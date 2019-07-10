[´º½º ¿¡¼¼ÀÌ] »õ ÅÂÈ­°­¿ª ±¤Àå, ½ÃÀ§´ëÀÇ ³îÀÌÅÍ°¡ ¾È µÇµµ·Ï

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‘µÞÀÚ¸®’¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ°£ÀÇ º»´ÉÀû ½ÅÈ£´Â ¸î °¡Áö ÀÌ·ÐÀ¸·Î ÁüÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Áö¸®ÇÐÀÚ Á¦ÀÌ ¾ÖÇÃÅÏÀÇ ‘Á¶¸Á°ú Àº½ÅÃ³’ ÀÌ·ÐÀÌ ±× Áß ÇÏ³ª´Ù. ÀÎ°£Àº µÚÂÊÀ» º¸È£ÇÏ°í ³Ð°Ô Æ®ÀÎ Á¤¸éÀ» Á¶¸ÁÇÏ±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù. µ¥ÀÌºñµå ¹ö½º°¡ ¾´ ‘ÁøÈ­ ½É¸®ÇÐ’ ¿ª½Ã “¼ûÀ» °÷ÀÌ ¾øÀÌ Å¹ Æ®ÀÎ °÷Àº ¸¶À½À» ²øÁö ¸øÇÑ´Ù”°í Çß´Ù.

±¤ÀåÀ» ¼³°èÇÒ ¶§µµ ÀÌ¿Í °°Àº ¹è·Á°¡ ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù. ¸Ç µÞÀÚ¸® °°Àº °÷, ±¤ÀåÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®´Â µµ½ÃÀÇ ¸Å·ÂÀÌ ÆîÃÄÁö´Â Áß¿äÇÑ Àå¼Ò´Ù. °Ç¹°·Î ¸·Çô ÀÖ¾î µÚÂÊÀ» º¸È£ÇÏ°í ³ÐÀº °ø°£À» Á¶¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖ¾î »ç¶÷µéÀÌ ¸ðÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

ÁÁÀº ±¤ÀåÀ» ²Å¾Æº¸¶ó¸é ºüÁöÁö ¾Ê´Â ÀÌÅ»¸®¾Æ º£´Ï½ºÀÇ Ä¯Æ÷ ±¤ÀåÀÇ °Ç¹° ÁÖº¯, °¡ÀåÀÚ¸®¿¡´Â »ç¶÷µéÀÌ ÆíÇÏ°Ô ÀÚ¸®¸¦ Àâ°í ¾É¾Æ ¸¶À½²¯ ¼ö´Ù¸¦ ¶³ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ ¼öµÎ·èÇÏ´Ù. ¹°·Ð »ç¶÷µéÀÌ º»´ÉÀûÀ¸·Î ¸Ó¹° ¼ö¹Û¿¡ ¾ø°Ô ¸¸µå´Â ¿©·¯ °ÇÃàÀû ÀåÄ¡, »ó¾÷¿ë °ø°£°úÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¿¬°á µî ¼¼½ÉÇÑ °í·Á°¡ ¾ø´Ù¸é ±¤ÀåÀ» ±×Àú Áö³ªÄ¡°í ¸¶´Â °÷ÀÌ µÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ±×·¡¼­ °ø°ø ±¤ÀåÀº »óÁ¡, °¡ÆÇ´ë, º¥Ä¡, Áø¿­´ë µî°ú °°ÀÌ ¸ñÀûÁö¸¦ ÇâÇØ ÀÌµ¿ÇÏ´ø »ç¶÷µéÀÌ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¿©À¯¸¦ Ã£À» ¼ö ÀÖ´Â ‘¿¢Æ¼ºñÆ¼ Æ÷ÄÏ’(ºÎºÐÀûÀ¸·Î µÑ·¯½×ÀÎ ÀÛÀº È°µ¿ °ø°£)ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

