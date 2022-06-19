ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME »çÈ¸ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼
¿ï»ê ºÏ±¸ ¼ÛÁ¤µ¿¿¡ µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á ¼³Ä¡¡¦½Ã³» 31°³ ¿î¿µ
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
±¹³» °æÀ¯ °¡°Ý L´ç 2Ãµ100¿ø µ¹ÆÄ¡¦ÈÖ¹ßÀ¯µµ 2Ãµ100¿ø ´«¾Õ
2ÀÏ Àü
Á¤ºÎ °æÁ¦ Áø´Ü ´õ ¾îµÎ¿öÁ®¡¦"ÅõÀÚ ºÎÁø µî °æ±â µÐÈ­ ¿ì·Á"
2ÀÏ Àü
±Ý¹Ú¿¡ ¸Ó¸®Ä«¶ôº¸´Ù °¡´Ã°Ô ±×¸° È­Á¶µµ¡¦8¼¼±â ½Å¶ó À¯¹° ¹ß°ß
3ÀÏ Àü
Ú¸, ±Ý¸® 0.75%p ÀÎ»ó 'ÃÊ°­¼ö'¡¦³»´Þ ¶Ç 'ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ' °¡´É¼º
3ÀÏ Àü
ÇÑÀü, ³»ÀÏ 3ºÐ±â Àü±â¿ä±Ý ÀÎ»ó¾È Á¦Ãâ¡¦Á¤ºÎ, °í¹°°¡ ºÎ´ã¿¡ °í¹Î
4ÀÏ Àü
´©¸®È£ ¹ß»ç´ë·Î ÀÌ¼Û ¿Ï·á¡¦¿ÀÀü Áß ±â¸³
4ÀÏ Àü
ºÎºÎ 'ÆòµîÀÇ½Ä' ³ôÁö¸¸¡¦ÁÖÁß À°¾ÆºÐ´ã ¿©ÀüÈ÷ ¾ö¸¶°¡ 70%
5ÀÏ Àü
"Åº¼Ò¹èÃâ ¾È ÁÙÀÌ¸é Áö±Ýº¸´Ù ´õ °­ÇÑ Æø¿ì ³»·Á"
5ÀÏ Àü
È­¹°¿¬´ë-Á¤ºÎ, ÁÖ¸»¡¤ÈÞÀÏ ³»³» '¸¶¶óÅæ È¸ÀÇ'¡¦ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇ¿£ ½ÇÆÐ
6ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ¼Õ½Çº¸Àü±Ý È®ÀÎÁö±Þ¡¦¼­·ùÁ¦Ãâ ¼Ò»ó°øÀÎ 23¸¸¸í ´ë»ó
6ÀÏ Àü
ÄÚ·Î³ª¿¡ ³¢´Ï °Å¸£´Â »ç¶÷ ´Ã¾ú´Ù¡¦Á¡½É °á½Ä 1³â»õ 31% Áõ°¡
9ÀÏ Àü
8¿ùºÎÅÍ °ø°ø±â°ü ³ëµ¿ÀÌ»çÁ¦ µµÀÔ¡¦³ëÁ¶ ´ëÇ¥°¡ ³ëµ¿ÀÌ»ç ÃßÃµ
9ÀÏ Àü
ÇÏ¹Ý±â ÇÇºÎ¾çÀÚ ¹®ÅÎ ³ô¾ÆÁø´Ù¡¦°øÀû¿¬±Ý 2Ãµ¸¸¿ø ³ÑÀ¸¸é Å»¶ô
10ÀÏ Àü
'°ü±¤Áö¼­ Áö°©¿­±â °Ì³­´Ù'¡¦Àü±¹ À¯¸í¸ÀÁýµµ °¡°Ý ÁÙÁÙÀÌ ÀÎ»ó
10ÀÏ Àü
Á¦Á¶¾÷ ¿î¹Ý¡¤ÇÏ¿ª ÀÛ¾÷¼­ ºÎ»ó °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ß»ý¡¦ÀüÃ¼ 19.3%
11ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ Á¢Á¾¿©ºÎ °ü°è¾øÀÌ ¸ðµç ÇØ¿ÜÀÔ±¹ÀÚ °Ý¸® ¾È ÇÑ´Ù
11ÀÏ Àü
½Å±ÔÈ®Áø 6172¸í, ¿¬ÈÞ °Ë»ç°Ç¼ö ÁÙ¸é¼­ »çÈêÂ° 1¸¸¸í ¹Ì¸¸
12ÀÏ Àü
°Å¸®µÎ±â ÇØÁ¦Çß´õ´Ï ¿©Çà¡¤±³Åë °ü·Ã ¼Òºñ ±ÞÁõÇß´Ù
12ÀÏ Àü
ÄÚ·Î³ª19 ÇÇÇØ' Æ¯°í¡¤ÇÁ¸®·£¼­¿¡ °í¿ëÁö¿ø±Ý 200¸¸¿ø
13ÀÏ Àü
ÇÑ¹Ì, Áö´ëÁö¹Ì»çÀÏ 8¹ß »õº®¿¡ ¹ß»ç¡¦ÝÁ¹Ì»çÀÏ 8¹ß¿¡ ´ëÀÀ
13ÀÏ Àü
¿ï»ê ºÏ±¸ ¼ÛÁ¤µ¿¿¡ µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á ¼³Ä¡¡¦½Ã³» 31°³ ¿î¿µ



