÁ¤¼º °ËÅä’ °úÁ¤¿¡¼­ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ÀüÃ¼ ±¸°£(¹ÌÈ£JCT~°­µ¿IC, L=25.3§°)ÀÌ Àü¾× ±¹ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â °í¼Óµµ·Î°¡ ¾Æ´Ï¶ó, ¹ÌÈ£JCT~°¡´ëIC ±¸°£(L=14.5§°)Àº °í¼Óµµ·Î °Ç¼³»ç¾÷À¸·Î, °¡´ëIC~°­µ¿IC ±¸°£(L=10.8§°)Àº ±¹ºñ¿Í Áö¹æºñ°¡ ÇÔ²² ÅõÀÔµÇ´Â ´ëµµ½Ã±Ç ±³ÅëÈ¥Àâµµ·Î »ç¾÷À¸·Î ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÇ¸é¼­ Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼­ ÁÖ¿ä ÀÌ½´·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¸¦ µµ·Î °Ç¼³ºñ ¹× À¯Áö°ü¸®ºñ¿Í ÅëÇà¿ä±Ý µÎ °¡Áö °üÁ¡¿¡¼­ »ìÆìº¸¸é, ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ÀüÃ¼ ±¸°£À» °í¼Óµµ·Î·Î °Ç¼³ÇÒ °æ¿ì °Ç¼³ºñ ¹× À¯Áö°ü¸®ºñ´Â Àü¾× ±¹ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ¾î Áö¹æºñ ºÎ´ãÀÌ ¾ø´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÀüÃ¼ ±¸°£ÀÌ À¯·áµµ·Î°¡ µÇ¾î ½Ã¹ÎµéÀÇ ÅëÇà¿ä±Ý ºÎ´ãÀÌ ³ô¾Æ Áú ¼ö ÀÖ´Ù.

¹Ý¸é, °¡´ëIC~°­µ¿IC ±¸°£À» ÀÏ¹Ýµµ·Î·Î °Ç¼³ÇÒ °æ¿ì ÀÏºÎ Áö¹æºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â ´ÜÁ¡Àº ÀÖÁö¸¸, ¹ÌÈ£JCT~°¡´ëIC ±¸°£¸¸ À¯·áµµ·Î°¡ µÇ¾î ½Ã¹ÎµéÀÇ ÅëÇà¿ä±Ý ºÎ´ãÀÌ ³·¾ÆÁú ¼ö ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷, °¡´ëIC~°­µ¿IC ±¸°£Àº ÁÖº¯¿¡ ´Ù¾çÇÑ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷°ú »ê¾÷´ÜÁö °³¹ß»ç¾÷ µîÀÌ ÁøÇàµÇ´Â Áö¿ªÀ¸·Î ¿ï»ê½Ã ³»ºÎ¼øÈ¯µµ·Î¸Á ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ÀÌ¿¹·Î(¿Áµ¿~³ó¼Ò), ¿ÀÅä¹ë¸®·Î¿Í »óÈ£ ¿¬°èÇÏ¿© Àå·¡ µµ½Ã¹ßÀü¿¡ ¸¹Àº ±â¿©¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.

¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³ÀÌ ±¹ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â °í¼Óµµ·Î·Î °Ç¼³µÇ´Â °Í¸¸ÀÌ ´É»ç°¡ ¾Æ´Ï´Ù.
Àü ±¸°£ °í¼Óµµ·Î¿Í ÀÏºÎ±¸°£ È¥Àâµµ·Î¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ µµ·ÎÀÇ Àå‧´ÜÁ¡À» ¿ï»ê ½Ã¹ÎÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ¸é¹ÐÈ÷ °ËÅäÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ÀüÃ¼ µµ·Î¸Á Â÷¿ø¿¡¼­ÀÇ Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´Üµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

ÀÌÁ¦´Â ¹Î‧°ü‧Á¤Ä¡±Ç µîÀÇ Áö¿ª»çÈ¸ ±¸¼º¿øÀÌ ¼­·Î ³íÀïÇÒ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇÔ²² ÁöÇý¸¦ ¸ð¾Æ¼­ ÃÖÀûÀÇ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³¿¡ ÈûÀ» ¸ð¾Æ°¡¾ß ÇÒ ¶§ÀÌ´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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