³ªÀÇ ³ú¸®¿¡ °¡Àå ¸ÕÀú ÀÎ½ÄµÈ ±¤ÀåÀº 1960³â ¹ßÇ¥µÈ ÃÖÀÎÈÆÀÇ ¼Ò¼³ ‘±¤Àå’ ÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¶§ ±¤ÀåÀº °ø°£º¸´Ù °ü³äÀûÀ¸·Î ÀÎ½ÄµÆ´Ù. ³²ÇÑµµ ºÏÇÑµµ ¾Æ´Ñ Á¦3ÀÇ ³ª¶ó¸¦ ¼±ÅÃÇÑ ÀüÀïÆ÷·Î ÀÌ¸íÁØÀº ¹î¸Ó¸®¿¡¼­ ³Ñ½Ç°Å¸®´Â °Å´ëÇÑ ÆÄµµ¸¦ ¸¶ÁÖÇÏ°í, ÀÚ½ÅÀÇ ±¤ÀåÀ¸·Î Åõ½ÅÇÑ´Ù. ±×¿¡°Ô´Â ÆÄµµÄ¡´Â ¹Ù´Ù¸¸ÀÌ ÂüµÈ ±¤ÀåÀÌ¾ú´Ù. ÀÎ°£ÀÇ ±¤ÀåÀº ¾ø¾ú°í, ±¤ÀåÀÇ Áß½É¿£ ÀÌ³ä¸¸ ¿ì¶ÒÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ³»°¡ º» ±¤ÀåÀº ¼±°ÅÀ¯¼¼¿Í ½ÃÀ§ µî Á¤Ä¡Àû °ø°£»ÓÀÌ¾ú´Ù. 2002³â ¿ùµåÄÅ ÀÀ¿øÀ» °è±â·Î ¿ì¸® ±¹¹Îµé¿¡°Ô Áñ±â´Â ÃàÁ¦ÀÇ ÀåÀ¸·Î¼­ ±¤ÀåÀÌ »õ·Ó°Ô ºÎ°¢µÆ´Ù.

¿ì¸®³ª¶óÀÇ ´ëÇ¥Àû ±¤ÀåÀÌ¶ó¸é ¼­¿ï ¼¼Á¾·ÎÀÇ ±¤È­¹® ±¤Àå°ú ¼­¿ï½ÃÃ» ¾Õ ±¤ÀåÀ» ±â¾ïÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ³ë¹«Çö·ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ °¢°¢ ¸¸µé¾î³½ °÷ÀÌÁö¸¸ µÎ ±¤ÀåÀº Áö³­ 10³â°£ Áøº¸ ÁÂÆÄ Áø¿µÀÇ µ¶¹«´ë°¡ µÆ´Ù. Æ¯È÷ ±¤È­¹® ±¤ÀåÀº Áö³­ 2014³â ¼¼¿ùÈ£ »ç°Ç ÀÌÈÄ ³ó¼º Ãµ¸·ÀÌ µé¾î¼¹°í, 2016³â ¸» ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅðÁøÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ½ÃÀ§´ëÀÇ ÁÖ ¹«´ë°¡ µÆ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿ì¸®°øÈ­´ç Ãµ¸·ÀÌ ¸öºÎ¸² Ä¡°í ÀÖ´Ù.

1980³â´ë ¿©ÀÇµµ ±¤ÀåÀº ¿©·¯ »ó³äÀ» ³ºÀº °÷ÀÌ´Ù. ±× ½ÃÀý ÈÞÀÏÀÌ¸é ÃÊµî»ý, À¯Ä¡¿ø»ý ¾ÆÀÌµé°ú ÇÔ²² ÀÚÀü°Å¸¦ ÅÀ´ø Ãß¾ï ¶§¹®ÀÌ´Ù. 1970³â´ë ¹ÚÁ¤Èñ ´ëÅë·ÉÀº ÅëÀÏ¿¡ ´ëºñÇß´Ù. ³²ºÏÇÑÀÌ ÇÔ²² ¾î¿ï¸± ÅëÀÏ ±¤ÀåÀ¸·Î ¿©ÀÇµµ ±¤ÀåÀ» ¸¸µé¾ú´Ù. ÅëÀÏÀº Àå¾öÇÑ ¹Ì·¡´Ù . ±×·¡¼­ ¿©ÀÇµµ ±¤ÀåÀº ¾öÃ» ÄÇ´Ù.

