¹Ù¾ßÈå·Î 'Åº¼ÒÁß¸³ÀÇ ½Ã´ë'¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù. ±â·ÏÀûÀÎ Æø¿ì, Æø¿°°ú °°Àº Á¾ÀâÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÌ»ó ±âÈÄ°¡ ¸ÅÇØ ¼öÀ§¸¦ ³ô¿©°¡¸ç ÇÑ¹Ýµµ¸¦ °Å¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¿ï»êÀ» ºñ·ÔÇÑ µ¿³²±ÇÀ» ÇÒÄû°í °£ ÅÂÇ³ 'Èù³²³ë' ¿ª½Ã ±âÈÄ º¯È°¡ ÀÏÀ¸Å² ½´ÆÛ ÅÂÇ³ÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
ÀÏ»ó»ýÈ°À» ³Ñ¾î °æÁ¦, »çÈ¸ Àü¹Ý¿¡ ½É°¢ÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Â ±Þ°ÝÇÑ ±âÈÄº¯ÈÀÇ º¹ÆÇ¿¡¼ ÀÎ·ù´Â 'Åº¼Ò Áß¸³'ÀÌ¶ó´Â ÇØ¹ýÀ» °±¸Çß´Ù. Æò±Õ¿Âµµ »ó½ÂÀ» ¸ØÃâ À¯ÀÏÇÑ ´ë¾ÈÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
¿ì¸®¿¡°Ô ³²Àº ½Ã°£Àº ¸¹Áö ¾Ê´Ù. ¿À´Â 2050³â±îÁö Åº¼Ò ¼ø ¹èÃâ·®À» '0'À¸·Î ¸¸µå´Â ÀÌ¸¥¹Ù '2050 ³ÝÁ¦·Î'¸¦ ½ÇÇöÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
'³ÝÁ¦·Î'(½ÇÁú Åº¼Ò ¹èÃâ·® 0)·Î ÇâÇÏ´Â »õ·Î¿î ¿©Á¤À» À§ÇØ¼± ±¹°¡¿Í ÁöÀÚÃ¼, ±â¾÷ µîÀÇ ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿ø°ú °ü½ÉÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±¹¹ÎµéÀÇ ÀÎ½ÄÀüÈ¯°ú ½ÇÃµÀÌ µ¿¹ÝµÅ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¼ö³â ÀüºÎÅÍ ÇØ¿Ü¿¡¼´Â 'Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ®'°¡ °¢±¤¹Þ°í ÀÖ´Ù. °³ÀÎÀÌ Åº¼ÒÁß¸³ »çÈ¸ ¼Ó¿¡¼ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î ´ëÃ³ÇØ°¥ ¼ö ÀÖ´Â ½ÇÃµ ¹æ¾ÈÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÄÚ·Î³ª19·Î Àå±âÈ·Î ¸¶½ºÅ©, ºñ´ÒÀå°© µî ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÀÏÈ¸¿ëÇ° »ç¿ëÀÌ ´ëÆø ´Ã¾î³ ¸¸Å ÀÇ½ÄÀûÀ¸·Î ÀÏ»ó »ýÈ°¿¡¼ ¾²·¹±â ¾ø´Â »îÀ» ½ÇÃµÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
º»Áö´Â ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºó°ú µ¶ÀÏ º£¸¦¸° µî ±¹³»¿Ü Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ® ¼±µµ »ç·Ê¸¦ ÃëÀçÇØ ¿ï»ê ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÏ»ó ¼Ó Åº¼ÒÁß¸³ ½ÇÃµ¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ°í ¿ï»êÇü Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ® È°¼ºÈ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ »ìÆìº»´Ù. ÆíÁýÀÚ
|·éÃ³½º ³»ºÎ.
'¼¼°è¿¡¼ °¡Àå »ì±â ÁÁÀº µµ½Ã'·Î ²ÅÈ÷´Â ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºñ¿£³ª¸¦ Ã¹ ¹æ¹®ÇÑ ±âÀÚÀÇ ´«¿¡ °¡Àå Å©°Ô µé¾î¿Â °ÍÀº ºÒÆíÇÔ¿¡ ÀÍ¼÷ÇÑ ±×µéÀÇ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏÀÌ´Ù.