¿ï»ê½Ã´Â ºÏ±¸ ¼ÛÁ¤µ¿¿¡ µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á 1°³¼Ò¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù.

19ÀÏ ½Ã¿¡ µû¸£¸é ¼ÛÁ¤µ¿ÀÌ ÃÖ±Ù ÅÃÁö°³¹ß ÀÌÈÄ ´ë±Ô¸ð ÁÖ°Å´ÜÁö Á¶¼ºÀ¸·Î ÀÎ±¸ À¯ÀÔÀÌ ´Ã°í ÀÖ¾î ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ´ë±â¿À¿°¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ´ëÃ³ÇÏ±â À§ÇØ ÃøÁ¤¸ÁÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù.

¾Õ¼­ ½Ã´Â 5¿ù ´ë±â Áß Áß±Ý¼Ó¿¡ ÀÇÇÑ ¿À¿° »óÅÂ¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ±â À§ÇØ ºÏ±¸ È¿¹®µ¿°ú ¿ïÁÖ±º ¿Â»ê»ê´Ü ³» ´ë±âÁß±Ý¼ÓÃøÁ¤¸Á 2°³¼Ò¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ÃøÁ¤¸Á ¼³Ä¡·Î ¿ï»ê¿¡´Â µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á 19°³¼Ò, ´ë±âÁß±Ý¼ÓÃøÁ¤¸Á 7°³¼Ò, µµ·Îº¯´ë±âÃøÁ¤¸Á 2°³¼Ò, »ê¼º¿ìÃøÁ¤¸Á 3°³¼Ò µî 22°³ ÁöÁ¡¿¡ ÃÑ 31°³¼ÒÀÇ ´ë±âÈ¯°æÃøÁ¤¸ÁÀÌ ¿î¿µµÈ´Ù.

¿î¿µ°ú °ü¸®´Â º¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿øÀÌ ¸Ã´Â´Ù.

ÃøÁ¤µÈ ÀÚ·á´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö µî ´ë±âÁú °³¼± ´ëÃ¥ ¼ö¸³À» À§ÇÑ ±âÃÊ ÀÚ·á·Î È°¿ëµÈ´Ù.

º¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿ø È¨ÆäÀÌÁö¿Í È¯°æºÎ '¿¡¾îÄÚ¸®¾Æ'¿¡¼­ ÃøÁ¤ ÀÚ·á¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.





<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

Á¶ÇýÁ¤ ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¿ï»ê½Ã, '½Ã¹ÎµðÀÚÀÎ´Ü' ¿î¿µ Ã¹¹ß
  • ´ë±¸-±¸¹Ì¼± ¹°¹®Á¦ ´Ù½Ã ÀïÁ¡...¿ï»ê ¿î¹®´ï ¹° °ø±Þµµ ¿øÁ¡À¸·Î
  • ¿ì½Ã»ê, ·Ôµ¥ÛÝ Æ÷Ç×Á¡¼­ 7¿ù10ÀÏ±îÁö ´Üµ¶ ÆË¾÷½ºÅä¾î ¿î¿µ
  • (»ç¼³)¸®ÅÍ´ç 2Ãµ¿ø´ë ±â¸§°ª, °Ì³ª¼­ Â÷ ²ø°í ´Ù´Ï°Ú³ª
  • ëÅ Á¤ºÎ Ã¹ ÃÖÀúÀÓ±Ý ½ÉÀÇ¡¦¡®1¸¸¿ø »ô¹Ù½Î¿ò¡¯ ¿ï»êµµ °ü½É
    • ½ÅÀÇ ÇÑ ¼ö ½ÅÀÇ ÇÑ ¼ö
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2022 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top