Áß±¹ Ãµ¾È¹®(ô¸äÌÚ¦) ±¤ÀåÀÇ Àü½ÂÀý ¿­º´½ÄÀº À§¾ÐÀûÀÌ¾ú´Ù. ÁßÈ­´ë±¹ ±¤ÀåÀÇ Ç³±¤Àº ¿ª»ç·Î ÀúÀåµÆ´Ù. ¸ð½ºÅ©¹Ù ºÓÀº ±¤ÀåÀÇ Ç³±¤ ¿ª½Ã °­·ÄÇß´Ù. ±× °÷¿¡ µµ¿­ÇÑ ÃÊ´ëÇü ÇÙ¹Ì»çÀÏÀº ¾ÐµµÀûÀÌ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ºÓÀº ±¤ÀåÀÇ Å©±â´Â ¿©ÀÇµµ ±¤ÀåÀÇ Àý¹ÝÂëÀÌ¾ú´Ù. 

±× ¿©ÀÇµµ ±¤ÀåÀÇ ÇØÃ¼ ½ÃÁ¡Àº ¹Î¼±´ÜÃ¼ÀåÀÎ Á¶¼ø ¼­¿ï½ÃÀå ¶§ÀÎ 1997³â 4¿ùÀÌ¾ú´Ù. ¸íºÐÀº °ø¿ø(¾à 23¸¸§³∙6¸¸9000¿©Æò)³ìÁö¿Í ÈÞ½Ä °ø°£ È®ÃæÀÌ¾ú´Ù. ¾Æ½ºÆÈÆ®¸¦ °È¾î³» Çª¸¥ ½£À¸·Î ¹Ù²Ù´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. ±× Á¤Ã¥ÀÇ ±ê¹ß¿£ ‘°³¹ßµ¶Àç ÀÜÀçÀÇ Æó¼â’¶ó´Â ±¸È£°¡ ´ã°å´Ù. ±¤ÀåÀº ÃÊ¶óÇØÁ³´Ù.

ÃÖ±Ù »õ ±¤È­¹® ±¤Àå °ø¸ðÀü °á°ú ¹ßÇ¥¸¦ ³õ°í ½Ã²ô·¯¿ü´Ù. ¿ì¸®°¡ »ý°¢ÇÏ´Â ±¤ÀåÀÌ¶õ ¹«¾ùÀÏ±î. ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏ ³»¼Å³Î ¸ô °°Àº »óÂ¡ÀûÀÎ ±¤ÀåÀÎ°¡ ¾Æ´Ï¸é Áß±¹ Ãµ¾È¹® ±¤Àå °°Àº ÀÌ³äÀûÀÎ ±¤ÀåÀÎ°¡. µÎ ±¤Àå ¸ðµÎ °ÇÃàÀû À§¿ëÀº ºÐ¸í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÏ»ó°ú´Â ³Ê¹« ¶³¾îÁ® ÀÖ°í, ÈÞ¸Õ ½ºÄÉÀÏ°ú´Â °Å¸®°¡ ³Ê¹« ¸Ö°í, Á¤Ä¡ ÁöµµÀÚ¸¦ ºÎ°¢½ÃÄÑ ±¤Àå¿¡ µé¾î¼¹À» ¶§ ´À²¸Áö´Â Áö¹è-ÇÇÁö¹è °ü°è°¡ ºÎ´ã½º·´´Ù.

ÂüÀ¸·Î ¿ì¸®¿¡°Ô ÆòÈ­·Î¿î ±¤ÀåÀÇ ±â¾ïÀº ³¸¼³¾ú´Ù. ´Ã ±¸È£¸¦ ¿ÜÃÄ´ë°Å³ª Å¸µµÇÒ ´ë»óÀ» ÇâÇØ Áõ¿ÀÀÇ ÇÔ¼ºÀ» µå³ôÀÌ´Â °÷ÀÌ ±¤ÀåÀÇ ±â¾ïÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ½Ã²ô·¯¿î ±¤È­¹® ±¤ÀåÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ±¤ÀåÀÌ¶õ ÆòÈ­·Î¿î ÈÞ½ÄÀ» ÁÖ´Â °÷ÀÌ¸ç ³»°¡ È¥ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â À§¾ÈÀ» ¹Þ´Â °÷ÀÌ¶õ »ý°¢¿¡, ¾Æ½¬¿òÀÌ Å©´Ù.