'³ì»ö ÀüÈ¯'À» ¼±µµÇÏ´Â Ä£È¯°æ µµ½ÃÀÎ ºñ¿£³ª ½Ã¹Îµé¿¡°Ô 'ÀÛÀº ºÒÆíÇÔ'Àº ±×Àú ÀÏ»óÀÌÀÚ »ýÈ°À¸·Î ³ì¾ÆÀÖ¾ú´Ù.
Âù¶õÇÑ ÀüÅëÀ» °£Á÷ÇÑ ¼ö¸¹Àº ¹®ÈÀ¯»ê°ú Çö´ëÀû µµ½Ã, ºóÆ´ ¾øÀÌ ÆîÃÄÁø ³ìÁö »çÀÌ·Î »ç¶÷µéÀº ÀÚµ¿Â÷ ´ë½Å ÀÚÀü°Å¸¦ Áñ°å´Ù. Áö¿ªÀ» ÃÎÃÎÇÏ°Ô ¸Þ²Ù°í ÀÖ´Â Ä£È¯°æ ±³Åë¼ö´ÜÀÎ Æ®·¥°ú Àü±â¹ö½º´Â ÀÌµéÀÇ ¹ßÀÌ µÇ¾î Åº¼Ò ¹ßÀÚ±¹À» °¨Ãà½ÃÄ×´Ù.
´ÙÈ¸¿ëÇ°À» °®ÃßÁö ¸øÇÏ¸é ÃàÁ¦¸¦ ¿ ¼ö ¾øµµ·Ï ±ÔÁ¤Çß°í, ´ëÇü¸¶Æ®¿Í ¹éÈÁ¡¿¡¼µµ ÀÏÈ¸¿ë ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¿ë±â ´ë½Å Á¾ÀÌ ºÀÅõ¿¡ ¿ÀÆ®¹Ð, ¼Ò±Ý µî ½ÄÀç·á¸¦ ´ã´Â ¸ð½ÀµéÀÌ ÀÚ¿¬½º·¯¿ü´Ù.
¿À½ºÆ®¸®¾ÆÀÇ ±¹¹Î »ý¼ö¶ó°í ºÒ¸®´Â voslauer(ºÆ½½¶ó¿ì¾î)´Â ÀçÈ°¿ë°ú Áö¼Ó °¡´É¼º ¹× È¯°æ¿¡ Àü³äÇØ 2020³âºÎÅÍ 100% ÀçÈ°¿ëµÈ rePET º´¿¡ ´ã¿¡ ÆÇ¸ÅÇÏ¸ç ÀÌ»êÈÅº¼Ò ¹èÃâ·®À» ÁÙÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±¹°¡¿Í ±â¾÷ÀÇ Åº¼Ò Áß¸³ ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ ¹ß¸ÂÃç ºñ¿£³ª¿¡ ½Ç»ýÈ° ¼Ó Åº¼Ò Áß¸³À» ÀüÆÄÇÑ ¶Ç ´Ù¸¥ ¼±±¸ÀÚ°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ½ñ¾ÆÁ® ³ª¿À´Â ÇÃ¶ó½ºÆ½, ÀÏÈ¸¿ëÇ°À» ÇÇÇÏ±â À§ÇÑ ÃÖ¿ì¼± ¼±ÅÃÁö·Î °Åµì³ Áö¿ª ±â¹ÝÀÇ Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ® ¼ó '·éÃ³½º'(Lunzers Ma©¬-Grei©¬lerei)´Ù.
Áö³ 2014³â 1¿ù ¹®À» ¿¬ µ¶ÀÏ¾î±Ç ÃÖÃÊÀÇ Æ÷Àå ¾²·¹±â ¾ø´Â °¡°ÔÀÎ ·éÃ³½º¸¦ ÇÊµÎ·Î ÀÌÁ¦ ºñ¿£³ª °÷°÷¿¡¼ '»ýÈ° ¼Ó¿¡¼ ¹èÃâµÇ´Â ¾²·¹±â¸¦ ÃÖ¼ÒÈ'ÇÏ´Â °¡°ÔµéÀ» Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
|Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÏ´Â ¾Èµå·¹¾Æ ·éÃ³½º ´ëÇ¥.
|·éÃ³½º¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â À¯±â³ó ¼ú.
