[±â°í] ¡®¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Á¶±â °Ç¼³¡¯ ÇÔ²² ÁöÇý ¸ð¾Æ¾ß

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Á¤ºÎ´Â Áö³ 1¿ù 29ÀÏ ±¹°¡¿Í Áö¿ªÀÇ »ó»ý¹ßÀü(Win-Win)À» ÃËÁøÇÏ±â À§ÇØ ‘2019 ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ®’·Î 24.1Á¶¿ø ±Ô¸ðÀÇ 23°³ »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ¼ ¿¹ºñÅ¸´ç¼ºÁ¶»ç ¸éÁ¦ »ç¾÷À» È®Á¤ÇÏ¿´´Ù.
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ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹°³¹ß¿¬±¸¿ø(KDI) °ø°øÅõÀÚ°ü¸®¼¾ÅÍÀÇ ‘2019 ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ® »ç¾÷°èÈ¹ ÀûÁ¤¼º °ËÅä’ °úÁ¤¿¡¼ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ÀüÃ¼ ±¸°£(¹ÌÈ£JCT~°µ¿IC, L=25.3§°)ÀÌ Àü¾× ±¹ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â °í¼Óµµ·Î°¡ ¾Æ´Ï¶ó, ¹ÌÈ£JCT~°¡´ëIC ±¸°£(L=14.5§°)Àº °í¼Óµµ·Î °Ç¼³»ç¾÷À¸·Î, °¡´ëIC~°µ¿IC ±¸°£(L=10.8§°)Àº ±¹ºñ¿Í Áö¹æºñ°¡ ÇÔ²² ÅõÀÔµÇ´Â ´ëµµ½Ã±Ç ±³ÅëÈ¥Àâµµ·Î »ç¾÷À¸·Î ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÇ¸é¼ Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ÁÖ¿ä ÀÌ½´·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
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¹Ý¸é, °¡´ëIC~°µ¿IC ±¸°£À» ÀÏ¹Ýµµ·Î·Î °Ç¼³ÇÒ °æ¿ì ÀÏºÎ Áö¹æºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â ´ÜÁ¡Àº ÀÖÁö¸¸, ¹ÌÈ£JCT~°¡´ëIC ±¸°£¸¸ À¯·áµµ·Î°¡ µÇ¾î ½Ã¹ÎµéÀÇ ÅëÇà¿ä±Ý ºÎ´ãÀÌ ³·¾ÆÁú ¼ö ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷, °¡´ëIC~°µ¿IC ±¸°£Àº ÁÖº¯¿¡ ´Ù¾çÇÑ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷°ú »ê¾÷´ÜÁö °³¹ß»ç¾÷ µîÀÌ ÁøÇàµÇ´Â Áö¿ªÀ¸·Î ¿ï»ê½Ã ³»ºÎ¼øÈ¯µµ·Î¸Á ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ÀÌ¿¹·Î(¿Áµ¿~³ó¼Ò), ¿ÀÅä¹ë¸®·Î¿Í »óÈ£ ¿¬°èÇÏ¿© Àå·¡ µµ½Ã¹ßÀü¿¡ ¸¹Àº ±â¿©¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³ÀÌ ±¹ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â °í¼Óµµ·Î·Î °Ç¼³µÇ´Â °Í¸¸ÀÌ ´É»ç°¡ ¾Æ´Ï´Ù.
Àü ±¸°£ °í¼Óµµ·Î¿Í ÀÏºÎ±¸°£ È¥Àâµµ·Î¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ µµ·ÎÀÇ Àå‧´ÜÁ¡À» ¿ï»ê ½Ã¹ÎÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ¸é¹ÐÈ÷ °ËÅäÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ÀüÃ¼ µµ·Î¸Á Â÷¿ø¿¡¼ÀÇ Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´Üµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
ÀÌÁ¦´Â ¹Î‧°ü‧Á¤Ä¡±Ç µîÀÇ Áö¿ª»çÈ¸ ±¸¼º¿øÀÌ ¼·Î ³íÀïÇÒ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇÔ²² ÁöÇý¸¦ ¸ð¾Æ¼ ÃÖÀûÀÇ ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î °Ç¼³¿¡ ÈûÀ» ¸ð¾Æ°¡¾ß ÇÒ ¶§ÀÌ´Ù.
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