¿ì¸®µéÀÇ ±¤ÀåÀº ±¸È£¿Í ÃÐºÒÀÇ ½Ã´ë¸¦ ³Ñ¾î ÆòÈ­¿Í À§¾È°ú ÈÞ½ÄÀ» ÁÖ´Â Á¤Ä¡ÀûÀÌÁö ¾ÊÀº ½Ã¹ÎÀÇ °ø°£À¸·Î °Åµì³ª¾ß ÇÑ´Ù.

7¿ù8ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» È¸ÀÇ½Ç¿¡¼­´Â ‘ÅÂÈ­°­¿ª ±¤Àå °³¼±»ç¾÷ ¼³°è ÀÚ¹®È¸ÀÇ’°¡ ¿­·È´Ù. µ¿ÇØ³²ºÎ¼± º¹¼±ÀüÃ¶È­ ½Ã´ë¸¦ ¸Â¾Æ ¿ï»êÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ °ü¹®ÀÎ ÅÂÈ­°­¿ª ±¤ÀåÀ» »õ·Ó°Ô ¸¸µé°Ú´Ù´Â ÃëÁö¿´´Ù. »õ·Ó°Ô Á¤ºñµÇ´Â ÅÂÈ­°­¿ª ±¤ÀåÀ» ¿ï»êÀÇ »óÂ¡ÀûÀÎ °ø°£À¸·Î ¸¸µé°Ú´Ù´Â ÀÇÁö°¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ¿Ã ¿¬¸»±îÁö ½Ç½Ã¼³°è°¡ ¸¶¹«¸®µÇ°í ³»³â ÃÊ¿¡ Ã¹ »ðÀ» ¶ß°Ô µÈ´Ù. 2021³â 3¿ùÀÌ¸é ¿ï»ê¿¡ ‘»õ·Î¿î ±¤Àå’ÀÌ µîÀåÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â ±â´ë¸¦ ÇØº»´Ù.

¹«¾ùº¸´Ù ±¤ÀåÀº ½Ã¹ÎµéÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¿À°¡¸ç ¼ÒÅëÇÏ´Â ‘µµ½ÉÀÇ ¼ûÅë’ÀÌ¶ó´Â ±â´É¿¡ Ãæ½ÇÇØ¾ß µÈ´Ù. ¿ï»ê ½Ã¹ÎµéÀº ÇØ¿Ü µµ½Ã¸¦ ¿©ÇàÇÏ¸é¼­ Ç³¿ä·Ó°í ¿©À¯ ÀÖ´Â ±¤Àå¹®È­¸¦ ºÎ·¯¿î ¸¶À½À¸·Î ¹Ù¶óº» ÀûÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ³¯¼± Á¤Ä¡ ±¸È£³ª ³ëµ¿ Á¶ÇÕµéÀÇ ´Þ¸»¸¶ °°Àº ½ÃÀ§ÀåÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÏ»óÀÇ ¿©À¯±â ´À²¸Áö¸ç ¸ðµç ½Ã¹ÎÀÌ ÇâÀ¯ÇÏ´Â ±¤ÀåÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±èº´±æ ÁÖÇÊ

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  • ¿ï»ê¼­¸ÓÆä½ºÆ¼¹ú, ¿ÃÇØµµ ¿ï»êÀü¿ªÀ» ´Þ±º´Ù
  • SK¿¡³ÊÁö, ÁÖÀ¯¼Ò µî¿¡ Ä£È¯°æ ¿¡³ÊÁö »ý»ê¡¤°ø±Þ ½ÃÀÛ
  • ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿ø, ¹® Á¤ºÎ Àü±â·á ÀÎ»ó ¸»°í Å»¿øÀü Á¤Ã¥ Æó±âÇØ¾ß
  • ÁÖ¸» º¼¸¸ÇÑ °ø¿¬ Àü½Ã(2019³â 7¿ù 12ÀÏ~ )
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    • ¿ï»ê¼­¸ÓÆä½ºÆ¼¹ú, ¿ÃÇØµµ ¿ï»êÀü¿ªÀ» ´Þ±º´Ù ¿ï»ê¼­¸ÓÆä½ºÆ¼¹ú, ¿ÃÇØµµ ¿ï»êÀü¿ªÀ» ´Þ±º´Ù
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
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