ÆòÀÏ °¡°Ô ¿ÀÇÂ ½Ã°£º¸´Ù ¾à°£ ÀÌ¸¥ ¿ÀÀü, ·éÃ³½ºÀÇ ´ëÇ¥ ¾Èµå·¹¾Æ ·éÃ³½º¸¦ ¸¸³µ´Ù. ÀÚÀü°Å¸¦ Å¸°í Ãâ±ÙÇÑ ¾Èµå·¹¾Æ´Â Áö¼Ó °¡´É¼º Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇØ Åä·ÎÇß°í, 60ºÐ °¡·® ÀÌ¾îÁø ÀÎÅÍºä Áß¿¡µµ ¿ª½Ã ÀÚÀü°Å¸¦ Åº ¼Õ´ÔµéÀÌ ½¯»õ ¾øÀÌ °¡°Ô¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÀÍ¼÷ÇÏ°Ô ¹°°ÇµéÀ» °è·®ÇÏ°í ±¸¸ÅÇß´Ù.
400¿©°³ÀÇ Á¦Ç°À¸·Î ½ÃÀÛÇÑ ±×ÀÇ °¡°Ô¿¡´Â ÀÌÁ¦ 1,200°³ÀÇ Á¦Ç°ÀÌ °¢°¢ ¸Â´Â ¿ë±â¿¡ »©°îÇÏ°Ô ´ã°å°í, 6¸íÀÇ Á÷¿øÀÌ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¦Ç°Àº À¯±â³ó ·ÎÄÃÇªµåºÎÅÍ Ä£È¯°æ ÈÀåÇ°, ½Ä·áÇ°, µðÀúÆ®¿¡ ¼ú°ú ¿ÍÀÎ±îÁö ´Ù¾çÇß´Ù.
¾Èµå·¹¾Æ´Â ¿ë°¨ÇÑ °³Ã´ÀÚ´Ù. ¿À½ºÆ®¸®¾Æ¿¡¼ °¡Àå Å« À¯±â³ó È¸»çÀÇ »óÇ° Æ÷Àå °ü·Ã ºÎ¹®¿¡¼ ÀÏÀ» ÇßÁö¸¸ °í°´ÀÌ »ýºÐÇØ¼º ÇÃ¶ó½ºÆ½°ú °°Àº Á¶°ÇºÎ ÇØ°áÃ¥(ºÐÇØÇÏ´Âµ¥ 500³â ÀÌ»ó °É¸®´Â)À» ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¸¶À½¿¡ µéÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ Æ÷ÀåÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 'Æ÷Àå' ÀÚÃ¼°¡ ÇÊ¿äÇÑ°¡¿¡ ÀÇ¹®À» °¡Áø ¾Èµå·¹¾Æ´Â °á±¹ 'Æ÷ÀåÀÌ ÇÊ¿ä ¾ø´Â ¼¼»ó'À» ¸¸µé°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ·Î ºñ¿£³ª¿¡ Á÷Á¢ ¹«´ë¸¦ ¸¸µé¾î ³Â´Ù.
¾Èµå·¹¾Æ´Â "°á½ÉÇÑ Áö 3ÀÏ ¸¸¿¡ ´úÄÀ °¡°Ô¸¦ °è¾àÇÒ ¸¸Å È®°íÇÑ ÀÇÁö°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ´Ù¸¸ °¡°Ô ½ÃÀÛÀ» À§ÇØ ³» Àç»ê »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Ä£±¸ ¹× °¡Á·ÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ¾Ò±â¿¡ µÎ·Á¿òµµ ÀÖ¾ú´Ù"¶ó¸ç "±×·¡¼ Ã³À½¿¡´Â °¡°ÔÀÇ Àý¹ÝÀº ±îÆä·Î, Àý¹ÝÀº ¹°°ÇÀ» µé¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿ÀÇÂ ´çÀÏºÎÅÍ »ç¶÷µéÀÇ ¹ÝÀÀÀº ³î¶ó¿ü´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î "Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ®¼óÀÇ ¹æ½ÄÀÌ ³¸¼³´Ù°í »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖÁö¸¸ »ç½Ç ÀÌ·± ½Ã½ºÅÛÀº °ú°Å, ¿ì¸® ÇÒ¸Ó´Ïµé ½ÃÀý¿¡ µ¿³×¿¡ ÀÖ´ø ÀÛÀº ½Ä·áÇ°Á¡ µéÀÌ ´Ù½Ã µîÀåÇÑ °Í°ú °°´Ù"¶ó¸ç "»ç¶÷µéÀº ¹Þ¾ÆµéÀÏ ÁØºñ°¡ µÇ¾î ÀÖ¾ú°í, ³ª´Â ÀÛÀº ºÒ¾¾¸¸ ´ç°ÜÁØ °Í°ú °°´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
|·éÃ³½º¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â À¯±â³ó ·ÎÄÃÇªµå.
|·éÃ³½º¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â À¯±â³ó ·ÎÄÃ Ä¡Áî, Ã¤½Ä°í±â, ÇÜ¹ö°Å µî.
·éÃ³½º¿¡ µé¾î¿À´Â ¸ðµç Á¦Ç°Àº À¯±â³óÀÌ¸ç ¿À½ºÆ®¸®¾Æ¿¡¼ »ý»êµÇ´Â Á¦Ç°µéÀÇ °æ¿ì ¿À½ºÆ®¸®¾Æ »êÀ» °íÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ ¸¶µð·Î À¯±â³ó '·ÎÄÃ Çªµå'´Ù.
°úÀÏ°ú ¾ßÃ¤, ¿ìÀ¯, Ä¡Áî µîÀÇ °ø±ÞÀ» À§ÇØ ÀÎ±Ù Áö¿ª ³óÀåµé°ú Á÷Á¢ °è¾àÀ» ¸Î°í ¸ðµç ½Ä·áÇ°À» Æ÷ÀåµÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ·Î µé¿©¿Í À¯Åë °úÁ¤¿¡¼ÀÇ ºÒÇÊ¿äÇÑ Æ÷Àå Æó±â¹°À» ÁÙÀÌ°í ½ÄÇ° ¿î¼Û °úÁ¤¿¡¼ÀÇ Åº¼Ò¹èÃâ·® ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ³ÃÀå º¸°üÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °úÀÏ°ú Ã¤¼Ò µîÀÇ °æ¿ì ÀÌµ¿ °úÁ¤¿¡¼ Åº¼Ò ¹èÃâ·®ÀÌ Å©´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¼¤Çª³ª ¸°½º, ¼¼Á¦ µî °ø»êÇ°ÀÇ °æ¿ì ½Å»ý ¾÷Ã¼µé°ú °è¾àÀ» ÅëÇØ Æ÷Àå ¾ø´Â À¯Åë °úÁ¤À» ¿Ï¼ºÇß°í, ºü¸£°Ô º¯ÈÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿ä±¸·Î ÀÚ¿¬Ä£ÈÀûÀÎ Á¦Ç°µéÀ» »ý»êÇÏ´Â ¾÷Ã¼µéÀÌ ´õ¿í ¼ºÀåÇÏ´Â °è±â°¡ µÆ´Ù°í Çß´Ù.
¾Èµå·¹¾Æ´Â "À¯ÅëÀÇ ºÒÇÊ¿äÇÑ °úÁ¤°ú Æ÷ÀåÀÌ ºüÁö¸é¼ À¯±â³ó ·ÎÄÃ Á¦Ç°ÀÌ¸é¼µµ »ó´ëÀûÀ¸·Î ÇÕ¸®ÀûÀº °¡°ÝÀ» ¸ÂÃâ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"¶ó¸ç "±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¼Õ´ÔÀÌ Á÷Á¢ Æ÷ÀåÇÏ´Â ºÒÆíÀ» °¨¼öÇØ¾ß ÇÏ´Â Á¡À» °¨¾ÈÇÏ¸é ¿©ÀüÈ÷ ºñ½Ñ °¡°ÝÀÎ °Íµµ ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ±× ´ë½Å Á¦Ç°ÀÇ ÁúÀ» Å¸ÇùÇÏÁö ¾Ê±â¿¡ ¹Ï°í ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ´Ù´Â ½Å·Ú¸¦ °í°´°ú ½×°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î "±×·¸±â¿¡ ·éÃ³½º ÀÎ±Ù¿¡ ÀÛÀº ½´ÆÛ¸¶ÄÏ°ú ´ëÇü¸¶ÄÏµéÀÌ ÀÖÁö¸¸ 10³â °¡±îÀÌ °¡°Ô¸¦ ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú°í µ¶ÀÏ¾î±Ç ³»¿¡ 100°³ °¡±îÀÌ µÇ´Â Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ® ¼óÀÌ ¹®À» ¿¾î È®»êµÇ´Â °è±â°¡ µÉ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ±×´Â "ÀÌÁ¦ ºñ¿£³ª ½ÃÀå°æÁ¦¿¡ Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ®¼óÀÌ¶ó´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ Á¶±ÝÀº ³ì¾Æ µé¾ú´Ù°í º»´Ù"¸é¼µµ "¿ì¸®°¡ ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº ÀÛÀº ºÎºÐÀÌ´Ù. ´õ Å« È®»êÀ» À§ÇØ¼± ´ëÇü ½´ÆÛ¸¶ÄÏ, À¯Åë¾÷Ã¼, ´ë±â¾÷µéÀÌ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ÀÏÀ» ½ÃÀÛÇÒ Â÷·Ê´Ù. ¼ÒºñÀÚµéÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Ã£´Â °÷µé¿¡¼ ´ÙÀ½ ´Ü°è·Î ³ª¾Æ°¡¾ß ÇÑ´Ù"°í ÃË±¸Çß´Ù.
|·éÃ³½º¿¡ ¹æ¹®ÇÑ ¼Õ´ÔÀÌ Á÷Á¢ °¡Á®¿Â °øº´¿¡ ½Ä·áÇ°À» ´ã°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ·éÃ³½º¸¦ Ã£Àº °í°´Áß ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇÑ ÇÑ ºñ¿£³ª ½Ã¹ÎÀº "½´ÆÛ¸¶ÄÏÀÌ ´ç¿¬È÷ ´õ ÆíÇÏ°í Àú·ÅÇÏÁö¸¸, ÀÌ °÷À» Ã£´Â ÀÌÀ¯´Â ºÒÇÊ¿äÇÑ Æ÷ÀåÀÌ ¾ø¾î ÀÚ¿¬ Ä£ÈÀûÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù"¶ó¸ç "´©±º°¡ ´ë·® »ý»êÇÏ°í »çµéÀº ¹°°ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½Å°æ ½á¼ °í¸¥ Á¦Ç°µéÀÌ¶ó´Â ºÎºÐ¿¡ ¹ÏÀ½ÀÌ °£´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â "ºñ¿£³ª¿¡¼µµ Á¦·Î¿þÀÌ½ºÆ® ¼óÀÌ ¸ðµÎ¿¡°Ô ´ç¿¬ÇÑ ¹®È´Â ¾Æ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â Æí¸®ÇÔ¿¡ ³Ê¹« ÀÍ¼÷ÇØÁ® ÀÏÈ¸¿ë Æ÷Àå ¿ë±â°¡ ¾ø´Â °ÍÀ» ºÒÆíÇÏ°Ô ´À³¤´Ù"¶ó¸ç "Á¶±Ý¸¸ »ý°¢À» ¹Ù²ãº¸¸é ºÒ°ú ¸î½Ê³â Àü±îÁö¸¸ ÇØµµ ¿ì¸®´Â Æ÷Àå ¾øÀÌ »ì¾Ò°í, »ç½Ç Æ÷ÀåÀÌ ¾ø´Ù°í ±×·¸°Ô ºÒÆíÇÑ ÀÏµµ ¾Æ´Ï´Ù. Á¡Á¡ ´õ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ »ý°¢À» ¹Ù²Ù°Ô µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡ØÀÌ ±â»ç´Â Áö¿ª½Å¹®¹ßÀü±â±ÝÀ» Áö¿ø¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
±Û=¹éÁÖÈñ ±âÀÚ¡¤»çÁø=±èÁöÀº ±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